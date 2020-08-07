進修｜公大門檻低？讀碩士只求學位？　半宅職薯分享在職進修心得

香港經濟環境轉差已是不爭的事實，不少朋友都會想到進修增值，以增加競爭力。半宅職薯今次就以過來身分，分享他在香港公開大學及香港科技大學選擇課程和兼讀進修的體驗，也分享他報讀NLP課程的感想，希望能夠為大家帶來一些啟發。

半宅職薯當時是這樣進修的：每天放工之後便立即在回家途中解決晚餐，回到家之後立即上床睡覺，然後在凌晨四時起床，利用全日最寧靜，精神最集中的時間去溫習功課。（Shutterstock）

從放棄大學offer說起

如果大家有看我的專欄的話，都會知道我當年放棄大學取錄投身職場由低做起。當時年紀輕，想法相當理想：如果我放棄香港大學的學額，轉而投身職場由低做起，然後報讀遙距學士學位課程的話，我豈不可以一來減輕家庭負擔，二來早一步累積工作經驗，在幾年之後便既有工作經驗又有學歷，比其他同年齡的大學生更具優勢嗎？

在這種完美想法的驅使之下，我選擇了中七畢業之後便投身職場，然後立即報讀香港公開大學的遙距學士課程。

如果說努力艱辛的過程等於學習得着的話，公大的遙距課程絕對是令人更上一層樓的階梯。（資料圖片）

遙距進修的經歷

為甚麼我要報讀公大的遙距課程呢？因為當時香港兼讀制的學士學位課程選擇不及現在的多，而且我當時的首要目標不單要完成課程，更加要升職。為了方便我可以在任何日子、任何時間超時工作而不麻煩上司，選擇公大的遙距進修課程最適合不過。

孤獨的學習旅程

有些人說公大不算是名牌大學，甚至因為遙距課程沒設入學門檻而胡說學位是買回來的。這一點我極不同意。如果說努力艱辛的過程等於學習得着的話，公大的遙距課程絕對是令人更上一層樓的階梯。

在沒有同學互相幫助，只有極少面授課堂，主力靠自學的情況之下，我逐一完成學科。我還記得當時是這樣温習的：每天放工之後便立即在回家途中解決晚餐，回到家之後立即上床睡覺，然後在凌晨四時起床，利用全日最寧靜，精神最集中的時間去溫習功課。

至於面授課堂呢？公大是有的，只不過很少。於是我想出了一個方法去彌補這方面的不足。公大遙距課程每一科都分了若干個學習小組，有不同的導師。通常會在一個月的某一天由早到晚進行。於是我便在這一天請假，由早到晚sit-in不同導師的課堂，從不同導師身上學習。當然，早上要先喝兩杯咖啡啦！

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對於當時還未到二十歲的我，聽到當年的中學好友分享升讀大學的新鮮事，享受honeymoon year；也見到差不多年齡的同事放工後結伴去遊玩，而我卻要趕回家休息以準備凌晨時分起床温習。那種既要在職場中掙扎角力，又要獨自在筆記堆中揣摩重點的滋味絕不容易用文字表達出來，但卻磨練出我的意志力。

經過幾年的公大學習生活，我發現除了課本理論知識之外，我掌握了一項很重要的技能－就是自學。這項技能為我日後的學習打好了穩健的根基。雖然畢業多年，書本知識不少已經淡忘，但掌握了自學的技能，便等於打開了知識的大門，讓我有信心可以學到任何希望學的東西，大大增加了我的適應力。

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想知甚麼，便學甚麼

當我掌握了自學的技能之後，要再學習其他知識可說是方便極了。在公大學習生涯的尾段，我同時也報讀了一些其他課程，考了一些專業資格：

我報讀了調解員的課程，及後考取了註冊調解員資格。在這個短短的課程中，我接觸了各行各業的專業人士，令當時只有二十多歲，以為自己已經事業有小成的我眼界大開，認識到天下之大，世界之廣，讓我學會了謙虛。而調解著重雙贏，這一項技能令我在往後多年和別人合作時更懂得設計雙贏方案，速成合作，把技巧應用到調解桌以外。

