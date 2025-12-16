工作遇樽頸只會硬碰硬？學會4種變通思維：鑽漏洞、搭便車求突破

電影《Air》改編籃球之神米高佐敦（Michael Jordan）與Nike簽約、打破運動行銷規範的故事。



1984年，他們推出「Nike Air Jordan」鞋款，擁有紅、黑、白等配色，卻引發爭議，因為美國國家籃球協會（NBA）當時規定，球員上場打球，不論穿哪一個品牌的球鞋，都限定要全白。

正常來說，違反規定，大家就會認為事情行不通而放棄。但Nike看好佐敦的影響力，不惜為他遊走規範邊緣，依然推出該款式。為此，佐敦每上場比賽一次，Nike就要承擔5000美元（約港幣3.9萬元）的罰款。不過，鞋子也因此大受好評，才推出第一年，營收就突破1.26億美元（約港幣9.8億元）。

牛津大學工程科學系、賽德商學院（Saïd Business School）副教授保羅．薩瓦加（Paulo Savaget）把這種山不轉路轉、突破法規或限制的做法，稱為變通思維——它能讓我們在面對意外、挑戰時，靈活調整想法、善用資源，提升解決問題的能力。

他指出，人們需要變通，是因為既有方法不可行，像是問題太難、競爭對手太強、資源不足等。當既定計畫受阻，如果繼續執行，容易浪費更多時間，降低效率。這時，採取變通方案，往往能暫緩燃眉之急，更快完成任務。

薩瓦加在3年內訪察9個國家，研究各個團體如何處理複雜問題，包含醫療教育、墮胎權、階級偏見、公共衛生、貪污等。過程中，他發現不同產業的人，在擬定變通方案時，出現了4種規律：

・搭便車（piggyback）：運用其他人的資源或聲勢，帶動你一起成長

・鑽漏洞（loophole）：利用規則的模糊地帶，使行為不受限制

・退而求其次（the next best）：打破原本系統的運作模式，改變現狀

・迂迴側進（roundabout）：選擇第二優先方案解決問題



4種常見的思維變通法則（經理人提供）

不正面迎擊問題，如何找到突破口？

這些變通的概念，其實也能適用於工作與生活。薩瓦加指出，變通的核心精神是，不與問題硬碰硬，而是使用其他方式「繞過」或「跨過」困難。舉例來說，通常新創、非營利等資源不足的組織，必須積極變通，才能克服眼前劣勢。

「這跟黑客的概念有點像。」薩瓦加說，黑客突破系統或密碼，就是繞過未知領域，不正面抵抗防火牆，而是這邊鑽一點、那邊挖一點，最終找到一些漏洞，從而突破限制。

比方說，有位工程師托佛．懷特（Topher White）在亞馬遜雨林處理非法砍伐問題，而雨林多位在中低所得國家，他們沒有資源、技術監控將近5600萬甲、約7.7億座足球場的雨林。

懷特的想法是，既然沒有錢，就不要使用高科技技術。他想出一個簡單的變通方案：蒐集大量二手手機，把手機改用太陽能發電，藏在雨林的樹冠內，再利用AI監聽大自然的聲音，一旦聽到鏈鋸聲，就會知道哪個地區有非法砍伐。後來，他還成立了非營利組織「雨林連結」（Rainforest Connection），把此方法運用在5大洲、10個國家。

學習變通，對生活也很有幫助。假設你要過一場特別的紀念日，需要自己做蛋糕，但發現沒有奶油，會怎麼處理？大多數人是出門買，也就是直接擬定計畫。但如果附近的商店剛好都沒有開，你能想到其他備案嗎？思緒靈活的人，可能會上網查詢，有沒有簡易、製作牛奶的方法，再看家裏有沒有相關原料，自己動手做。

多點「叛逆」突破框架，別一味照着規則走

知道變通能解決許多問題、為自己帶來好處，但真正面臨問題時，許多人還是不知道如何想出實際的應對方案。薩瓦加指出，這是因為人沒有跳脫傳統思維，太容易被既有觀念框架住。

