【婦女節】缺自信不爭取加薪？　搵Emma Waston、Beyonce金句打氣

三八婦女節是鼓勵大眾關注女性社會地位的日子。很多人以為，男女平等早已掛在大眾口邊，已不是新鮮話題，但其實單以職場角度來說，性別平等至今卻仍未真正做得到。 早前有專才招聘公司的最新調查發現，當有近三分之一男性在入職時成功向現時僱主爭取到更高薪酬時，同樣成功爭取到相同待遇的女性卻只有四成左右，而害怕被拒絕或被認為過於進取，皆是令女性未能突破的心理關口。想在職場獲得性別平等的待遇及發揮機會，女士們便要懂得糾正自己的心態。

加薪談判可能令人感到難以啟齒，但無論對於男性或女性來說，這都是爭取應得收入的關鍵一步。（GettyImages）

據專才招聘公司Robert Half的一項獨立調查發現，儘管「以加薪為來年首要事業目標」的男性與女性數字相同（皆為38%），近三份二（66%）男性在入職時能成功向現時僱主爭取到更高薪酬，相較之下，成功爭取同等待遇的女性卻只有41%。

Robert Half香港董事總經理林綺玲表示，無論是男性或是女性，若要事業發展成功，都必須擁有出色的談判技巧，但在事實上，「與男性相比，雖然她們同樣地渴望、需要、而且值得更高薪酬，卻較不願意主動向僱主爭取加薪。」

林綺玲表示，爭取加薪失敗可能會嚴重損害女性發展事業的前景，並且加深其對目前職位的不滿。（GettyImages）

林綺玲指，加薪談判可能令人感到難以啟齒，但無論對於男性或女性來說，這都是爭取應得收入的關鍵一步。若然害怕被拒絕、怕被認為過於進取，或是擔心會影響目前的就業機會，雖然都是正常合理的反應，但為了獲得合理薪酬，並且避免因心生不滿而萌生去意，導致錯失長遠的理想職位，求職者是絕對有必要克服這些憂慮。

林綺玲亦就女性如何成功爭取加薪提供6大秘訣：

爭取加薪的6大秘訣（按圖了解）

+ 12 + 11 + 10

1. 了解自己的市場價值

如果你熟知行內相關經驗的市場薪酬水平，能夠提出清晰數據，談判時便可以振振有詞。查看求職廣告可讓你了解其他公司提供的薪酬、福利和津貼情況。以坊間的薪酬指南等資訊作為指標，可協助你確認相關技能和經驗應可達到的薪金水平。

2.展示成功的往績

作好準備，展示你以往的亮麗往績，並且解釋這些成就如何為你目前或以往的僱主帶來價值。注意盡量具體地量化你對公司的貢獻，這有助僱主清晰了解你的價值。

3. 注意時機

商議薪酬時，時機是十分重要的。若你正在申請新職位，那麼在初步獲知受聘時，便是爭取薪酬的最佳時機。若要向目前的僱主爭取加薪，最佳時機無疑是當你剛完成了一個讓公司刮目相看的項目，或者當上司讚賞你的時候。

4. 採取專業方式

為表示你重視此事，建議與上司或未來僱主安排一個特定會議來討論薪酬。見面時要清晰並且充滿自信地說明你想要加薪，並強調你最近的出色表現及你獨有的技能可為團隊帶來的價值。

5. 略為提高叫價

綜合了有關目前薪酬的資訊後，你心目中應該有一個具體的加薪目標。把這個目標略為提高，然後才向僱主提出，好讓雙方有商討的空間。

6. 考慮其他方案

我們需要理解並非每位僱主都擁有健全的財務狀況可滿足你的理想薪酬。因此，值得考慮以一些非薪金福利補償未如理想的薪酬調整，例如增加假期或彈性工作時間，以改善你在工作和生活之間的平衡。而且，日後總會再出現一些適合提出加薪的時機。

參考成功女性的心態

如果你對自己缺乏信心，不妨參考一些成功女性是如何克服自我懷疑、被人嘲等或與大眾格格不入的困境。她們說的話，或許成為你在職場上，抑或人生目標方面向前邁進的勇氣。

成功女性的11句金句（按圖了解）

+ 18 + 17 + 16

1. 著名女演員梅莉史翠普（Meryl Streep）

是什麼讓你與眾不同或怪異，那就是你的力量。 Meryl Streep

2. 英國女演員艾瑪華森（Emma Watson）

我認為，如果你知道自己想要什麼，了解自己的方向，並盡力得到它，這是非常重要的。只有當我們用心去做，並愛上正在做的事情，才能得到真正的決心。 Emma Watson

3-4. 樂壇天后碧昂斯（Beyoncé）

當你愛自己並接受自己，當你知道誰真正關心你，當你從錯誤中吸取教訓時，你就不會再關心那些不知道你的想法的人。 Beyoncé

我永遠不能留在安全的位置，我總是試圖做違反常理的事。我完成一件事後，就會設定了一個更高的目標。這就是我如何達到現時的成就。 Beyoncé

5. 樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）

追求成功的路途上會有人試圖削弱你的成功…但是如果你只專注於工作，不讓那些人令你分心，總有一天，當你到達你要去的地方...你會知道，是你和愛你的人把你帶到那裏。 Taylor Swift

6. 前美國第一夫人米歇爾奧巴馬（Michelle Obama）

當你努力工作，做得好，走過那扇機會的大門時，你不要把它關在身後。你要回去，給其他人同樣的，幫助你成功的機會 Michelle Obama

7. 前美國國務卿希拉莉（Hillary Clinton）

認真對待批評，但不要當它是人身攻擊。如果批評是真的或有價值，試著從中吸取教訓。否則，就不要理會。 Hillary Clinton

8. Facebook營運長雪莉·桑德伯格（Sheryl Sandberg）

財富確實喜歡大膽的人，如果你不嘗試，你永遠不會知道自己能做什麼。 Sheryl Sandberg

9. 諾貝爾和平獎得主馬拉拉（Malala Yousafzai）

我不想被人認為是『被塔利班槍殺的女孩』，而是『為教育而戰的女孩』。這就是我想奉獻一生的事業。 Malala Yousafzai

10. Tory Burch品牌創辦人托里伯奇（Tory Burch）

我永無休止地離開自己的舒適區。 Tory Burch

11. 名嘴奥普拉·温弗瑞（Oprah Winfrey）

你不會成為你想要的，你會成為你所相信的。 Oprah Winfrey

（資料來源：Ladders）

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