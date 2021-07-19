職場做好人總被佔便宜？　嘗試「做壞人」用6個行為解開心中鬱結

昨晚睡得好嗎？還是一直想着「明天又要上班（上課）了……」而睡不着呢？現在存在許多睡眠問題。有很多人都睡不着的困擾吧！相反地，我雖然非常容易入睡，但從以前就很淺眠，也經常做夢。只要有一點小聲音就會醒來，通常都不記得夢境的內容。



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夢境被認為常出現在REM睡眠階段中，在非REM睡眠階段中，即使做了夢也無法清楚地記得。那麼，我在半夜甦醒應該算是後者吧？這麼說來，大約10年前患上抑鬱症時，我每天都呈現所謂的「早醒型失眠」。（請將下列「抑鬱狀態及抑鬱症狀」和「抑鬱症」以不同的概念來閱讀。之後將除去引用，皆使用「鬱」這個字喔。）

「眠貓」在非REM睡眠階段中

讀了清水徹男（日本睡眠學會理事）出版的《不眠と うつ病》（暫譯：失眠和憂鬱症/岩波新書），從中學到了睡眠障礙與抑鬱症（非典型抑鬱症或躁鬱症症狀）之間的關係。

根據他的說法，在伴隨眼球快速移動（rapid eye movement = REM）的睡眠型態（REM睡眠）中，抗重力肌呈現放鬆的狀態。而在非REM睡眠時的抗重力肌則是活動中的狀態。作者在此提到了，左甚五郎在日光東照宮雕刻出來的「眠貓」是處於非REM睡眠階段。「前腳支撐着，下巴懸空」的姿勢「被稱為人面獅身像般的姿態，抵抗重力抬着頭是關鍵」。人面獅身像般的姿態！多麼帥氣的名稱啊！被在睡覺中的貓咪給迷倒了呢！

而且「在REM睡眠階段時，貓的抗重力肌（在貓的情況下指支撐頭部的脖子肌肉）並不會活動，所以頭會跟地面緊貼在一起」。也就是說，長谷川RIN二郎的「貓」（模特兒的名字叫TARO）是在REM睡眠階段。（RIN＝「隣」字去阜部改為三點水的「潾」字）

相失眠有抑鬱的前兆，也有前因後果

根據作者的說法，「究竟動物為甚麼要睡覺？」這個基本中的基本問題本身還未找到明確的答案。在說到「那麼，明白了些甚麼嗎？」時則有「在有睡眠障礙時會產生甚麼問題呢？」等各種例子。

只要患者告訴醫生（無論是精神科或是心身醫學科）自己失眠時，似乎就會聯想到是否有患上抑鬱症的可能性。所以，「總覺得最近的睡眠品質很差……」的人及其周圍的人，姑且先確認是否有「其實自己（那個人）的內心很失落嗎？」、「有煩惱的事嗎？」等可能性或許會比較好喔！

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就算靠毅力也無法抵抗睡眠不足

這本書提出的實驗事例中，將原是實習醫生3人的交班制改為4人的交班制，使醫療事故風險減半了的說法令人印象深刻。作者是秋田大學醫院的精神科科長，這本書也引用醫療主題電視劇「ER」為例，略為提及醫院交班工作(尤其是醫生不足的東北地區)的艱辛。

『做着如此寬鬆的事是無法成為獨當一面的臨床醫生的』這項見解依然是資深老教授心中根深蒂固的想法。

但是，「資深老教授提出『睡意是可以靠毅力克服』的『毅力論』只是幻想」。確實是如此。我重新認知到：引發工作上的過失、過勞死或抑鬱症的原因之一就是這種日本式的「毅力論」。

當壞人也沒關係

在日本職場或學校中，容易成為上述「毅力論」犧牲者的人，多半都容易將自我陷入抑鬱狀態。作者認為擁有和抑鬱和睦相處性格的人皆將以壞人的行為作為目標。具體的行為有：

・善於拒絕他人



・讓他人幫忙完成工作



・充實地渡過私人時間



・即使是今天可以完成的事，如果累了就明天在做



・做事隨意、草草了事



・抱怨、發牢騷



藉由以上幾點，來重新檢視患者的完美主義、過度在意他人目光，或有自罰傾向的情況。這也可以說是一種認知行為療法。這也是陷入抑鬱狀態的你的身體，因等不及你的「壞」而發出了悲鳴。

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睡不着的時候，正面突破的「快眠法」

每天都失眠的日子該怎麼辦呢？本書介紹作者的「快眠法」如下列所述。

・早上在固定的時間起床。



・早上待在戶外或明亮的窗邊渡過。在同時擁有日光浴和清醒作用下，夜晚來臨後褪黑素（調整生物體規律的物質）的分泌也會增加。



・午睡大約20分鐘。



・做些快樂的事。特別是活動你的身體。



・下午3點以後應控制咖啡因的食用量。



・應在夜晚洗澡而非白天。隨着體內溫度上升促進散熱後，便會啟動睡眠的開關。



・夜晚時應將室內的燈光調暗。



・因為就寢後就會想睡覺。趁睡不着的時候窩進被窩裏反而有意想不到的效果喔！



其實並沒有甚麼特別的方法，以上都是些正面突破的方法吧！但事實上，若持續到了夜晚還玩智慧型手機或電腦，長時間注視着藍光使睡眠品質下降的生活方式，就連上述的「快眠法」都很難讓自己入睡了。

要健康沒有捷徑！抱歉……我只能做出這種嚴苛的結論。

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