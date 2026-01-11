拆解上班族過度消費陷阱　免運折扣全是假？專家建議3招守住荷包

隨著電商平台普及、促銷活動不斷，許多上班族在「免運優惠」、「滿額折扣」等誘因下，往往難以抗拒而下單，衝動購物已成為不少小資族的共同困擾。



台灣上班族歐文平時習慣透過歐美、日韓選貨代購網站與電商平台購物，尤其是零碼折扣或免運優惠時，總會忍不住下單。

我一個月平均消費大概一萬（約港幣2500元），但曾經因為優惠活動，不小心把當月消費刷到三萬多元（約港幣7500元），連自己都嚇到。

歐文坦言，購物雖能帶來短暫的快樂，卻也讓家中空間日益擁擠，帳單壓力隨之而來。

專家指出，現代消費者往往追求「用最低價格買最多東西」，卻容易被折扣、滿額贈或點數回饋吸引，買下原本不需要的商品，甚至囤積過量，導致浪費。

台灣整合行銷總經理唐源駿分析，無論是實體賣場或線上平台，透過「組合銷售」與「大量優惠」來刺激消費，長期來看卻不一定划算，

生鮮可能來不及吃完就過期，這樣看似便宜，實際卻造成浪費。

在過度消費風氣蔓延的同時，部分社群網紅與KOL開始倡議「少買一點」，強調理性與永續消費，呼籲民眾跳脫促銷陷阱。

醫界也提醒，部分人會在壓力、焦慮或孤單時透過購物尋求快感，但往往伴隨後悔與自責。台灣臺安醫院心身醫學科主治醫師許正典指出，過度消費可能演變成惡性循環，

看似紓解壓力，卻會引發更深層的焦慮與憂鬱。

專家建議，建立健康消費習慣可從三方面著手：

第一，停下手中不必要的消費，檢視購物清單

第二，判斷所購商品是否真正需要

第三，購物時尋求親友陪伴或討論，以降低衝動與焦慮



若消費行為已影響生活品質，應及早尋求專業協助，包括心理治療、藥物治療或行為調整。

專家提醒，理性消費應從日常培養，把錢花在真正必要的支出上，避免衝動購物帶來的財務壓力與心理困擾，才能達到財務健康與生活平衡。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】