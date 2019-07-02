【理想辦公室】多肉植物、靚靚文具　用9件辦公室小物𠱁自己開心

打工仔一天起碼花8至9小時在辦公桌上工作，為了令工作時保持好心情，花一點時間佈置一下辦公桌也絕不為過。

試想像，當你坐在一堆文件，以及前一天還未洗的咖啡杯中，並且不得不把東西推到一邊找到鍵盤時，幾乎不可能用愉快的心情開始工作。相反，如果你的桌子整潔，配備了日常所需的文具，而且有一些顏色和生命力，那麼你會感到更加愉快，也可能更有效率。