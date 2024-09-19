見工｜哪個字永遠寫不好？事主識答獲取錄 面試官解釋此問題用意
撰文：聯合新聞網
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對於要找工作的求職者來說，如何因應面試的各種情況是讓人緊張、又具有挑戰性的環節。最近有一名畢業生面試時被問道「哪一個字遠寫不好？」，結果回答一個字後馬上讓面試官決定錄用。
根據內地媒體綜合報道，一名從大學剛畢業的小海，找了很久的都沒有合適的工作，後來在一位學姊的介紹下，去了一家本地頗具規模的公司面試，這家公司的福利和待遇都不錯，職位也與小海所學的專業相符，因此他對這次的面試充滿期待。
小海與眾多求職者一起參加第一輪筆試，很幸運地，小海和其他兩名求職者被留了下來。過了一會，面試官帶他們到會議室進行第二輪面試。
面試官對他們問了一個問題「哪一個字永遠寫不好？」，讓他們當場傻眼。大約過了三分鐘，有位應聘者站起來，不滿的回應「這算是甚麼問題？跟工作一點都沒相關，你在玩我嗎？」說完便走了。
接着第二位90後美女表示太簡單了，她想了想回答「應該沒有甚麼寫不好的字吧？中國的文字也就那樣」，面試官甚麼也沒說只是笑了笑。
小海聽到後沉思了一下，便開口說道「這個問題非常簡單，『壞』字是永遠寫不好的」。聽完小海的回答後，面試官對他豎起了大拇指，並宣布他明天可以去上班了。
面試官解釋，「我們是一家創新型的公司，需要創新型人才，我出這個問題的意義也是為了考驗你們的思維能力、變通能力及創新能力，在三位之中，只有小海的回答令我最滿意」。
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