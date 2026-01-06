曼陀羅九宮格思考法　大谷翔平目標達成術　教你反向設計理想人生

該怎麼讓自己往目標推進，成為理想中的自己？曼陀羅九宮格思考法或許可以幫到你！這個連日籍球星大谷翔平也在用的目標達成法，有何特別之處？



提出「曼陀羅九宮格思考法」、《曼陀羅式聯想筆記術》作者松村寧雄表示，想要達到幸福的終點，就必須從現在反推如何前進。

在這九宮格中，正中心會是終極目標或是核心主軸，正中心外圍的其他八格，則是要達成核心主軸必須經過的事情。因此，曼陀羅思考法很適合用來整理自己的想法。以下可以用人生的計畫為例：

做法上，先在曼陀羅九宮格圖表的中央處，寫下自己的姓名與出生日期，然後以 10 年為一個單位，分別在九宮格外圍寫下自己童年（0～9 歲）、10 幾歲、20 幾歲、30 幾歲……一直到 80 幾歲為止，找出每個 10 年內自己在「健康、工作、財務、家庭、社會、人格、學習、休閒」人生 8 大領域中已完成結果與預計目標。

九宮格圖表樣例，讓「過去、現在和未來」8 個九宮格包圍住你，看清楚各年代彼此間的關係（經理人月刊提供）

這等於將自己安置在計畫的中心，讓「過去、現在和未來」8個九宮格包圍住你，看清楚各年代彼此間的關係。

「人生百年計畫，就是從人生的最後階段出發，將理想中光明燦爛的未來回溯到現在，」松村舉例，你可以先描繪 80 幾歲時所希望的「家庭」模樣，例如，最喜歡的人能陪伴在床邊和你說話，這時你可以在該格位中寫下「○○，長久以來真的很感謝你一直照顧我。」一旦做好這項規畫，等於在大腦中植入訊號，找出那些你所重視的對象，並保持良好關係，才能實現這個夢想。

從此切入，你就可以延伸想像 80 幾歲時自己在「健康」「休閒」「財務」「社會」等其他面向的具體目標；緊接著今年、明年、5 年後、10 年後、20 年後的人生 8 大領域的各項目標，也就會明確地出現在眼前，可以由此開始建立起對未來各階段的規畫。

如果還是覺得不容易，松村建議，不妨從回憶過去開始。例如在「工作」此項， 20 幾歲時「進入百大企業」、30 幾歲時「獨立負責大型專案，並在 35 歲後開始帶領團隊」、40 幾歲時「獲得外派，成為擁有 5 名以上部屬的中階主管」……一路填下去，某些與工作相關的想像就會開始浮現，對於未來該怎麼做就會變得更明確。

以此類推，你就可以看見原本可能模糊不清的未來目標，進而幫自己找出不同階段該強化人生的某些面向的某些事，才有機會成就美滿人生。

