矽谷吹起隱性996！AI競賽加劇高工時文化　為與中國競爭催谷員工

「願意接受一周 70 小時以上的工時嗎？」這是美國許多新創公司正在問求職者的問題。《連線》（WIRED）、《Fortune》與《Times of India》等多家國際媒體早前指出，矽谷 AI 新創圈正悄悄實施類似中國的「996」工作制，儘管未明文列入員工手冊，但實際上已是不成文規定。這股趨勢挑戰了疫情以來強調工作與生活平衡的價值。



矽谷 AI 新創圈興起的「996」工作制是甚麼？

「996」工作制起初在中國廣為流行，意即「朝 9 晚 9、一周工作 6 天」，也就是一周 72 小時的工作制。

中國的 996 現象曾引發了大規模抗議和「現代奴隸制」的指控，批評者將一連串員工死亡事件歸咎於這種高強度的工作制度，中國政府近年也已將 996 加班文化明定為違法行為。

然而，即便極具爭議，矽谷的 AI 新創圈仍陸續採用這種制度，試圖以更高的工時來面對產業內以及與中國的競爭。長期從事科技獵頭、經營人力仲介公司的阿德里安．金納斯利（Adrian Kinnersley）觀察，全力採用 996 制度的新創公司越來越普遍，「我們有好幾個客戶，在面試前篩選求職者的先決條件，就是是否準備以 996 模式工作。」

這呼應了伊隆．馬斯克（Elon Musk）先前對 X 員工下的最後通牒：要求員工接受長時間、高強度的「極度硬核（extremely hardcore）」工作模式，否則將被資遣；以及 Google 聯合創辦人謝爾蓋．布林 （Sergey Brin）近期建議將每周工作 60 小時作為 Gemini 團隊的「生產力甜蜜點」。

在新冠疫情期間，美國職場開始更加重視倦怠、工作生活平衡等議題，就連在以過勞聞名的科技業，也開始強調促進工作生活平衡。而現在，矽谷新創對 996 的興趣激增，顯示天秤已向另一端傾斜。

AI 競賽加劇高工時文化！拒絕加班者，恐遭邊緣化？

這種「all in」工作法不但沒有讓公司招不到人，有些公司還直接將其視為工作文化的核心。例如，AI 新創公司 Rilla 直接在職缺招募中，直接明確表示每周工作預期超過 70 小時，並會包辦員工的三餐，警告求職者「非喜勿入」。

這些企業通常強調「高速成長」與「創業心態」，將投入長時間工作視為基本承諾。有些公司會在內部制度中給予周末加班者更多發言權或股權機會，例如，一間主攻語言模型訓練的 AI 公司，會依據員工回覆 Slack 的頻率間接評估投入程度。這種文化被稱為「隱性 996」：不強制打卡、不要求簽到，但不主動加班的人會悄悄地被邊緣化。

《Fortune》指出，多位矽谷新創創辦人對中國科技業的奮鬥文化頗為推崇。一位 AI 工具公司創辦人坦言，與中國工程團隊的合作經驗讓他「重新定義效率與生產力」，並認為中國工程師對公司的忠誠度與抗壓性，是美國團隊應該學習的典範。

這樣的觀點也反映在招募策略上。有創辦人在接受《Times of India》訪問時表示：「創業即戰爭，我們在找的不是下班就不回訊息的人，而是可以一周 7 天都在思考公司未來的人。」另一名來自 AI 推薦系統公司的技術長則強調：「美國創業者若不願意接受更嚴格的工時制度，將在與中國的競爭中落敗。」

對於這一趨勢，AI 物流新創公司 Sotira 執行長阿姆里塔．巴辛（Amrita Bhasin）表示，矽谷企業在公司成長階段採用這種工作制度是很常見的：「新創公司的前兩年，你基本上必須 996 地工作，」他表示，雖然繁重的工作量對公司領導者來說是必然，但他不認為應該期望一般員工跟上這種步調，要他們配合 996 工作制有失公平。

連 Z 世代也買單？熱血傳奇與全球競爭激化，助長高工時合理化

就連被視為最重視工作與生活界線的 Z 世代，如今也有部分人逐漸對「全力投入」的工作文化產生認同。

Rilla 成長部門主管威爾．高（Will Gao）指出，Z 世代從小聽着史蒂夫．賈伯斯（Steve Jobs）和比爾．蓋茲（Bill Gates）的故事長大，了解這些企業家是怎麼將一生奉獻給一間改變世界的公司；又或是柯比．布萊恩（Kobe Bryant）怎麼把他所有清醒的時間都奉獻給籃球，對這些成功典範的崇拜與認可，讓他們更願意接受把大把時間獻給工作。

隨着中國 DeepSeek 推出足以與 OpenAI 和 Google DeepMind 相抗衡的 AI 模型，更強化了全球的 AI 競爭態勢。當 996 工作制跨海登陸矽谷，這不再只是工時制度的爭議，更是價值觀與競爭策略的碰撞。面對全球 AI 市場的競爭壓力，許多新創公司選擇以高工時換取速度與市場優勢，進而形成一股令人矛盾的現象：一方面是對員工福祉與心理健康的日益重視，另一方面卻是愈來愈要求全力奉獻的工作文化。

未來這股 996 風潮會否成為 AI 產業的新常態？還是會因倦怠、抗議與人才流失而逐步退潮？在產值與人性之間，AI 產業正在重新尋找平衡點，開啟一場關於工作文化的新辯論。