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我也修讀了身心語言程式學（NLP）的執行師、高級執行師及導師課程。為甚麼我要修讀這些課程呢？因為我想在某一方面成為專家。在這兩年多的學習生涯之中，我學的遠遠不單只是NLP的技巧，更是從我的導師身上觀察到如何把構思化成現實。如果說從公大的得著是打開知識大門的話，NLP就是應用知識所需的心態和工具。

而與此同時，我也報讀了一個只有幾個月的危機管理課程，主要關於危機溝通。在這短短的課程裏面，我最大的得著不單只是危機溝通，更是學會如何和傳媒打交道，了解他們的需要。打趣的說，要不是這樣，我也沒有機會在這裏寫專欄。

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碩士課程，學會批判性思考

在完成公大的學士課程之後，我去了香港科技大學修讀授課式碩士課程。有了良好的自學能力，碩士課程對我來說不太困難。

科大的這個碩士課程設計很好，雖然是兼讀制，但學術味道十分濃厚。很多科都混合了碩士生和博士生，讓我可以窺探學術尖子的學習方式和嚴謹水準。經過兩年的學習之後，我得到的不單是課程內的知識，更加學習到如何以多角度思考，明白從不同角度觀察一件事會有不同的結果，沒有絕對的對與錯，掌握了批判性思維的精髓。我也從「知道自己知道甚麼」，進步至「知道自己不知道甚麼」，大大改變了我對這個世界的看法。

研究式課程 為自己創造知識

在完成這個授課式課程之後，我對產生知識的過程發生了興趣。於是進一步在科大修讀研究式碩士課程。

如果說授課式碩士是一個學習的過程，那麼研究式碩士就是一個發現的過程。越研究得深入，越發現自己的研究題目根本早有答案；越看得多資料文獻，研究方向越迷失。很多我原本以為是問題的問題，到後來都發現原來根本不是問題。

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同樣地，研究的項目並不是成長的重點，最能令我成長的，是讓我掌握了研究的方法，由自己創造第一手知識。

說到知識，我認為有第一手知識和第二手知識之分。第二手知識就是我們一般在學校裏學到的知識，是理論，是法則，也是是別人研究的成果。所以大家會發現，第二手知識未必能夠完全應用在生活和工作之中，因為當初研究人員的研究目的並不是為你現在的工作貼身設計的。

而第一手知識呢？就是自己親身經歷，親自發掘，為自己而創造的知識。經過整理的親身經驗，就屬於這種第一手知識。而在這個研究式學習過程之中，我學會了如何蒐集資料，分析資料，進而綜合演變成適合自己的理論，為自己創造最新、最貼時的第一手知識。在這個二手知識快速過期的時代中，創造第一手知識的能力大大幫助了我適應這個快速轉變的世界。

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結語

在這裏我想和大家分享我對於訓練和教育的想法。有一些進修課程屬於訓練課程，是給予一些硬件技能，讓學員能夠立竿見影的在特定工作環境上實踐，例如證書和專業執照等等。

而教育類型的課程呢？則著重長遠的啟發，著重軟件多於硬件。大家可能在修畢課程的那一天不知道自己學了甚麼，但可能在十年後的某一天，好像「撻著大掣」般得到啟發。

技能性的硬件課程有如一件有用的工具，能夠賦予你立即解決特定問題的能力，但放得久而不用的話難免會生鏽；而啟發性的軟件課程，就好像醇酒一樣，放得越久越香醇。

在考慮報讀甚麼課程之前，大家首先要思考清楚自己需要的是能夠立即應用，有第三方證明資歷的技能；還是需要自我成長，提升軟件思考力的長線投資。每一個課程都有它的價值。只要細心感受的話，從課程中的得著往往超越課程的內容本身。

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