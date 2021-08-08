減肥｜小紅書爆紅「哈佛4周雞蛋餐」任食都瘦　營養師：影響經期

減肥｜生酮飲食、168斷食法都是近年瘦身熱門方法，試過成效不大？由一名哈佛教授提出的「4周雞蛋減肥餐單」，在小紅書爆紅，連續4周按照餐單進食，毋須時時刻刻捱餓，聲稱一個月減10 - 12公斤，有網民分享， 首2星期已減10磅，不過，營養師指出，餐單有「缺憾」，提醒或會造成荷爾蒙分泌紊亂及影響經期。



哈佛教授Osama Hamdy提出「4周雞蛋減肥法」（又名「Osama Diet」）減脂驚人。（Sincerely Media／Unsplash）

網絡爆紅哈佛教授「4周雞蛋減肥法」月減10公斤

哈佛教授Osama Hamdy設計的減肥餐單以低卡、低碳、減糖及油為原則，本來對象是需減肥的糖尿病患者，有機會達到一個月減10-12公斤效果，餐單其中一個特點是進食大量雞蛋，因而被冠上「4周雞蛋減肥法」。

為期1個月的餐單，要求嚴格跟從，有機會一個月減10-12公斤，但若沒有跟足餐單，便須由第1天重頭開始。另外，餐單也建議配合適量運動，每天至少飲2公斤清水，加強效果，另外，餐與餐之間不少於2小時以穩定血糖。

▼▼▼按圖看：哈佛教授設計的四周雞蛋減肥餐單，每日的早午晚餐的食物配搭，有嚴格規定，每周也有不同變化； 按圖可逐到詳細檢視每日餐蛋及食法。▼▼▼

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「4周雞蛋減肥法」在小紅書爆紅，有網民分享首2星期已經減到10磅，又由於餐單的部份食物，沒份量規定，例如生果、低脂肉等，換言之，即是可吃到飽，又或者感肚餓時，也可吃蕃茄或青瓜當小食，毋須時時刻刻捱餓，吸引不少人表示要跟隨一試。

減肥法也有些需注意的地方，如要嚴格跟從餐單、每天至少飲2公斤清水、餐與餐之間不少於2小時以穩定血糖。

▼▼▼「4周雞蛋減肥法」在小紅書爆紅，不少網民都在平台上分享經歷與成果，有些更指首星期已經瘦了10磅▼▼▼

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營養師不建議任何人士原因是？

減肥方法未必人人合適，也可能對身體健康造成影響。《01女生》向澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）查詢，陳曼婷提醒，以極低卡路里達到誇張的減重效果，要加倍留意：「大部分水果卡路里雖然不高，但絕對不能取代正餐、甚至整天攝取食物的，因為缺乏人體所需的胺基酸、以及多種礦物質例如鐵質和鈣質等，不但會令減重過程變得失去精神及憔悴，更加會損害健康。」

許多人疑惑：攝取大量雞蛋，膽固醇會否超標？陳曼婷指，按不同國家健康機構建議，每週食5隻雞全蛋都是安全，不會提高膽固醇水平：

還是建議最好一天控制1隻（雞蛋）以內，以及隔天進食。 營養師陳曼婷

吃多少雞蛋才會超標？（tamanna_rumee／Unsplash）

「4周雞蛋減肥法」效果吸引，但從營養角度，陳曼婷不建議任何人士採用：「整體營養成分比例失衡，以及一天澱粉質分佈不平均，容易造成體內荷爾蒙分泌紊亂，影響胰島素自我調節血糖功能、以及經期周期性。」

營養師不建議：影響胰島素自我調、經期周期性

提出餐單的哈佛教授也提到，不建議5類人以此方法減磅，包括兒童、孕婦或哺乳者、消化系統慢性疾病患者，以及肝膽腎有問題等人士，另外，對雞蛋或柑橘類食物過敏的人亦不適合。

▼▼▼同場加映：楊丞琳（Rainie）出道20年，有「可愛教主」之稱，多年來外貌皮膚及身材也保養如少女，愛跳彈床之外，楊丞琳還有哪些瘦身方法？▼▼▼

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▼▼▼同場加映：林心如初出道時以22寸小蠻腰見稱，事隔20多年，即使已為人母，身形亦變化不大；林心如定期便會進行體態管理，多次分享她的減肥方法與餐單，原來離不開「3分靠運動，7分靠飲食」▼▼▼