以債養債難脫身｜打公仔身兼5職仍是0存款？貸款無底洞像滾雪球
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
2020新冠疫情爆發，截至2023年3月20日，已逾1千萬人確診，許多人因此工作停擺，生計受到影響。但因銀行放貸條件嚴格，不少民眾轉而向融資公司求助，卻因此深陷「債海」，以債養債難以自救。
據台灣《ETtoday新聞雲》報道，年約30歲的曾先生是名普通上班族，先前透過融資公司貸款，幫爸爸買了一台中古車，雖然收入不高，但由於當時只有汽車貸款，所以還在能夠承擔的範圍。
沒想到後來爸爸出車禍，需要負擔醫療費用，在手頭不寬裕的情況下，又跟融資公司借錢。之後他遇上感情詐騙，收入吃緊，就又會以汽機車增貸的方式填補資金缺口，久而久之形成債務無底洞。
曾先生透露，他開始頻繁接到融資公司電話，每天都有數通來電，不缺錢的時候總能無視，但只要一有需求，就如同救命稻草般緊抓，最後還債變成活著的動力。
曾先生表示，清晨5時許先到超商打工，白天再去上班，晚上下班後又得跑外送，接著再去餐廳做打烊班，週末則回到超商做假日班，維持4至5份工作，每天睡不到4小時，就連睡覺都會夢到利息增加的惡夢，令他難以好眠。
辛苦一月，最後領薪水時，每月4.5萬台幣（約1萬1千元港幣）的債務，也讓血汗錢瞬間歸0。
我沒有存款，沒有退路，也不敢生病，看似正常的生活，其實連喘息都要經過計算。第一次覺得錢不是東西，而是一把刀，卡在喉嚨上，讓人講不出話。
相關文章：理財｜人工高又如何！抱有這5大壞習慣生活 賺得再多戶口也是零
+10
理財｜退休危機逼近！3大消費壞習慣不改 隨時晚年才陷財務困境夫妻貸款購入高級住宅 多年後嘆「拿生命換生活」憂退休即破產理財｜借貸渡日別氣餒！學懂「理債」 周轉後更懂怎去儲蓄、投資繳還貸款須知｜越早還款利息反越高？了解78法則 計算怎還最慳息消費前更會三思！年輕人「善待自己稅」爆紅 特殊方式輕鬆儲錢
延伸閱讀：
秘魯女為安撫男友「衝出門抱抱」煞不住 兩人一同墜樓1死1命危
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】