4蔡依林證果醋、滾輪無助減肥？43歲6瘦身法：餸菜勿加熱過這時間

蔡依林減肥|台灣樂壇小天后蔡依林,周一(5日)登上網上音樂頻道《THE FIRST TAKE》,以一鏡到底的形式,演唱歌曲〈玫瑰少年〉改編版本,獲大批網民盛讚。蔡依林在歌舞方面均具實力,更擁有令人羨慕的身材曲線,驟眼看雙腿修長,看不出原來身高僅得158厘米!蔡依林現時43歲,曾因減肥過度而讓身體亮紅燈,其後一直以健康的方式,多年來保持體重在41公斤,到底蔡依林有甚麼瘦身心得呢?



蔡依林減肥|台灣樂壇小天后蔡依林,周一(5日)登上網上音樂頻道《THE FIRST TAKE》,以一鏡到底的形式,演唱歌曲〈玫瑰少年〉改編版本。(YouTube@THE FIRST TAKE)