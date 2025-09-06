日精神科醫生分享大腦「抗疲勞」組合！非咖啡而是「這2款糖果」
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
根據日媒《President Online》報道，長時間工作容易導致身心疲憊，許多人即使有充足睡眠，仍覺得腦袋遲鈍、效率低落。對此，日本精神科醫生保坂隆提出一個簡單又實用的建議，這套方法不僅能迅速補充能量，更有助延緩大腦老化，堪稱上班族的日常抗疲勞秘訣。
保坂醫生指出，工作壓力大、長時間專注思考，容易導致腦部過度使用，產生注意力渙散、情緒低落等現象。此時可透過「口袋小點心」補充葡萄糖與能量，例如朱古力等含糖與脂肪的零食，不僅能穩定血糖，也能拉長大腦活躍時間。他強調，與其硬撐，不如利用短時間的休息，配合深呼吸或伸展動作，提升整體的休息品質。
相關文章：抗疲勞｜營養師12招擊退疲勞多吃高鐵食物 咖啡1日勿逾多少杯？
+24
除了補充甜食，保坂醫生也鼓勵透過「咀嚼」啟動大腦。像是嚼口香糖這類規律性運動，不僅促進血液循環，還能刺激「血清素」與「唾液腺素」的分泌，前者讓人情緒穩定，後者則能延緩腦部老化。他指出，這類本能性的節奏運動能從大腦深層產生影響，幫助人恢復清醒與活力。
至於飲品選擇，保坂醫生力推「綠茶」作為工作時的日常良伴。綠茶富含茶多酚「兒茶素」，具強力抗氧化功能，能對抗會傷害細胞與加速老化的「活性氧」，同時還保有高含量的維他命C與單寧。與紅茶或中國茶相比，綠茶未經發酵，因此保留更多營養成分。他建議，可在餐後、工作時補充幾口綠茶，不僅能提神醒腦，也有助提高免疫力與維持腦部健康。
相關文章：打工仔提神｜咖啡會越飲越攰？營養師推介牛奶、燕麥5食品取代
+8
晚上10點睡與11點睡「差別原來很大」！把握關鍵一小時5招助好眠日喝3杯咖啡、睡滿8小時仍覺攰！35歲工程師原來錯在「這樣喝」休息分「3層次」不只得睡眠！實踐「3原則」避免身心長期過勞每天都覺得很累？用「精力管理法」提升狀態 單靠早瞓並不足夠返工坐得多要小心！下背痛成文明病 鍛練「這些肌肉」為預防關鍵長期睡眠不足的5大身體叛變：心血管發病率激增！這3步可改善睡眠
延伸閲讀：
別只吃胡蘿蔔！營養師推雞蛋幫你維持好視力 護眼「冰箱常備品」出列
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】