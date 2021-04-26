做事畏首畏尾、執行力不足？　別怪自己或因老細不懂這「四個字」

撰文： 萬里機構 最後更新日期： 2021-04-26 07:27

編按：明明工作指示非常清晰，怎知自己卻總是遲疑不去執行，有想過問題出在哪裏嗎？除了是自己愛歎慢板的性格外，也許亦與上司沒做好「領頭羊」這角度有關。以下節錄自《一書讀透 管理學關鍵詞》的內容，便對上司這方面的領導力進行解說。

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杜嘉法則：不怕身先士卒，就怕死而後已

國內某專家率領團隊研究原子彈，期間要做很多化學實驗。每次這位專家都盡量自己動手，他總是說要「身先士卒」。

有一次，專家帶着助理和幾個學生做實驗。為了培養他們的動手能力，專家便要學生來做，可學生們都不敢上前。

於是專家要助理點火，讓他沒想到的是，助理也搖頭拒絕。

「為甚麼？」

助理說：「您之前不是一直說『身先士卒』這句話嗎？」

「對啊！既然你知道，就應該做到，像我每次那樣！」

助理回答：「其實我也能像您每次那樣，但我怕後半句……」

同學們笑着齊聲說：「身先士卒，死而後已！」

趣味點評

作為一個項目負責人，專家懂得敢為人先，以身作則的道理，所以他總是親力親為。在一個企業中，管理者想要讓下屬服從指令，就需要「以身作則」，因為「觀望」是員工們的普遍心理。

你的下屬一看你的行動，便明白你對他們的要求，美國全國疾病研究中心教授L.杜嘉根據這種心理現象總結出的管理學法則，稱之為「杜嘉法則」。

管理學解讀

「杜嘉法則」指的是員工們對管理者始終都處於一個觀望的狀態，他們以管理者為風向標，同一個項目，管理者持積極樂觀的態度，那麼員工們也會積極樂觀地面對；如果管理者悲觀消極，那麼員工也就不會全力以赴地投入工作。

就像幽默故事中的「學生們」，因為專家沒有先點火，所以他們不確定點完火後會面臨怎樣的情況，也就不願意積極主動地去點火。專家身為這個團隊的管理者，自然明白學生們的心理，所以才會安排他的助手去做這件事情。這則幽默故事闡明了管理者在團隊中起帶頭作用的重要性。

身為管理者，必然要做很多決策，而每一條決策是否能落到實處，就要看員工的執行情況，只有充滿活力的員工隊伍才能具備較強的執行力度。而怎樣激發員工的活力，關鍵在於管理者。無數的案例證明：只有敢為人先的管理者才能啟動員工的活力。

華為的任正非就是這樣一個敢為人先並最大限度啟動員工活力的管理者。這種敢為人先的舉動，在任正非身為華為管理者的這些年中一直有所體現，大到公司做晶片的決策中，小到溝通和安撫員工的日常工作裏，都能看到他所起的帶頭作用。

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獎勵敢講真話的員工

2017年，華為的一名員工在工作中發現某部門的業務數據代碼有問題，而導致這種問題的原因有兩種：一是有員工抄襲別人的代碼，二是數據代碼外洩。無論哪一種問題都會牽連到其他員工的工作。

一般而言，員工看到這種情況，或者就不作聲，或者悄悄找到上司滙報，以避免自己遭到報復。但這位員工非常耿直，他當即在公司的內部網站上進行了實名舉報。他這樣做會令該部門的上司，乃至該部門上面更高級別的上司都坐不住了。畢竟這個問題出現在他們部門，這可是很丟臉的一件事情，甚至會影響到他們的前程。大家都說這個員工要倒霉了，一定會被上司們報復的。

所有的員工都在為這名舉報的員工捏把汗，不知道管理者會怎樣處置他，同時也都在心裏嘀咕，要是自己攤上這事兒會怎麼辦？是舉報，還是往上滙報，抑或是裝作視而不見？一時間，公司的氣氛緊張起來。

但管理者還沒有出手，任正非已經先出手了。他公開發文力挺這名員工，誇讚他指出錯誤是一件正確的事情，值得表揚，為了嘉獎他，任正非不但給他連升兩級的職位，還為他提供了華為上海研究所的新崗位。同時，任正非還欽點華為的一位管理者專門保護這名員工不受到打擊報復。

任正非在所有人做出反應之前就做出表揚員工和為他升職的舉動，對整個華為都起到了表率作用，他讓華為所有人都明白了一個道理：公司歡迎正直和坦誠的人。他也讓所有員工都知道，公司就是要愛護和獎勵敢講真話的員工。

那之後，華為管理者們便根據這條準則去處理其他同類型的事情，而員工們則會根據這條準則去說出真話，他們也會更聽從管理層的指令；因為他們相信，公司最大的領導者都從自我做起，愛護敢於說真話的員工，其他管理者必定也都會以此為榜樣，那麼他們就沒有理由不積極工作，真誠對待公司。

在一個團隊裏，管理者既是決策者，也是被學習的榜樣。以身作則，敢為人先的潛台詞就是：成為下屬的榜樣！

我們從上小學的時候就已經知道「學榜樣容易，做榜樣難。」因為榜樣意味着我們必須要時時刻刻方方面面都要提升自己，讓自己始終保持在一個優秀的狀態。火車跑得快，全靠車頭帶！管理者優秀了，也就等於告訴員工：你們也要優秀起來！那麼，員工自然也不敢懈怠，會去努力提升自己。

「下屬一看你的行動，就知道你的要求。」當你身為管理者時，一定要謹記「杜嘉法則」，內心永遠要明白：你做出怎樣的表率，員工們自然就會跟上來，與你一起做出同樣的行動。

日常應用

想讓員工優秀起來，你自己要先優秀起來。那麼怎樣做一個優秀的管理者呢？

1. 做一個品德優良的人

要從勇氣、誠實、道義、能力等方面着手，時刻提醒自己做一個有勇氣、講道義、誠實有信、可靠的人。只要做到這幾點，你的人格魅力就足以讓員工為你折服，並向你學習。

2. 保持積極樂觀的態度

要做一個樂觀向上的人，做一個對工作充滿熱情的人。千萬不要讓自己陷入悲觀消極的情緒中，那樣的話，會影響到員工們的情緒，讓他們無以適從，努力工作也就無從談起。

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《一書讀透 管理學關鍵詞》（萬里機構授權提供）

書名：《一書讀透 管理學關鍵詞》 作者：夢芝 一線創業者，實戰派管理學者。

【本文獲「萬里機構」授權轉載。】