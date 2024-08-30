理財｜要把4分3月薪交給媽媽！男生怨父母管太多　只求有2點改變

現代年輕人外出工作所賺到的薪水大多都由自己管控，一旦嚴格管理孩子的薪水，恐怕造成家庭矛盾。一名男網友發文求助，稱自己月薪4萬左右（台幣，下同，台幣萬約港幣1萬元），但生活費只能動用1萬（約港幤2千5百元），其餘都要匯進媽媽帳戶，令他十分苦惱，發文求助，「我真的想一步一步把主導權拿回來，但是要怎麼講出口我也會怕，怕講到撕破臉」。



一名男網友稱自己要把4分3月薪匯進媽媽帳戶，令他十分苦惱。（Canva）

事主透露，他住在外縣市，不能處置自己的薪水讓他的生活費很吃緊，但是不好開口說他不想匯錢給媽媽，特別是他找工作他們也有幫到，以後換房、買房子也會一起付房貸，讓事主陷入兩難。

事主接着表示，他可以接受的改變有兩點，「我基於法律責任，還是每個月給他們一萬，之後真的要交房貸再調整」、「不要再過問我錢花哪去了，不要再過問我的存款；我存款會自己想辦法，但是我想要點自己的空間」，詢問網友該怎麼溝通比較好。

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對此，網友紛紛提出解決方案，大多網友建議按照自己想法就好：

・「你是主動匯的，就改成不要匯，然後照你的想法就好啦」

・「不要匯款他們能怎樣？別這麼好控制」

・「就不要匯啊，從小被控制要奪回主導權勢必要做出改變」

・「已經自己在外住了，薪水還要上繳跟拍明細？不匯他們能怎麼樣」



也有網友分享經驗，勸事主要勇於跟父母溝通：

・「回憶起來就是當年媽媽氣哭，幾天不跟我說話，後來跑來說都是為你好，怕你亂花錢，幫你存錢，分明就是控制欲強，受不了孩子長大，能夠獨立了，最後鬆口結婚就全部還我」

・「我爸媽自己有收入，我就不會給孝親費，但我會買衣服點心包紅包給爸媽，說實話他們資產比我多太多」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】