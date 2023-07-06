三伏天減肥黃金期！全年瘦最快　4減肥食譜：這樣吃5天瘦4.4磅

三伏天為減肥黃金期，熱在三伏，是指全年最熱的一段時間，稱為「三伏天」。三伏天期間氣溫可高達30多度，是最容易出汗燃燒脂肪，且容易引致食慾不振，所以被不少人認為是全年最易瘦身的時間。關於三伏天是全年最易減肥的黃金期，在網上有不少網民分享，其中就有網民提到夏天的脂肪燃燒速度比其他時期3倍，一起來看看原因和減肥餐單建議！



減肥瘦身方法：三伏天是全年最佳減肥的黃金期（《想暫停的瞬間》劇照）

減肥瘦身方法：三伏天是全年最佳減肥的黃金期

三伏天是全年最易減肥的黃金期，網民「小吳在減脂」在社交平台小紅書上分享，在三伏天這期間不僅是體內脂肪燃燒速度最快，三伏天運動消耗脂肪速度也會相較其他時期快3倍。他解釋道，夏天氣溫高，人體需要保持一個恆定的體溫，因此需要進行散熱，會使新陳代謝加速，期間代謝會提高12%，所以想要減肥的話要好好把這段三伏天時間！

甚麼時候是三伏天呢？2023年的三伏天即將踏入，想要減肥的女生們要記好以下這幾段三伏天時間：

初伏：7月11—7月20日(10天)

中伏：7月21—8月9日(20天)

末伏：8月10—8月19日(10天)

伏後加強：8月20—8月29日(10天)



減肥瘦身方法：飲食配合可以瘦更多（《我要準時下班》劇照）

三伏天：飲食配合可以瘦更多

除了運動外，三伏天配合飲食可使減肥速度加快，夏天天氣炎熱容易使胃口變差，就會想喝手搖飲、汽水或吃雪糕等這類含糖的食品，這樣會使減脂不成反增重。網民「麵團兒的飼養員」就分享了數個減脂飲食食譜，都是煮飯新手也能做的食譜！

