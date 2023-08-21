防曬推薦2023｜21大高評防曬！$69.9不輸專櫃、ANESSA、ALLIE高效

防曬推薦2023必買21大好用防曬！一年四季都需要做好防曬措施，尤其是在紫外線高的夏季！然而面對五花八門的防曬產品，真的會無從下手，這次就為大家集合了多款好用又成分溫和的防曬產品，包括：Nivea、Bioderma、Vichy等品牌的高效防曬產品。還在猶豫買哪一款防曬乳的話，不妨參考以下推薦，為今個夏日做好準備！



防曬推薦2023！實試4款熱門產品：ANESSA防曬斑、SHISEIDO不黏膩

防曬推薦1. Sebamed 防曬潤膚露 SPF50 150ml HK$216

購買方法：屈臣氏網店【現售HK$195/150ml】 ｜Sasa

時常需要長時間露曬陽光下或喜歡戶外活動的女生可選擇這款！Sebamed的防曬潤膚露採用防水配方含高度雙重防曬成分及維他命E，阻止UVA及UVB紫外線對皮膚的傷害，以及含維他命原B5可以促進曬後肌膚更生，保持肌膚幼嫩。產品適合所有膚質，敏感皮膚亦可適用。

性價比：★★★★☆

防曬推薦1. Sebamed 防曬潤膚露 SPF50 HK$184.5（Sebamed）

防曬推薦2. Nivea 涼感高效防曬乳液 75ml HK$69.9

購買方法：屈臣氏網店【現售HK$64.9】 ｜萬寧網店

夏日冰涼推薦！Nivea的冰感防曬乳液採用了獨特薄荷涼爽配方，達到防曬同時降低肌膚表面溫度，用後清新舒服！而且產品不會因流汗﹑玩水降低防曬放果，適合長時間戶外活動使用！防曬乳液質地輕薄易吸收，配方更添加高效維他命E，能有效抵禦日曬後肌膚乾燥﹑缺水問題，肌膚保持光滑有彈性。

性價比：★★★★★

防曬推薦2. Nivea 涼感高效防曬乳液 75ml HK$69.9（Nivea）

防曬推薦3. Bioderma 高效輕爽防曬乳液 40ml HK$220

購買方法：屈臣氏網店｜萬寧網店

Bioderma的高效輕爽防曬乳液質地水潤輕盈，配合獨有3重粉狀粒子配方，用後觸感清爽啞緻、不黏膩，且集物理及化學性防曬優點於一身，能吸收、反射、散射UVA及UVB，適合任何皮膚，尤其是混合性至油性肌膚及敏弱肌膚。產品更結合了CELLULAR BioPROTECTION™專利配方，能保護及預防肌膚提早老化。

性價比：★★★★☆

防曬推薦3. Bioderma 高效輕爽防曬乳液 40ml HK$220（Bioderma）

防曬推薦4. Vichy 清爽水潤防曬日霜 40ml HK$255

購買方法：屈臣氏網店【HK$190/40ml】

Vichy的水潤防曬日霜質感清爽不黏膩，而且能有效全天候保護肌膚不受紫外線侵害，產品配方含黃苓萃取精華、維他命E及其他抗氧化成分，讓肌膚不受紫外線傷害，同時有助防止色斑的形成。此外防曬日霜成分中更加入了甘油，能讓肌膚時刻保持水潤。

性價比：★★★★☆

防曬推薦4. Vichy 清爽水潤防曬日霜 40ml HK$215（Vichy）

防曬推薦5. ANESSA 極防水輕爽低敏UV乳液 SPF50+ PA++++ 30ml HK$240

購買方法：屈臣氏網店【現售HK$209】｜萬寧網店｜Yesstyle

ANESSA的極防水輕爽低敏UV乳液質感輕盈易推、不泛白，採用品牌獨創的「Sun Dual CareTM」 濾光活膚科研，可高效阻截UVA及UVB，防曬功效佳！而且產品蘊含50%的養膚精華，能將陽光中有益的光譜濾化成美肌能量，有助減淡細紋乾紋、提升肌膚彈性、重塑緊緻飽滿肌，是一款防曬同時護膚的產品！

