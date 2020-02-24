【搵工】強作自信很累？憂慮沒一技傍身？　4招助應對心理攻防戰

職場
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搵工其實是一場心理攻防戰！如果人能戰勝自己的內心，就可能更快搵到工！求職者常見的心態：質疑自己的能力、與朋友比較薪金及成就、後悔當初沒有做得更好、為自己設下求職的死線等。如果曾出現以上的想法，那完成以下求職期間必做的4件事可能幫到你戰勝自己，從而早日拿下offer!

不少人面試時會扮自信。(資料圖片)

求職期間必做的4件事（按圖放大）

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1.在固定地方搵工

在睡房以外的固定空間搵工，會令人更集中。睡房讓大腦聯想到休息，而不是做正經事，故在睡房搵工的效率會減低。建議可在客廳搵工，放鬆時才回到睡覺，明確分開做事和休息的空間，同樣幫助大腦保持「戰鬥格」，有良好的狀態搵工！同樣地，搵完工回房間休息時，身心也更容易放鬆。

2. 正面解讀負面思想

不少人求職時很徬徨，腦海中少不了出現負面思想。冇問題，不過要抽時間整理及正面解讀它們。負面思想分兩種：想法和事實。遇上負面思想時，例如「我好廢，乜技能都冇」問自己這是有理據支持的事實，還是純粹自己的想法？如只是想法，就溫柔地提醒自己這不是事實。如果是事實，就正面解讀它，「我知道自己冇太多技能，所以努力學習中，會慢慢變好。」同時，感謝自己出現這個想法，令自己有危機意識，懂得作出行動補救。

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3. 分散注意力

搵工的同時可以做其他事情消磨時間，分散注意力從而減壓！一星期用40個小時搵工聽落是充滿幹勁，很有責任心，不過未必可以長遠持續落去。因為當你用這麼長的時間搵工卻仍無功而還，反而會令自己有更大壓力。同時，長時間無同人聯絡都有礙心理健康。建議搵工同時可以參與其他活動，如發展興趣、做義工、聯絡一下老朋友，甚至是做些1臨時工。近日網上亦傳出，不少失業人士當上外賣程式外送員。

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4. 搵真朋友傾訴搵工的恐懼

面試的時候，經常都要硬性推銷（hard sell）自己，可能明明沒有自信卻又要扮作自信心爆棚，令人心很累。這個時候，求職者就需要搵一個你信任的朋友聊聊天，盡情在他面前展示自己的脆弱。無論是面試時有多戰兢或挫敗也和盤托出。鬆一鬆之後，便可再戰。

失業的意義

人為甚麼要工作？為了生存？那人又為甚麼要生存呢？不同宗教有不同說法，也有人說不為甚麼，只要好好活著。既然如此，失業可不可以看作人生中的一個假期？很自己足夠的時間去散散步吧，行完一圈回來，你會發現這個假期自有這個假期的意義。

資料來源：Forbes

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