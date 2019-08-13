【職場健康】食蛋比吸煙更危害健康？　外國博客發表謬論惹批評

雞蛋是不少人眼中的健康食材，不過早前有一外國素食博客（Blogger）表示，進食雞蛋比吸煙更危害健康。竟然這番言論是可信嗎？

外國一位素食Blogger Plant Based Barb，在Twitter上寫道：「一隻雞蛋=5支香煙！」。這樣的說法可信嗎？﹙thong-vo/unsplash﹚

雞蛋可說是其中一種變化多端的食材，用來炒、烚、蒸或煮等都適合，深得不少奉行健康飲食態度及習慣帶飯的打工仔喜愛。不過近日外國素食Blogger「Plant Based Barb」卻於他的社交平台Twitter上發文，表示「一隻雞蛋=5支香煙！？蛋黃中含有膽固醇。一隻中等大小的雞蛋含有186毫克膽固醇，已經佔建議攝取膽固醇量的62%。吃雞蛋比起吸煙更不健康！」

Barb Twitter原文：

One egg = five cigarettes!? Egg yolks are loaded with cholesterol.

A medium-sized egg contains 186 mg of cholesterol, which is 62 percent of the recommended intake.

Eating eggs is worse for your health then smoking! — plantbasedbarb (@plantloverbarb) July 22, 2019

過時的思想

雖然不知道這位Barb是如何計算並得出上述的數據，亦見不得雞蛋所含的膽固醇會比香煙中的其他毒物及焦油更具破壞性，但可以肯定的是，她的言論是錯的。

外國資訊平台Ladbibble就Barb上言論，曾向英國心臟基金會高級營養師Victoria Taylor查詢。她指，有些人直到今天仍對雞蛋及膽固醇存有誤解，認為每周只可吃三至四隻雞蛋，但其實這樣的研究結論是於很早期發表，而且是錯誤的，至於人們擔心進食雞蛋會攝入過量的膽固醇，Victoria亦指，其實只是蛋黃才含有高膽固醇。

Barb的言論所指，應是她覺得食物中的膽固醇含量會直接影響血液中的膽固醇水平，但現代很多研究已表明，對很多健康的人士來說，食物中的膽固醇，如雞蛋，對血液中總膽固醇和有害低密度脂蛋白膽固醇只有很少的影響，尤其是與在黃油和肥肉等食物中發現的飽和脂肪酸相比，雞蛋的飽和脂肪含量其實很低，其有害處更是少之又少。

你是無蛋不歡的嗎？﹙按圖﹚

過時的思想是覺得食物中的膽固醇含量會直接影響血液中的膽固醇水平。﹙joseph-gonzalez/unsplash﹚

+ 4 + 3 + 2

每日一隻雞蛋 不會增加健康風險

Victoria在上述訪問中亦向大眾派定心丸，指據最新研究所得，常人每天進食一隻雞蛋是可以的，因它不會增加心臟病風險之餘，亦仍可以成為健康飲食的一部分。

即使你仍是覺得每日食雞蛋的負荷太大，但不用擔心的，是食雞蛋與食煙危害健康的程度真的遠遠不能相題並論，食蛋絕對不會帶來比吸食香煙更大的傷害。如果你是素食者或想改善自己的健康，在接收資訊時，都得先動動腦筋及多做資料搜集，別誤信一些毫無根據的KOL或網紅不負責任的意見或信息。要健康，都要明智地健康！

﹙資料來源：Ladbibble﹚

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