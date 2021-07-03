減肥｜每日飲冰水1年瘦3磅？　營養師：增代謝助燃脂3類人不宜

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-07-05 10:16

冰水減肥｜一般人認為喝冰水對身體不好，不養身，但台灣有醫生引述外國研究提出，喝冰水其實對人體有好處，不會對腸胃不好，且冰水其實是有助減肥，到底甚麼原理？營養師和中醫生分別提出建議，尤其有3類人不宜以此方法減肥。

台灣醫美醫生邱正宏認為冰水對人體是利多於弊。（Grand Health 大健康＠Youtube）

打破「冰水」堆積肥肉迷思 1年也可減1.56公斤

台灣醫美醫生邱正宏，經常接受傳媒訪問，經常出現節目談及減肥相關話題，他也在Youtube解答有關減肥或健康槐關問題。

夏日炎炎，喝不喝冰水、凍飲等疑問，邱正宏醫生也多次回應，而飲冰水的減肥效果，則更引起爭議，他指出，加速新陳代謝有燃脂、減肥效果，而飲冰水是其中一個方法。

▼▼▼台灣醫美醫生邱正宏提出「冰水減肥」，更引用美國的醫學報告提出說法，到底是甚麼原理？營養師、與中醫師又有何看法，按圖即看▼▼▼

邱正宏引述美國一份論文，指約500毫升的3°C冰水，可提升4.5%的新陳代謝，且可維持約60分鐘；他解釋，人是恆溫動物，低溫的水進入身體後，身體便要用熱量產熱去恆溫，以保持37°C的體溫。

他又指，日韓等國家，於冬天仍很多人堅持飲冰水，早前有說法指飲冰水會囤積脂肪，對「冰水」有錯誤迷思，反而，較科學說法是飲冰水反而有助減肥。舉例若喝1000毫升的5°C冰水，身體要消耗32千卡才能回到37°C，1個月換算下來可消耗960千卡，1年時間便可減去約1.56公斤。

「冰水」對不同的醫學角度，有不同說法，記者分別向澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）與註冊中醫師陸明珠查詢。

飲冰水１年，減1.56KG值不值得呢？（Jez Timms／Unsplash）

「冰水減肥」中西醫各執一詞 卻同意這類人仕不建議飲用

身為營養師的Ariel ，同意邱正宏醫生的說法，她指：「就像大自然間，靠棕色脂肪燃脂保暖的北極熊冬天醒來便會消瘦了不少，我們人體同樣是以棕色脂肪儲備；數據顯示，比較瘦的群體往往有更多的棕色脂肪，代謝亦較為活躍。所以飲冰水降低體溫，的確有助透過刺激棕色脂肪產生熱能，去達到燃脂效果， 邱醫生也言之有理。」

Ariel 指，雖然冰水一般對身體並無壞影響，不過提醒以下人仕就不建議常飲：

1. 感冒期間或剛痊癒人仕 因為發燒過程中，身體想透過升溫強化免疫細胞並抑制病菌增長，所以並不建議過度飲用冰水降溫。 2. 胃部容易不適或患胃病人仕 冰水本身有刺激性，加上冷水進入胃部後，有機會刺激胃黏膜，本身腸胃虛弱人仕有機會會引起痙攣、疼痛、腹瀉。 3. 月經期間 冰水有機會令血管及子宮肌肉，短暫收縮，加劇經痛情況。

註冊中醫師陸明珠認為從健脾袪濕入手更有效。（01教煮／資料圖片）

在中醫角度，寒涼食物對身體養生不好，中醫師陸明珠指冰水沒有減肥效果，對身體也沒有好處：「因為冰是寒性，喝冰水會把寒氣帶進身體，損傷脾胃的陽氣。長期飲用冰水會令脾胃受損，影響正常生理功能，反而更容易令身體積聚水濕。」

陸醫師續指，肥人多痰，肥胖多見痰濕體質，所以一般會從健脾袪濕入手，常見用藥如薏米、茯苓、白朮、扁豆等都可以煮茶或湯飲用。她也提醒，不要麻目追求排毒通便而長期使用寒涼藥物，循序漸進配合運動和飲食達到減重目標。

飲冰水，1年可瘦1.56 KG，大家可衡量一下值不值得，但無論在西醫還是中醫角度，冰水對腸胃不適人士都有着負面影響，應考慮其他方法代替。

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