【農曆新年】鼠年要戒酒、出pool？　10大網民熱門願望首位係佢！

嚟到2020年喇！新嘅一年有新嘅希望，都係時候update吓自己嘅新年願望list喇！大家仲記唔記得自己喺2019年年頭定落嚟嘅願望有啲乜呢？依家年尾又有冇完成到啊？真係唔係講笑，唔少人訂個目標真係十年都未做到。喂！人生有幾多個十年啊？仲拖？好喺2020年完成佢啦！今日就等dailyview同大家講吓十大香港網民喺2019年定過嘅新年願望，再睇睇網民點評價自己今年嘅表現啦！

網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀測、爬梳港澳地區近萬個網站、頻道，其中包括新聞頻道、各大討論區、FB、IG以及Blog，從中取得資料樣本數，並以AI語意程式作數據分析。「網路熱度」為主題項目相關的網路posts和comments ，數值愈大代表主題項目的討論度愈高。

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▼▼▼香港人十大新年願意Top3！▼▼▼

3、儲錢

正所謂錢唔係萬能，但係無錢就萬萬不能。新一年無論有咩計劃，唔多唔少都需要金錢支援，旅行、買車買樓、買電話都要錢，所以好多人嘅年度目標都係儲夠一筆錢，好好咁運用佢嚟到達成其他目標。有網民話，錢可以解決到好多問題，有錢嘅話，生活就可以過得順遂啲，所以咩目標都好，首先都要儲咗錢先。

網民金句： 「今年捐晒 無悔」 「儲完買到樓咩？」 「我儲咗八千 問爸爸要2百萬」

好多人嘅年度目標都係儲夠一筆錢，好好咁運用佢嚟到達成其他目標。（unsplash／josh appel）

2 、買樓

香港樓價世界上數一數二貴，租屋又貴，上車又難。令到好多香港人每一年都要將「上車」列入終極年度目標入面，用一年時間奮鬥，博下來年成功上車，成為有樓一族。網民對於呢件事就抱怨不斷，樓價不斷被炒高，人工又同樓價差距甚大，再計埋通貨膨脹，點追啊？買樓咁重要嘅目標梗係要年年堅持不懈，擺入願望清單！

網民金句： 「想抽公屋多d」 「居屋都買唔起啦唉」 「我都想住私樓食雞脾啊」

好多香港人每一年都要將「上車」列入終極年度目標。（unsplash／tierra mallorca）

1、減肥

每年開始嘅其中一個大計非減肥莫屬，年頭農曆新年期間一個個飯局係咁嚟，辛苦完一年當然要食返餐勁獎勵吓自己，但係一唔小心就會食太多，咁就要開始解決上一年同新年積落黎嘅脂肪！有網民喺年頭立下誓言，要趁夏天之前減磅成功，迎接陽光與海灘；但另一邊就有人話，香港呢個美食天堂，要戒口真係難過登天！

網民金句： 「我今年又肥得靚啊喂！」 「今年減唔到？唔驚啦！下年再減」 「我定減肥目標 定左都成十年喇」

每年開始嘅其中一個大計非減肥莫屬。（unsplash/jonathan borba）

10大網民熱門願望（Dailyview授權使用）

分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年12月24日至2019年12月23日。 網路大數據系統觀測港澳地區上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、Instagram及各大討論區、BLOG等，針對討論『熱門新年願望』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文分析之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論熱度大小，不代表網友正負評價。

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