性價比：★★★★★

防曬推薦5. ANESSA 極防水輕爽低敏UV乳液 SPF50+ PA++++ 60ml HK$209（ANESSA）

防曬推薦6. Kiehl’s 醫學全效抗污染輕柔防曬乳 SPF50 PA++++ 30ml HK$325；HK$565 / 60ml

購買方法：01mall【現售HK$260/60ml】｜Zalora【現售HK$451/60ml】

Kiehl’s的醫學全效抗污染輕柔防曬乳能同時達到阻隔UV、污染微粒及光老化，在全面高效的防曬，同時有效預防早期的老化痕跡和黑色素形成，以及為肌膚抵禦空氣中的污染微粒侵害。

性價比：★★★☆☆

防曬推薦6. Kiehl’s 醫學全效抗污染輕柔防曬乳 SPF50 PA++++ 30ml HK$325 （Kiehl’s）

防曬推薦7. ALLIE 持采UV高效防曬水凝乳EX 90g HK$189

購買方法：01mall【現售HK$118】｜屈臣氏網店【現售HK$189】｜萬寧網店

ALLIE的持采UV高效防曬水凝乳，採用海洋友善配方，且防曬系數達SPF50+ PA++++，很適合夏天去海灘時使用。防曬乳還蘊含保濕成分，可以緊緊地鎖住水分並滋潤肌膚，而質地是水感凝乳，延展性佳，能順暢塗抹並均勻服貼於肌膚上。

性價比：★★★★☆

防曬推薦7. ALLIE 持采UV高效防曬水凝乳EX 90g HK$189（ALLIE）

防曬推薦8. Curel輕透清爽防曬身體乳液SPF50+ PA+++ 60ml HK$189

購買方法：屈臣氏網店｜萬寧網店

Curel輕透清爽防曬身體乳液採胖獨有「抗污染配方」，有效阻隔空氣污染微粒、塵埃及花粉，於肌膚表面形成保護屏障，防止污染物引致的敏感不適。此外防曬霜具高防曬系數SPF50+ PA+++，全面阻隔紫外線，有效抵抗曬傷、乾燥、泛紅及色斑等問題，同時蘊含潤浸保濕Ceramide功能成分及桉樹精華，補充肌膚的天然保濕成分，維持鎖水屏障為肌膚長效保濕，紓緩因肌膚乾燥引起的不適。

性價比：★★★★☆

防曬推薦8. Curel輕透清爽防曬身體乳液SPF50+ PA+++ 60ml HK$180（Curel）

防曬推薦9. Aesop 防曬面部乳液 SPF25 50ml HK$445

購買方法：Net-A-Porter【現售HK$370/50ml】

Aesop的防曬面部乳液質感輕盈，可被肌膚快速吸收，能夠提供廣譜防護，抵擋UVA和UVB輻射的損傷。防曬乳主要成分是綠茶、泛醇（維他命原B₅）及生育酚(維他命E)，性質溫和，適合大部分膚質。

性價比：★★☆☆☆

最近Net-A-Porter推出夏日優惠，多款名牌手袋、服飾洞價低至半價起，人氣袋款減至$2000有找！



防曬推薦9. Aesop 防曬面部乳液 SPF25 50ml HK$445（Aesop）

防曬推薦10. BIORE 水凝長效保濕防曬乳 SPF50+PA++++ HK$75/85g （原價HK$117）

購買方法：01mall【現售HK$75/85g 原價HK$117】｜屈臣氏網店｜萬寧網店

BIORE的水凝長效保濕防曬乳，一直以清爽不黏膩備受女生們喜愛。防曬乳有高防曬系數SPF50+ PA++++，並含透明質酸、蜂蜜精華及綜合柑桔精華，並獨有水感凝體技術，能將防曬成份鎖在水感凝體中，形成一層保水膜，有效釋放大量水分子及減少因日曬造成的水份流失，同時有高度保濕功效。

