名店售貨員態度很散漫？行內人解釋原因　返工撳電話或非在偷懶

百貨公司擁有上百個櫃位，是逛街的好去處，不過有網民觀察，部分女裝品牌經過總是沒甚麼客人、櫃姐大剌剌滑手機，好奇這些櫃位怎麼都不會倒？文章掀起討論，並釣出業者解答。



事主在Dcard上以「那些百貨公司的女裝怎麼都不會倒？」為題發文，每次去百貨公司都是看些保養品或化妝品，逛一下 UNIQLO和無印良品，又或者直奔美食街吃飯，所以很好奇那些在百貨裏的服裝品牌到底要怎麼生存。

事主表示，平常經過看那些女裝櫃都沒甚麼人在逛，櫃姐們看起來挺無聊，還很大剌剌的在滑手機（或是在操作電腦、整理櫃子），質疑客人是否因此而不想進去逛，百貨的櫃位租金應該不便宜，但都沒客人上門消費的話，不就沒業績嗎？不知道店家是如何撐下去，「還是其實大家默默有在百貨買衣服！只是我沒有而已」。

文章曝光後，不少網民紛紛留言：

．「週年慶一堆貴婦阿姨都是幾十萬幾十萬在百貨公司消費的，大概就像路邊的伊蕾名店吧，只要有幾個大乾媽在就夠他們支撐基礎的租金了」

．「這種女裝櫃位平時看起來沒客人，但客人一進去常常就是大包小包離開了」

．「這層樓假日都爆滿，妳要確定ㄟ…再更裏面一點是日牌集中區，還有一些不錯的．台牌，我偶爾去一次都會買到好幾千快到萬」

．「百貨母親節活動最近要開跑了，妳這週末去人應該會變很多」

．「真的很多人會去那邊買衣服，平日業績好像最少也有一萬」



專櫃女裝品牌的從業者也回應，主顧客黏着度高，深耕已久的品牌都有很多購買10年以上的客人，客單價也偏高，客人一來就是三萬五萬的買；櫃姐滑手機有可能是在跟客人聯繫。

此外，百貨公司是算抽成的，如果是業績很好的櫃，百貨想讓你留下來就有可能壓到更低的抽成。且百貨公司櫃位更新的速度很快，櫃位業績每天都在被review ，如果業績差，合約到期可能下次改裝就不會讓你待在這了，所以看到那些人很少屹立不搖的品牌，就可以知道不用為他們煩惱這個問題。

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