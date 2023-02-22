全智賢現身時裝周氣質依然！7招凍齡保養：自製紅酒檸檬面膜保濕

【全智賢護膚保養｜減肥瘦身】現年41歲的全智賢於昨日（21日）現身倫敦Burberry時裝周，一身低調而優雅的造型現身，瞬間成為全場焦點！不少網民都對全智賢的零修圖真實外貌讚口不絕，力讚與《我的野蠻女友》時期沒差別，早前現身仁川機場時素顏出鏡，仍然氣質依然！身形及樣貌保養得宜全靠一套獨有的保養大法，《01女生》為大家整合全智賢的7個逆齡肌護膚及身材保養秘訣。



【全智賢護膚保養｜減肥瘦身】全智賢現身倫敦Burberry時裝周。（VCG）

【全智賢護膚保養｜減肥瘦身】不少網民都對全智賢的零修圖真實外貌讚口不絕，早前現身仁川機場時素顏出鏡，仍然氣質依然！（VCG）

全智賢保養秘訣1. 紅酒檸檬保濕法

保濕對女生相當重要，肌膚乾燥缺水易顯老顯疲態，更會影響妝容的貼服！全智賢就有一套獨有的保濕秘方，女神平日會自製「紅酒檸檬面膜」為肌膚急救保濕。紅酒檸檬面膜製作方法非常簡單，先將紅酒、檸檬、蜂蜜混合，然後塗在面膜紙上，敷約10分鐘即可！全智賢每周敷1－2次，紅酒具抗氧化功效，檸檬亦有美白作用，難怪全智賢素顏也看得出她肌膚白裡透紅！

全智賢保養秘訣｜紅酒檸檬保濕法（Unsplash@Jeff Siepman）

全智賢保養秘訣2. 自創「掌溫護膚法」

多數女生都會用保養品，但全智賢就有一套獨創的「掌溫護膚法」令保養品更快、更易吸收。每次塗上保養產品時，會先把保養品倒在掌心再按壓全面，透過掌心的溫度及按壓按摩的手法，幫助肌膚吸收，令保養效果加乘。

全智賢保養秘訣｜自創「掌溫護膚法」（《來自星星的你》劇照）

全智賢保養秘訣3. 獨特清潔口訣：「卸妝慢、洗面快」

清潔也必需要清潔得夠乾潔、夠卸底，尤其是妝容留在臉上一整天，回到家就緊記要徹底卸妝。全智賢曾分享過她的清潔口訣：「卸妝慢、洗面快」，在卸妝時必需要仔細卸除面上彩妝，慢慢按摩乳化彩妝，確保所有彩妝都徹底卸除，而到洗面時就要夠快，不要讓潔面乳等清潔產品留在面上太長時間，避免對肌膚造成損害。

全智賢保養秘訣｜獨特清潔口訣：「卸妝慢、洗面快」（《我的野蠻女友》劇照）

全智賢保養秘訣4. 每天喝2公升水

無論肌膚保養還是減肥瘦身，攝取足夠水分也是相當重要！全智賢堅持每天都會喝2公升水，補充足夠水分才能排走體內毒質、避免水腫，由內而外地令肌膚變得水潤透亮，塑造好肌膚、好氣息。這個零成本而且容易實行的保養大法，實在沒有不試的理由吧！

全智賢保養秘訣｜每天喝2公升水（《藍色海洋的傳說》劇照）

全智賢保養秘訣5. 多素顏讓肌膚休息

作為藝人，經常都要因為工作關係化上濃妝，但肌膚始終需要休息才能真真正正的保養出好肌膚，全智賢就會在不用工作的日子，盡量素顏，就像早前現身仁川機場時一樣，她也是沒有化妝，但依然看得出她的膚質很好！

全智賢保養秘訣｜多素顏讓肌膚休息（VCG）

全智賢保養秘訣6. 左手減肥法

除了逆齡好肌膚之外，全智賢的身形也保養得宜，完全看不出她是兩孩之母！不過原來女神也曾經歷過暴肥的階段，後來她積極減肥，在2個月狠甩10kg！全智賢並不鼓勵要捱餓的減肥方法，反而也要同樣每天按時吃三餐，但本來是右撇子的她就轉用左手吃飯，讓自己吃慢一點，幫助消化及增加飽腹感，從而減少食量，減少熱量攝取。另外，全智賢也會有飯前塗上唇膏再吃飯，在吃飯時為不想弄污唇妝就自然會吃慢些吧！

全智賢保養秘訣｜左手吃飯減肥法（《來自星星的你》劇照）

全智賢保養秘訣7. 自製雞胸肉奶昔

除此之外，全智賢也會自製「雞胸肉奶昔」來取代正餐，雞胸肉奶昔含有豐富蛋白質及膳食纖維，最重要是低卡，並能提供足夠飽足感，全智賢曾經在開拍電影前，透過雞胸肉奶昔減肥法，在短短4日時間就瘦了4公斤！