性價比：★★★★★

防曬推薦10. BIORE 水凝長效保濕防曬乳 SPF50+PA++++ HK$75/85g （原價HK$117）（BIORE）

防曬推薦11. Cancer Council 敏感型防曬霜SPF50+ 110ml HK$129

澳洲防癌協會推出的敏感型防曬霜，採用低敏配方共經皮膚科醫生驗證，獲澳洲TGA藥物管理局嚴格註冊監定，質素及功效符合澳洲防曬質量標準！產品使用長效防水配方，質地輕盈易推，不會留下白色殘留物，且產品具備非常高的紫外線防護功效，有助於防止明顯的老化跡象！

性價比：★★★★★

防曬推薦11. Cancer Council 敏感型防曬霜SPF50+ HK$129（Cancer Council）

防曬推薦12. CHANEL UV ESSENTIEL美白防曬啫喱乳霜 30ml SPF 50/PA +++ HK$520

CHANEL的美白防曬啫喱乳霜質感是獨特的啫喱乳霜，塗上臉會有啫喱的輕盈和乳霜的柔軟舒適，產品配方具備SPF50防曬功效，不僅能阻截所有有害的紫外線，包括長波長及短波長的UVA、UVB及室內光線，同時能抵禦污染物及氧化，防止提早出現光老化的現象。

性價比：★★★☆☆

防曬推薦12. CHANEL UV ESSENTIEL美白防曬啫喱乳霜 30ml SPF 50/PA +++ HK$520（CHANEL）

防曬推薦13. Caudalie 葡萄籽全效輕透抗氧防曬乳 SPF50+ 40ml HK$210

夏天經常到海灘玩的話，可以選Caudalie的葡萄籽全效輕透抗氧防曬乳，產品是由獨家抗氧防禦專利成分及「海洋友善」防曬濾光系統糅合而成，防曬系數達SPF50+及PA++++，高效防曬，讓大家在放心陽光下玩樂同時對海洋環境更友善。而且採用低敏天然配方，質感輕盈透薄、不泛白，是敏感肌也能使用的防曬產品。

性價比：★★★★☆

防曬推薦13. Caudalie 葡萄籽全效輕透抗氧防曬乳 SPF50+ 40ml HK$210（Caudalie）

防曬推薦14. GIVENCHY 光彩煥膚防曬棒 SPF50+ PA++++ 11g HK$450

補防曬、補妝首選！GIVENCHY的光彩煥膚防曬棒採用固體質地，更方便攜帶隨時補防曬，同時防外漏，配上夢幻粉白大理石花紋，兼具顏值與實用性！防曬棒配方結合了維他命C和粉紅胡椒提取物，可提升肌膚光澤和幼滑度，產品質地幼滑，塗抹後迅速融入肌膚，虚化面部瑕疵，時刻展現出肌膚健康光澤。

性價比：★★☆☆☆

防曬推薦14. GIVENCHY 光彩煥膚防曬棒 SPF50+ PA++++ 11g HK$450（GIVENCHY）

防曬推薦15. Cle de Peau UV PROTECTIVE CREAM 全效修護細胞防曬乳霜 SPF50+ PA++++ 50g HK$800

Cle de Peau的全效修護細胞防曬乳霜，提供雙重防禦系統形成表面屏障，從內至外保護肌膚，全新配方帶來突破性技術，過濾破壞性光線，導入美肌紅光抑制光老化。防曬乳霜蘊含強效天然成分，包括人參萃取、山竹萃取、歐洲水青岡芽萃取以及柴胡萃取，有效預防及減淡細紋，防曬同時擊退肌膚老化。

性價比：★★☆☆☆

防曬推薦15. Cle de Peau UV PROTECTIVE CREAM 全效修護細胞防曬乳霜 SPF50+ PA++++ 50g HK$800（Cle de Peau）

防曬推薦16. Glutanex Sunstick高效輕盈防曬棒SPF50+ PA++++ HK$238

購買方法：屈臣氏網店

除了防曬乳、防曬霜外，防曬棒也是備受歡迎，攜帶方便又方便隨時補擦。Glutanex的高效輕盈防曬棒，在韓國受不少女生們喜愛，就連女星宋智孝也是很喜歡隨身攜帶使用。這款防曬棒的防曬系數相當高，有SPF50+ PA++++，能抵達高達98%紫外線，防曬功效長達750分鐘，足夠全日戶外使用。