減肥飲食食譜1. 低卡烏龍冷湯蕎麥麵 259kcal（小紅書@麵團兒的飼養員）

三伏天減肥飲食食譜1. 低卡烏龍冷湯蕎麥麵 259kcal

清新爽口、茶香四溢的烏龍冷湯蕎麥麵，所需食材和做法都非常簡單，是一個零失手的蕎麥麵做法。

所需食材包括：

蝦仁29.8g、雞蛋、調味汁（生抽1湯匙＋味淋1湯匙+青芥未少許＋香油少許＋鹽少許）、鳥龍茶1杯、蕎麥麵、青瓜47g、秋葵17.2g

烏龍冷湯蕎麥麵做法：

1）鹽漬青瓜片

將青瓜切薄片加少許鹽，或加少許白醋，醃製10分鐘，最後擦乾水分。

2）秋葵汆燙1分钟

秋葵放入熱水汆燙後撈出，放涼水中冷卻。

3）煮大蝦3分鐘

大蝦去蝦線，煮2-3分鐘撈出，去蝦頭及剝殼。

4）煮溏心蛋

雞蛋冷水下鍋，水煮開後計時4分鐘，撈出放涼水中冷卻。

5）煮蕎麥麵4分鐘

蕎麥麵煮4分鐘左右撈出，過兩次涼水。

6）調茶湯

生抽1湯匙、味淋1湯匙、青芥未少許、鹽少許（可根據自己口味）、香油少許，將以上調味料攪拌均勻，再加入1杯鳥龍茶中調勻，最後把蕎麥麵放入就完成了！

減肥飲食食譜2. 低卡無油版大蝦蒟蒻面撈汁 200kcal（小紅書@麵團兒的飼養員）

三伏天減肥飲食食譜2. 低卡無油版大蝦蒟蒻面撈汁 200kcal

這款低卡無油版大蝦蒟蒻面撈汁，據網民分享他成功5天瘦了4.4磅，15天瘦了10磅，非常成功！而且味道酸酸辣辣，很適合胃口較差的夏天。

所需食材包括：

蝦仁59.6g、檸檬半個、西蘭花、白玉菇37.6g、車厘茄53.7g、蒟蒻麵191g、調味汁（生抽3湯匙＋白芝麻少許＋代糖少許）

低卡無油版大蝦蒟蒻面撈汁做法：

1）蔬菜汆燙2分鐘

將蔬菜焯水2分鐘後，放入涼水中透涼。

2）蒟蒻麵汆燙30秒

蒟蒻麵雖然大部分是即開即食的，不過可以過一下熱水會更衛生，撈出後放入涼水中浸泡透。

3）製作撈汁

準備3湯匙生抽、2湯匙醋、蒜末、辣椒、少許代糖、少許白芝麻，以及擠入半個檸檬汁，和加入一天涼水，預估能浸沒過所有食材即可。

4）煮大蝦2分鐘

煮至蝦仁變色完全捲曲後撈出，同樣放到之前的涼水中。

5）食材裝盤

將所有汆燙的食材從涼水中撈出，擺入大碗中。

6）將撈汁澆入食材中，就完成了！

減肥飲食食譜3. 冰爽低卡豆漿冷麵 388kcal（小紅書@麵團兒的飼養員）

三伏天減肥飲食食譜3. 冰爽低卡豆漿冷麵 388kcal

以豆漿為湯底的冷麵，聽起來像是黑暗料理，但這位網民分享他們家裡，至踏入夏天已經吃了5次，而這次做法也不斷調整，一次比一次好吃，這個版本是佳版！

豆漿180ml、蕎麥麵40g、芝麻醬1湯匙、蟹柳、青瓜絲、番茄、雞蛋1個。

1)備菜

將切番茄3片，半條青瓜切絲，蟹柳切成絲，備用。

2）煮溏心蛋

雞蛋冷水下鍋，水煮開後計時4分鐘，撈出放涼水中冷卻，再對半切開

3）煮蕎麥麵4分鐘

蕎麥麵煮4分鐘左右撈出，過涼水。

4）調芝麻醬

芝麻醬1湯匙，加2湯匙水調稀，攪拌成乳酪狀。再加入醬油2湯匙，倒入1杯豆漿、白醋1湯匙、0糖雪碧3湯匙以及少許鹽，將以上材料攪拌均勻即可。

5）將調好的醬汁倒入蕎麥麵中，再擺放上切好的備菜，這樣就完成了！

減肥飲食食譜4. 低卡柿柿如意飯 96kcal/個（小紅書@麵團兒的飼養員）

三伏天減肥飲食食譜4. 低卡柿柿如意飯 96kcal/個

上述3款都是麵食，如果喜歡食飯的話，可以試試這樣開胃的番茄燴飯，還有拉絲的芝士，都只是96卡路里，讓減肥期間的你也可吃到美味的燴飯。

番茄、低卡芝士片、熟藜麥110g、洋蔥63g、低卡火腿片72g、調味汁（生抽1湯匙＋橄欖油1湯匙＋黑胡椒鹽少許＋低卡番茄醬1湯匙）

1）處理番茄

番茄切開頂部，用湯匙挖空番茄，備用。

2）處理食材

將洋蔥、低卡火腿片、芝士全部切丁，藜麥煮15分鐘撈出。

3）炒飯

在熱鍋下少許油，先爆香洋蔥，加入火腿丁翻炒，再加番茄丁炒出汁，然後加入藜麥飯。最後再加1湯匙低卡番茄醬以及少許黑胡椒鹽作調味，再翻炒使所以食材都均勻。

4）做番茄燴飯

在番茄內填滿炒飯，再撒上充足的芝士碎，以及幾片小火腿片。

5）烤番茄飯

番茄飯先不用加蓋，放入空氣炸鍋200度，烤10分鐘即可，這樣就完成了。