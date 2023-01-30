減肥｜兩周重現大腿縫！健身教練簡易8動作　由大象腿塑出筷子腿

【減肥｜筷子腿】經歷聖誕節、除夕及農曆新年等多個假期後，是時候提起決心減肥，以一個最佳狀態迎接情人節來臨。不知大家有否發現，即使不時運動，雙腿依然看來很粗，穿短褲或短裙時，總是看來很大隻？這或是因大腿內側的贅肉的影響，令視覺上看來更粗更胖，特別在於長期坐在辦公室工作，更易積聚更多脂肪，而且難以減掉。有韓國YouTuber便在個人頻道中，針對大腿內側贅肉，分享一套瘦腿動作，連續做兩星期，還可能會由大象腿變成筷子腿。



【減肥｜筷子腿】韓國女健身教練透過YouTube頻道「SomiFit」，分享自己的減肥鍛鍊。(YouTube@소미핏 SomiFit)

相較一般易活動到的身體位置，大腿內側相對難減，加上久坐和愛凍飲的習慣，容易導致下半身肥胖問題。有韓國女健身教練便透過YouTube頻道「SomiFit」，分享自己的減肥鍛鍊，包括減大腿內側的影片《最好的大腿內側鍛煉！》，只需每日做約8分鐘，並持續做兩星期，就有效由大象腿，瘦成筷子腿，腿與腿之間更可看到空隙，各位女生不妨一試。

【減肥｜筷子腿】她在兩周內由大象腿瘦成筷子腿。(YouTube@소미핏 SomiFit)

由於生活中較少活動到大腿內側，「SomiFit」認為肌肉因而會變更短更弱，容易崩緊，若過度使用膝蓋，更會引起內側痛症，同時延伸至其他健康問題，因此需要強化肌肉。

減肥｜減大腿內側動作一：青蛙伸展 1分鐘

要活動大腿內側肌肉，她會先跪坐在瑜伽墊上，然後儘量打開雙腿，讓內側稍為拉扯，並等待5秒。完成後，將身體轉向左邊，期間保持呼吸，讓身體保持放鬆狀態，並在30秒後轉換另一方向，再重複動作30秒。

減肥｜減大腿內側動作二：開合動作 1分鐘

平躺在瑜伽墊上，然後伸直舉起雙腿，讓姿勢保持90度直角後，打開雙腿並持續開合，儘量做出最大幅度，期間可將雙手墊在臀部，提升靈活度。整組動作需要重複進行60秒。

減肥｜減大腿內側動作三：交叉腿 1分鐘

身體繼續平躺在墊上，然後舉起雙腿，保持伸直狀態。利用腹力活動雙腿，左右腿交替踏前，做出交叉腿動作，每做一組後，便開合雙腿一次，然後回到原來位置，再不停重複動作60秒。

減肥｜減大腿內側動作四：空氣單車 30秒

這個動作就像空中踏單車，先將左腿屈曲，然後稍扭向左方再伸直，完成後另一邊做出同樣動作，期間雙腿要稍向外伸展，以活動大腿內側，並重複動作約30秒。若想增加難度，可以稍為提起上半身鍛鍊腹力。

減肥｜減大腿內側動作五：空中打圈 1分鐘

躺在瑜伽墊上後屈曲雙腿，然後伸直張開雙腿。利用腹力稍為向內轉動雙腿，期間保持腰部貼在地上，並持續做30秒。完成後，雙腿轉向外面打圈，同樣地重複動作30秒。

減肥｜減大腿內側動作六：空中抬腿 1分鐘

整組動作跟第2組差不多，在打開雙腿後，不用完全合起，只需稍稍抬起雙腿，然後慢慢放回原來位置。期間雙手可以放在臀部兩側，保持身體平衡，並重複動作60秒。

減肥｜減大腿內側動作七：側抬腿 2分鐘

將身體轉向右側，並以手支撐頭部，然後屈曲較左腿，腳掌約放在右膝蓋的前方，最後用力抬起右腳，並重複上下直向擺動。30秒後將右腳順時針打圈15秒，剩餘的15秒則以逆時針方向打圈，期間保持腰部挺直。完成後，身體向向左側，並反方向重複動作。

減肥｜減大腿內側動作八：嬰兒動作 1分鐘

最後做鬆馳肌肉的動作，雙腿屈曲後大腿緊貼在腰部兩側，雙手則伸直抓著腳板，然後左右搖動放鬆。這個姿勢就像嬰兒留在母親肚內的時候一樣，因此進行時可感到舒適自在。

資料來源：YouTube@소미핏 SomiFit