美白精華推薦｜網傳三層美白法更快見效？附好用、必入手美白精華

美白精華推薦｜夏天來到，大家都紛紛準備好小背心、小短褲、小短裙，不過若果缺乏防曬美白意識，難道要將膚色不均、黝黑肌膚盡露人前嗎？要對抗毒辣的紫外線，防曬就要做足，美白產品亦少不免，但應該如何做才能令美白產品更加吸收、更加有效呢？



網絡上曾有不少女生討論的「三文治美白法」，最近有網民分享更為吸收、有效的「三層美白法」，做法是先將美白精華全塗於面，第二步在有色班、皮膚不均的部分，局部重點地塗上美白精華；最後以美白面膜作結。大家不妨試試！

好用美白精華推薦！

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美白精華推薦2024：1. CLINIQUE 升級版 勻淨科研亮白淡斑雙效精華

限時優惠HK$425

CLINIQUE的這款雙效精華，一支就可以提亮膚色，減淡色素、痘印、去斑，當中的日本玉露萃取及米糠萃取成分能夠修護肌膚屏障，經研究實證7天就可以改變皮膚狀況，預防未來的色斑形成，效果快速見效。

美白精華推薦2024：CLINIQUE 升級版 勻淨科研亮白淡斑雙效精華（CLINIQUE）

美白精華推薦2024：2. The Ordinary 10%杏仁酸精華 + 玻尿酸精華 Mandelic Acid 10% + HA 30ml

即以HK$65入手

The Ordinary作為實惠之選，而且產品份量多，適合小資女、學生使用，不過對於熟齡肌的作用則較低。 而這款精華以10%杏仁酸配合玻尿酸，能夠溫和地為皮膚去角質、減緩黑色素生成，而且杏仁酸在醫學上常用作為做抗細菌劑，醫學美容上亦有用作於治療青春痘，特別是成年人的青春痘。

美白精華推薦2024：The Ordinary 10%杏仁酸精華 + 玻尿酸精華 Mandelic Acid 10% + HA 30ml （The Ordinary）

美白精華推薦2024：3. FANCL BC Beauty Concentrate 膠原煥活再生精華

限時優惠低至4折

FANCL主張成份天然、溫和，而這支膠原煥活再生精華中更添加了三肽膠原蛋白 α、水飛薊果、大豆精華等，能夠增加滲透力，同時加快膠原合成，效修護皺紋、暗啞及鬆弛肌膚，令皮膚自然飽滿、透亮。

美白精華推薦2024： FANCL BC Beauty Concentrate 膠原煥活再生精華（FANCL）

美白精華推薦2024：4. 肌美精 Hadabisei 高濃度維他命C美白精華美容液

限時優惠HK$88

作為日本Kracie公司旗下的肌美精 Hadabisei，最為人熟悉的產品就是超浸透3D面膜，而這支無香料、無色素的高濃度維他命C美白精華美容液中含有美白活膚的維生素C、抗炎成分的「傳明酸」，加上補濕滲透力強的和漢花神經酰胺、和漢花平衡精華等，能夠像肌底導入液般保濕美白同時維持皮膚平衡，連敏感肌女生都可以輕鬆使用。

美白精華推薦2024： 肌美精 Hadabisei 高濃度維他命C美白精華美容液（肌美精 Hadabisei ）

美白精華推薦2024：5. 彩豐行 美白去斑精華素

立即以HK$98入手！

彩豐行成立多年，以香港製造，以價廉物美的自家產品著名，主打個人護理、護膚等產品。而這款美白去斑精華素蘊含法國註冊專利成分：EtiolineTM以及配合複合物Melaclear-2，能夠促進肌膚新陳代謝，可以有效淡化色斑、均勻膚色、改善黑色素沉澱。

