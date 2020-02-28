【搵工】CV要用關鍵字、成就大晒冷　Google人才總監授寫履歷4招

寫CV是搵工的重要一環，但究竟怎樣準備一份好的履歷卻各說各法。Google的人才總監Kyle Ewing早前便在一訪問中分享如何寫出一個百發百中履歷表的4個重點，正在計劃搵工的打工仔不妨參考。

Google員工在2019年的年收入中位數是$161,254美元，以港幣及月薪計算，即約$104,815。人工如此高，競爭當然也激烈，因此企業在挑選人才時自然也要一套篩選的方法。Google的人才總監Kyle Ewing曾在接受外國媒體《Fast Company》時，分享了求職者撰寫履歷的4個技巧。

履歷表應該清晰標明你的過去，重要訊息應編排得一目了然。（Gettyimages／視覺中國）

4個寫履歷表的要點 （按圖放大）

1. 成就大哂冷

Kyle Ewing指，應徵者在經驗一欄應該把自己的成就全部列出來，他指，應徵者不要只講自己在哪裡工作或哪所學校畢業，更可以集中講述他們在那裏有過哪些寶貴的經驗和汲取過的教訓。如果是剛畢業的新鮮人，那跟應徵公司展示到自己的熱情就最重要。

新鮮人可以講一些自己好熱衷做的事，例如是學校做過的研究、與職位相關的課外活動和實習等。就以Google為例，公司明白人的成就有很多種形式，而每一種都每一種都可能對公司有貢獻，求職者這樣列出個人成就，公司便能對你有了解。

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2. 成績與影響

Kyle指，求職者想要獲得人家賞識，便要先講出自己的重要性和用處，例如，提及在自己曾參與過的工作項目時，應集中講述自己擔任的角色有多重要，以及創造過怎樣的成績。

他亦建議求職者宜「用數據幫助表達」，例如是「我通過新軟件的功能為不同公司提供解決方案，使15家小型企業客戶的收入環比增長了10％」，而用數據去突出自己的成績，更是特別適用在銷售及管理的工作。當然，新鮮人也可以用數據去突顯在學校的成績。

3. 用相關的形容詞

大企業每年收到成千上萬的履歷表，你猜人力資源部會用多少時間去檢閱一份履歷？要HR一睇就知你合資格申請這份工，就要用HR看得明的關鍵字及與HR有共同語言。簡單而言，即是用職位簡介中的用詞及行業專業名詞來寫履歷。此舉可以讓HR看見你的專業，以及擁有相關的技能。

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4. 你對機構可以有的貢獻

不要少看自己。在專業簡歷（professional summary）中，可以大膽寫出自己可以對公司帶來甚麼新改變。比起只說明自己為何適合該職位，勇敢講出自己可為機構帶來甚麼好處更能令HR括目相看。而列舉近期的工作經驗，還不如只列舉相關的工作經驗。

履歷表例子

以應徵旅遊記者為例，我們運用以上技巧製作了一張履歷表，讓讀者參考。職位簡介中列明旅遊記者須負責寫撰寫旅遊文章、參與社交媒體平台營運及制定吸引用戶群內容策略。如能掌握日本文化潮流，能直譯日文內容者更佳。另外, 記者更要懂影片及圖像編輯。

履歷表首頁(01製圖)

履歷表第二頁(01製圖)

一年執一次CV

Kyle指，公司請人不問資歷，唯才是用。請人最重視應徵者可唔可以為公司帶來嶄新的觀點，從而創造出更有創意的產品。故此曾有在職場打滾了20年的電腦工程師和初出茅廬，只有2年經驗的工程師平起平坐。不知香港又有幾多間公司做到？

不過Kyle亦說，搵工之前才執靚履歷表，就好似返了一日工仲還做家務的辛苦！所以他們建議大家每年一月都執一次履歷表，那就不怕忘記自己的豐功偉績！

資料來源：payscale,Fast Company

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