比方說，我們從小被教導，順從是美德，青少年不要叛逆。然而，你有思考過，叛逆真正的壞處是甚麼嗎？還是一味「順從」長輩的教誨，不要做出古怪、違反常理的行徑？

薩瓦加說明，「規定」與「經驗」能創造熟悉感，是人做事的標準之一，但並非絕對，且規則不一定是最正確的選項。換句話說，想要達到變通思維，有一個關鍵心態就是「叛逆」，想法才不會被局限住。這邊的叛逆不代表不服從，只是用不同方式達成目標。

他講述一個故事，一位高中化學老師在考試時，允許學生帶一張A4紙應考，「你能在紙上塞多少內容，考試期間都可以使用。」許多學生寫下密密麻麻的筆記、公式，也有人偷用更大張的紙，但被老師發現。

結果，有一位學生帶了一張空白的A4紙，把紙放在地板上，請老師站在紙上，並輕聲詢問老師各題解答，「老師答應了，雖然學生很叛逆，但並沒有違反遊戲規則。」這也是一個活用變通思維的生活實例。

接受問題的複雜性，減少計畫，先行動、再思考

想成為高度變通、遇事能迅速找出各種靈活方案的人，還有一個技巧：減少計畫，接受事件的複雜度。

例如，你的計畫是減重10公斤（約22磅），但減重的過程可能遭遇更多狀況，好比過度健身，導致身體受傷、高蛋白飲食增加腎臟負擔。如果因為減重產生其他健康問題，就應該不要執着於原定目標，而要隨時調整想法。

倫敦商學院教授赫米尼雅．伊巴拉（Herminia Ibarra）補充，想要更靈活思考，應該拋棄「三思而後行」的傳統觀念，面對不熟悉的情境，應該要先行動、後思考。這麼做的優點是，可以在行動的過程中，觀察、體會事情的變化，進而隨機應變，不要過度仰賴經驗決定，才有機會找到新的突破路徑。

「變通」不等於「創新」，是在現有條件下改進與適應

在商場上，企業也經常運用變通的概念。舉例來說，網飛（Netflix）1997年是做DVD租賃服務，2007年開始，他們觀察，客戶愈來愈重視觀賞內容的即時與便利性，轉型為串流媒體平台，至今仍是市場領先者。

又好比，福特汽車（Ford）在2008年金融海嘯（financial crisis）後陷入破產危機，他們可以像其他企業一樣，接受政府援助，但福特拒絕這麼做。他們的變通方法是，雖然大環境不利，仍要找到自己的優勢，因此推出「一個福特」（The One Ford Plan）計畫，統一全球業務、簡化產品線，也改變公司文化，重新獲得市場領先地位。

不過，有些人可能因而困惑，企業轉型、突破，推出新產品，其實就是創新，究竟創新與變通，有甚麼區別？

英國領導力教練芭芭拉．威爾森（Barbara Wilson）在〈適應性與創造力〉（Adaptive versus Innovative creativity）一文指出，變通與創新都是解決問題、應對挑戰的重要特質，但它們在本質上有所不同。

思維死板怎麼辦，3個方法教會你靈活思考（經理人供圖）

變通思維，主要着重在調整既有方案，以適應各種情境或需求，強調改良、增加效率。變通可能只是小幅改變某個行為、多使用某一個資源來迅速完成目標。創新指的是產生全新想法，創造出與眾不同的產品或服務，它要求人們從根本上，重新想像問題與解決方案，而不只是對事情微調。

簡單來說，兩者主要的區別在於目標和方法。變通重視改善、優化，創新尋求重大變革與全新突破。當然，這2種能力在團隊與組織中都非常重要，好的工作者與組織能平衡這2種能力，在現有條件下適應與改進，勇於探索未知，創造全新可能。

