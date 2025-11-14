以債養債難脫身｜打公仔身兼5職仍是0存款？貸款無底洞像滾雪球

2020新冠疫情爆發，截至2023年3月20日，已逾1千萬人確診，許多人因此工作停擺，生計受到影響。但因銀行放貸條件嚴格，不少民眾轉而向融資公司求助，卻因此深陷「債海」，以債養債難以自救。



據台灣《ETtoday新聞雲》報道，年約30歲的曾先生是名普通上班族，先前透過融資公司貸款，幫爸爸買了一台中古車，雖然收入不高，但由於當時只有汽車貸款，所以還在能夠承擔的範圍。

沒想到後來爸爸出車禍，需要負擔醫療費用，在手頭不寬裕的情況下，又跟融資公司借錢。之後他遇上感情詐騙，收入吃緊，就又會以汽機車增貸的方式填補資金缺口，久而久之形成債務無底洞。

曾先生透露，他開始頻繁接到融資公司電話，每天都有數通來電，不缺錢的時候總能無視，但只要一有需求，就如同救命稻草般緊抓，最後還債變成活著的動力。

曾先生表示，清晨5時許先到超商打工，白天再去上班，晚上下班後又得跑外送，接著再去餐廳做打烊班，週末則回到超商做假日班，維持4至5份工作，每天睡不到4小時，就連睡覺都會夢到利息增加的惡夢，令他難以好眠。

辛苦一月，最後領薪水時，每月4.5萬台幣（約1萬1千元港幣）的債務，也讓血汗錢瞬間歸0。

我沒有存款，沒有退路，也不敢生病，看似正常的生活，其實連喘息都要經過計算。第一次覺得錢不是東西，而是一把刀，卡在喉嚨上，讓人講不出話。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】