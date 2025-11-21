40歲達成退休夢？24歲少女超狂省錢招數曝光　但卻要付出這些代價

對時下年輕人來說，一輩子勤苦打拼、65歲才退休的生活模式已成過去式，越來越多人追求早早退休享受自由人生。在英國有位24歲亞裔女孩，就立志要在40歲退休，靠着各種省錢秘技：包括每天早餐只花約5元、不外買咖啡、只穿二手衣等，以及投資股市、拓展副業等開源節流，目前已存下約77萬元資產，期望比同齡者更早退休：「到了45歲，不用向老闆請假，只要想休息就能隨時休！」



2010年代崛起的F.I.R.E.運動（Financial Independence, Retire Early；即經濟獨立，提早退休），目的是為了不被金錢奴役，享受生活。

24歲的亞裔英國女孩Mia就奉行F.I.R.E.運動，她在TikTok分享自己計劃在40歲時退休的財務規劃，包括儲蓄、投資、預算管理等，獲得9萬多名粉絲追蹤，如今她已存到7.5萬英鎊（約港幣76.7萬），希望能在40歲以前退休。

早餐只花5元，月投資1.5萬

為了達成提早退休的目標，Mia透露每天早餐只吃水煮蛋配半個貝果，花費僅50便士（約港幣5元）；她不在外頭買咖啡、也不做美甲，身上穿的則是二手衣。若說她擁有的最大經濟優勢，就是畢業後不用從家裏搬出去，並在求學過程中獲得父母支持，「我父母沒為我存的7.5萬英鎊貢獻一分錢。」

據Mia的估算，要在40歲退休並保有每年3.5萬英鎊（約港幣35.8萬元）的基本生活，必須累積125萬英鎊（約港幣1,278萬元）的資產，因此節流同時還要「開源」，包括為社群媒體產製內容、兼差當模特兒，也積極投資股票，攢下逾75%的資產都投入股市，主要標的是標普500指數（S&P 500），年化報酬率約為8%。

不僅如此，她每月仍撥出1500英鎊（約港幣1.5萬元）繼續投資，未來更希望每月投資金額能拉高到2000英鎊（約港幣2萬元）以上，才能達到40歲起年領36.1萬港幣的被動收入。為了達成這個目標，她計畫尋求更高的薪資、拓展新的副業，好讓自己能進一步增加儲蓄能力。

Mia強調，自己並不討厭工作，也不想無所事事，但希望能在40後達到「半退休」的目標，只接自己喜歡、感興趣的工作專案，不必再受朝九晚五的上班族生活所拘束，也就是說，「到了45歲，我不用向老闆請假，只要想休息就能隨時休息。」。

拼FIRE錯過青春？「適度」是關鍵

許多粉絲推崇Mia的財務計畫，更欽佩她的自律，不過也有人認為這種嚴格的極簡生活，其實是浪擲寶貴的青春時光，「如果可以，我寧願在年輕時享有自由。畢竟，在20、30多歲時旅行、嘗試不同的工作，會比到了50、60歲更容易。」

也有人表示，一旦進入婚姻、有小孩，恐怕計畫趕不上變化，還不如趁年輕享受生活，「活在當下！誰知道明天會發生甚麼？」

儘管兩方意見拉鋸，但或許「適度」才是關鍵。

在Podcast分享退休計畫的「1968退休倒計時」播客阿佳表示，許多人對退休感到焦慮，追根究底就是對未來沒有藍圖，也不清楚自己的資產狀況，「這些錢夠不夠我撐到上天國？所以要清楚知道：我一年要產生多少被動收入，才能cover我的生活？」

她建議，可以先建立記帳習慣，明白自己的金流去向，以「被動收入cover基本支出」為目標，想辦法創造足以應對的被動收入。除了財務規劃，她認為身體健康、靈魂安定也是重要的人生存摺，平日運動、健檢、健康飲食，為老後生活打基礎；在工作之餘也要作讓自己開心的事，譬如學習、參加社團等，不怕老後孤單無聊。



也要謹記「把握當下！」有機會就抱着媽媽、誇她煮的菜好吃，有空就帶老人家出去走走……「以終為始」開始你冀望的退休行動，而非一味追求「提早退休」而錯過了與家人相處、可以大膽嘗試人生的時光。

【本文獲「今周刊」授權轉載。】