性價比：★★★★★

防曬推薦16. Glutanex Sunstick高效輕盈防曬棒SPF50+ PA++++（Glutanex ）

防曬推薦17. BOH維他命美白物理防曬霜(櫻花粉) SPF50+ PA++++ 50ml HK$190

購買方法：萬寧官網

BOH的維他命美白物理防曬霜，帶有淡淡的櫻花粉色，有能修正泛黃暗啞及提亮膚色，遮蓋色斑、毛孔及瑕疵，全日維持無瑕亮白好氣色。這款防曬霜採用的防曬粒子比傳統物理性防曬分佈更均勻，抗曬力更強，有效抵禦紫外線侵害﹐且含多種維他命，能高效抗氧化，持續使用有效提亮膚色、改善紋理及粗糙感。

性價比：★★★★☆

防曬推薦17. BOH維他命美白物理防曬霜(櫻花粉) SPF50+ PA++++ 50ml HK$190（BOH）

防曬推薦18. ALBION全方位基因修復防曬面霜SPF50+ PA++++ 50g HK$830

ALBION的全方位基因修復防曬面霜，集面霜、防曬、妝前底霜於一身的高性能護膚防曬日霜，徹底防禦有害紫外線、近紅外線及藍光，同時提升肌膚日間防禦力，使肌膚充滿活力、彈性和透亮光澤感。防曬面霜質感豐厚，塗抹時彷彿與肌膚融為一體從內到外保持水潤、緊緻及飽滿，提亮膚色同時賦予透亮光澤度，有助於後續底妝產品輕易打造美麗妝容。

性價比：★★☆☆☆

防曬推薦18. ALBION全方位基因修復防曬面霜SPF50+ PA++++ 50g HK$830（ALBION）

防曬推薦19. CLARINS [5P] 抗污染防曬霜 SPF50 PA+++ 30ml HK$450

CLARINS的抗污染防曬霜，不僅擁有高防曬系數SPF50 PA+++外，還加入了全方位[5P]防禦，有效隔絕空氣污染、藍光、光污染、甲醛、花粉等5重肌膚污染，以及提供8小時長效保濕﹐真正有效全面抗UV、抗污染、抗老化，讓肌膚嫩白更年輕。而且這款防曬霜共推出4種潤色色調供選擇，包括：透明色、粉紅色、粉紫色、裸膚色，滿足不同需要的女生。

性價比：★★★☆☆

防曬推薦19. CLARINS [5P] 抗污染防曬霜 SPF50 PA+++ 30ml HK$450（CLARINS）

防曬推薦20. ARMANI beauty 極致再生濾光抗污染防曬霜 SPF50+/PA++++ 30ml HK$955

ARMANI beauty的極致再生濾光抗污染防曬霜，防曬系數同樣相當高SPF50+/PA++++，產品以嶄新濾光系統科技配合含有微米粉末填充粒子的二氧化鈦，透過微米化科技的加入，成功克服了過去物理性防曬厚重及泛白感等缺點，透明不留白。以及全日以極高防曬度對抗UVB及UVA，抹上臉後不著痕跡，質感是輕盈乳霜。而且配方特別注入天然刺山柑精華及DETOXYL抗氧化因子，為肌膚對抗污染及擊退氧化跡象，防曬同時護膚。

性價比：★★★☆☆

防曬推薦20. ARMANI beauty 極致再生濾光抗污染防曬霜 SPF50+/PA++++ 30ml HK$955（ARMANI beauty）

防曬推薦21. PURE MELLOW 每日美顏靚靚防曬乳 SPF 50+ PA++++ 50g $79

Pure Mellow的每日美顏靚靚防曬乳採用物理防曬，不會留白色殘餘物，產品含有熊果葉提取物及二氧化鈦，成分自然滲透皮膚，有效皮膚質感，同時有效保護敏感肌膚免受紫外線傷害。

性價比：★★★★☆