【理想辦公室】多肉植物、靚靚文具　用9件辦公室小物𠱁自己開心

撰文：梁啟敏
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打工仔一天起碼花8至9小時在辦公桌上工作，為了令工作時保持好心情，花一點時間佈置一下辦公桌也絕不為過。
試想像，當你坐在一堆文件，以及前一天還未洗的咖啡杯中，並且不得不把東西推到一邊找到鍵盤時，幾乎不可能用愉快的心情開始工作。相反，如果你的桌子整潔，配備了日常所需的文具，而且有一些顏色和生命力，那麼你會感到更加愉快，也可能更有效率。
整潔的辦公桌令我們心情好，工作效率自然更高。（ Mia Baker/Unsplash）
整理辦公桌是一個重要的工作儀式，令打工仔每一日都可以在新的空間開始工作。如果你今天過得很差，你絕對不想把這種壓力帶到第二天。花5分鐘來組織桌面，而不是衝出門，的確可以改變心情。此外，你可以添加一些東西，讓空間變得更生動，更有個人特色。
九件辦公桌必備小物（按圖了解）：
1. 【日程本】 使用日程本可以令工作更有組織，你可以挑選自己喜歡的封面，甚至親自設計，令日程本更有個人特色。（freestocks.org/Unsplash）
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(資料來源：Ladders)
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