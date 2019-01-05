【紓緩壓力】瞬間平伏心情有方法？　研究：收看搞笑YouTube頻道

工時長、工作缺乏意義、難投入工作等，這些都是易令打工仔在上班時情緒感低落的原因。有人愛以吃零食、散步、落街唞唞氣來紓緩，但原來如想在幾分鐘內重新振作的話，打開YouTube睇片，說不定才是最快速及有效的方法！

雖然以散步、零食是office中振作心情的常用方法，但對懶人來說太麻煩、太慢了！（視覺中國）

無論是被老闆罵兩句或是因工作挫折而感失落，要令自己提神振作的方法是有很多，例如散步或做點伸展運動、吃零食（最重要是糖分）、小休或冥想又或是即興上購物平台消費一下，都可能是在上班時間減壓的方法。

然而，這些建議都不夠直接、快速、簡單，有研究指，打工仔如想在幾分鐘內想重振心情的話，打開YouTube睇片，才是最快速、最有效的方法。

大家有沒有發現，有時YouTuber表白心聲的認真mode會令我們流淚，他們公佈好消息時我們也一同歡喜，為甚麼我們會和屏幕中的人心情一致呢？（Getty/VCG）

來自荷蘭蒂爾堡大學（Tilburg University/Universiteit van Tilburg）從2083個YouTube視頻博客（Vlog）中抽出110個來分析，發現觀眾評論常常與Vlog影片的心情非常一致。如果影片氣氛樂觀搞笑，觀眾反應都會開心向上；如果Vlog的心情主調向下，評論也多以消極心情為主。

之所以產生這種現象有兩個原因：同理心及感染力。前者指人們通常被反映其心情、觀點的內容所吸引，後者反映人們被他人情緒即時影響的過程。研究團隊從大量評論中都同時找到同理心及感染力的證據，反映了雖然觀眾傾向反映個人心情的影片，但影片內容能夠影響他們的精神狀態。

工作期間，打工仔不免要「扮工」一下，碌YouTube、Facebook充電和轉換心情，說自己沒做過的肯定是騙人！比起上述打氣建議，更多人所做的反而是打開YouTube觀看數條影片，心情已經明快起來。根據官方數據，人們每天觀看近50億條YouTube影片，有些熱門頻道甚至成為TVB、Netflix的代替品。

我們之所以喜歡follow VLOG，因為它們反映了我們的個人心情和觀點，反過來它們又會影響觀眾的心情，正如人會對朋友的經歷感同身受一樣。（Getty/VCG）

當然，其實任這個研究是否存在，大家都早已會在空閒時開YouTubeb睇片或聽歌吧！根據官方數據，人們每天觀看近50億條YouTube影片，有些熱門頻道甚至成為TVB、Netflix的代替品。不過若然日後工作時有點不開心，就試試別再聽着傷心的情歌，反而收看一些發放正能量的YouTuber頻道吧，這應該能讓你較易平伏心情的。

（資料來源：綜合報導）

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