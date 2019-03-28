【愚人節】科技惡作劇將成過去？　微軟：全體員工今年不可玩惡搞

每年愚人節（4月1日），科技公司如微軟（Microsoft）、Google、小米、阿里巴巴及支付寶等都會做一些有創意的惡作劇跟大眾開玩笑，當中甚至有些創意玩笑會被視為未來科技的預視。然而，今年的愚人節可能將會大為失色，因為微軟的營銷部主管Chris Capossela早前在公司內部發出宣佈，警告全體員工在愚人節期間不可參與任何惡搞項目。

原本微軟計劃在愚人節當天讓經典的Office小幫手Clippy復活，但在通告一出後，隨即終止計劃。﹙網上圖片﹚

一直以來，很多科技公司都會在愚人節當天百花齊放地開玩笑，記得在2016年時，微軟推出Office for Cats，當中包括PowerPounce、OneNap和Meow等；2013年時，Google推出「Google嗅覺」指提供香味資料庫，可以試嗅結果；支付寶亦於2013年發佈了一款「空付」產品，用家在短片中對鏡頭擺個鬼臉，便可以支付成功。種種的愚人節惡搞都非常認真，並令人會心微笑。

過往各項惡搞項目（按圖了解）：

2016年時，微軟推出供貓咪專用的Office for Cats，當中包括PowerPounce、OneNap和Meow等。﹙網上圖片﹚

然而，微軟的營銷部主管Chris Capossela指，根據過往數據顯示，這些惡作劇帶來正面影響很少，反是產生了很多不必要的負面新聞，所以企業在今年愚人節到臨前已發表指引，禁止員工在愚人節當天搞惡取樂。

Chris Capossela向員工發表的通告原文：

Hey everyone, It’s that time of year when tech companies try to show their creativity with April Fools’ Day stunts. Sometimes the outcomes are amusing and sometimes they’re not. Either way, data tells us these stunts have limited positive impact and can actually result in unwanted news cycles. Considering the headwinds the tech industry is facing today, I’m asking all teams at Microsoft to not do any public-facing April Fools’ Day stunts. I appreciate that people may have devoted time and resources to these activities, but I believe we have more to lose than gain by attempting to be funny on this one day. Please forward to your teams and internal partners to ensure people are aware of the ask to stand down on external April Fools’ Day activities.

本想讓Clippy Office assistant復活

原本微軟計劃在愚人節當天讓經典的Office小幫手Clippy復活，但在內部通告一出後隨即終止計劃，維持現有的圖案。

Chris Capossela在通訊中表示，雖很欣賞員工花時間和利用資源參與過往的愚人節搞惡活動，但他認為終有一天會因這些惡作劇而失去收益。其實這亦是一個值得關注的隱憂，因為過往確有因愚人節惡作劇導致適得其反的事例。

例如，Google於2016年曾在Gmail中加入Mic Drop功能，指用家在可以在郵件中加入「Mic Drop」告示，以示「講完！」的不屑姿態並不會再回應的意思，寄件者亦不會再收到任何回覆。雖然這是惡作劇，但因為這個按鈕與正常的寄出按鈕太近，所以很多用家都誤按，造成很多溝通上的不便。Google對此深感抱歉，並指沒想過會為大家做成不便，更沒想過有人因此而失去工作。

按鈕中附以Minion 的gif 圖。﹙網上圖片﹚

雖然在沉悶的工作和生活中得到一些驚喜和小玩笑，都可以令人會心微笑，但若一不小心拿捏得不好，就可能會得不償失。微軟亦因此而決定狠狠喊停，不知道其他科技公司，會否讓這愚人節惡搞風潮繼續下去呢？

﹙資料來源：theverge、蘋果仁、policygenius、綜合報導﹚

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