美白精華推薦2024：彩豐行 美白去斑精華素（彩豐行）

美白精華推薦2024：6. Dermalogica 維C活肌亮白眼部精華 15ml

限時優惠價HK$553！

黑眼圈、眼部暗沉不單令人感覺疲倦，更會顯老十足！Dermalogica 這款蘊含強效維他命 C，加上生物技術與再活化技術，能夠加強滲透、減淡細紋和皺紋，有助減緩皮膚老化情況。

美白精華推薦2024：Dermalogica 維C活肌亮白眼部精華 15ml （Dermalogica）

美白精華推薦2024：7. CLARINS 透亮光感淡斑精華 50ml

即以HK$510入手！

紫外線容易誘發皮膚底層的黑色素增長，令色斑出現。想要均勻膚色，除了提亮美白外，截擊色斑亦是一大重要任務！CLARINS 這款透亮光感淡斑精華，含有兩種超級活氧植物萃取成分，能夠令皮膚保濕同時明亮通透，令皮膚長期維持穩定。

美白精華推薦2024：CLARINS 透亮光感淡斑精華 50ml（CLARINS）

美白精華推薦2024：8. SK-II 肌源鑽光精華 (小燈泡) 50ml

優惠低至55折！

敏感肌擔心美白成份過於刺激？SK-II 的這款亮白精華（小燈泡），連敏感肌都可以使用，一週就可以感受到PITERA™神奇力量的感染力，能夠雙重抑制皮膚氧化壓力，皮膚保濕同時改善暗沉、泛紅，持續使用有助深層煥發肌膚生命力，達至提亮淡斑效果。

美白精華推薦2024：SK-II 肌源鑽光精華 (小燈泡) 50ml （SK-II）

美白精華推薦2024：9. LANCOME 蘭蔻 淨澈亮肌精華 50ml

限時7折可入手！

LANCOME這支好比化妝水般，質地輕盈的水精華，當中揉合兩種精華質地，打造出能夠每日使用、獨特的97 : 3比例水油配方。最為獨特的是成份含有微酸類，以微酸煥膚的配方加強淨膚效果，淨膚同時不會過於刺激，4週即可重塑細緻淨澈肌膚！

美白精華推薦2024：LANCOME 蘭蔻 淨澈亮肌精華 50ml（LANCOME）

美白精華推薦2024：10. Kiehl's 醫學維C淡斑精華

近年爆紅的「早C晚A」以美白、抗皺作為日夜的護膚攻略，早上使用維他命C的護膚品，晚上使用添加維生素A（泛指維生素A衍生物）的護膚品，聲稱比起只晚上單塗美白產品更有效，更能抗老。

美白精華推薦2024：Kiehl's 醫學維C淡斑精華 （Kiehl's）

美白精華推薦2024：11. Lancôme Clarifique Pro-Solution 臉部精華液 亮白精華液

Lancôme 除了小黑瓶備受好評之外，這款亮白精華液含有10% PHA （果酸換膚成份）、煙酰胺成分，能夠一支多用，十分合適多重需求的女生。更重要的是亮白精華液中的高效亮白成分聲稱並不會對皮膚產生刺痛，它能夠亮白肌膚之餘，明顯減少黑斑、痤瘡印、更能收緊毛孔。

美白精華推薦2024：Lancôme Clarifique Pro-Solution 臉部精華液 亮白精華液（Lancôme）

美白精華推薦2024：12. TACHA 煥采絲滑緊緻精華

TACHA 這支緊緻精華絕對是輕熟肌、受損肌膚的救星！精華使用日本雙重發酵的強效抗衰老食物成分：秋田米、宇治綠茶、Hadasei-3™專利複合物等作為產品主要成分，能夠溫和地抗老、抗皺，同時舒緩肌膚並提升肌膚光澤度。而且精華中加入小紅莓提取物、海茴香及絲綢蛋白，能夠組成膠原蛋白、舒緩修護受刺激的皮膚。

美白精華推薦2024：TACHA 煥采絲滑緊緻精華（TACHA）

**價格以當日搜尋記錄根據而得，有機會因日子、優惠等浮動因素而造成價格不一**