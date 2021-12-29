Emily in Paris｜Lily Collins護膚6大秘訣：妝前妝後必做這一步?

【Emily in Paris 2】由Lily Collins主演劇集《Emily In Paris》第二季近日於Netflix上架後，除掀起女生對法式優雅穿搭、妝容的熱烈討論之外，更多人關注的是剛成婚的Lily Collins，比起以往更明艷照人，膚質猶勝從前，原來她全靠以下「6大護膚秘訣」，當中有款Lily Collins愛用的化妝水，只售HK$108，卻極為滋潤她的皮膚。



由Lily Collins主演劇集《Emily In Paris》第二季近日於Netflix上架後，再次掀起女生對法式優雅穿搭、妝容的熱鬧討論。(lilyjcollins@IG)

現年32歲的Lily Collins在今年9月宣布與導演男友Charlie McDowel結婚，更同步曬出兩人攝於山林中的唯美復古婚照，也寫下結婚的喜悅表示：「起初是童話故事，但現在成了我永遠的真實人生。」成婚後的Lily Collins亦專注參與拍攝第二季的《Emily In Paris》。

不過，劇集《Emily In Paris》第二季上映後，戲中的Lily Collins美貌依舊，精繳的臉孔配上奢華的法式穿搭與妝容，更是突顯她是「現代版柯德莉夏萍」的氣質。但以往的Lily Collins也曾因樣貌、粗壯的眉毛而對自己失去自信，曾經更因過度減肥而患上厭食症，後來走出陰霾的Lily Collins，便向大家娓娓道來那段痛心的經歷。

Lily Collins平日愛用的化妝水出至美國經典品牌Thayers。（美國版Vogue《Beauty Secret》影片截圖）

Lily Collins在接受美國版Vogue的《Beauty Secret》分享日常愛用的美膚好物外，更分享一套自身「少女肌」的保養秘訣，例如：妝前與妝後均會使用化妝水的她，最愛只售HK$108的Thayers玫瑰化妝水，穩定膚況又保濕；徹底卸妝減少化妝品色素殘留在皮膚上，改善膚色出現不均。

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