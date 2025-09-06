日精神科醫生分享大腦「抗疲勞」組合！非咖啡而是「這2款糖果」

根據日媒《President Online》報道，長時間工作容易導致身心疲憊，許多人即使有充足睡眠，仍覺得腦袋遲鈍、效率低落。對此，日本精神科醫生保坂隆提出一個簡單又實用的建議，這套方法不僅能迅速補充能量，更有助延緩大腦老化，堪稱上班族的日常抗疲勞秘訣。



保坂醫生指出，工作壓力大、長時間專注思考，容易導致腦部過度使用，產生注意力渙散、情緒低落等現象。此時可透過「口袋小點心」補充葡萄糖與能量，例如朱古力等含糖與脂肪的零食，不僅能穩定血糖，也能拉長大腦活躍時間。他強調，與其硬撐，不如利用短時間的休息，配合深呼吸或伸展動作，提升整體的休息品質。

除了補充甜食，保坂醫生也鼓勵透過「咀嚼」啟動大腦。像是嚼口香糖這類規律性運動，不僅促進血液循環，還能刺激「血清素」與「唾液腺素」的分泌，前者讓人情緒穩定，後者則能延緩腦部老化。他指出，這類本能性的節奏運動能從大腦深層產生影響，幫助人恢復清醒與活力。

至於飲品選擇，保坂醫生力推「綠茶」作為工作時的日常良伴。綠茶富含茶多酚「兒茶素」，具強力抗氧化功能，能對抗會傷害細胞與加速老化的「活性氧」，同時還保有高含量的維他命C與單寧。與紅茶或中國茶相比，綠茶未經發酵，因此保留更多營養成分。他建議，可在餐後、工作時補充幾口綠茶，不僅能提神醒腦，也有助提高免疫力與維持腦部健康。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】