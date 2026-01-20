7旬夫婦存夠2百萬退休金仍大喊後悔　嘆這舉動錯失晚年第二人生

錢多亂花不好，不過省錢就保證開心無憂嗎？



日本一對 7 旬夫婦靠著前半輩子打拼，退休後擁有約 4,200 萬日圓的存款（約港幣209萬元），每月還有 25 萬日圓（約港幣1.2萬元）的年金可領。不過卻過著「極儉生活」，不敢花錢，讓夫妻倆晚年大喊「後悔」，錯過寶貴的「第二人生」。

相關文章：理財｜父母要退休 好應讓他們歎世界 6大財務建議子女應早準備

+ 19

少花即是保障 擁近千萬存款不敢享受

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，76 歲的正志與 74 歲的久子（皆化名）住在東京，兩人婚後認真工作打拼，約 10 年前從大型企業退休。夫妻倆當時存款約 4,200 萬日圓，退休後每月可領到 25 萬日圓的年金，生活上並無經濟壓力。

不過夫妻倆退休後並沒有安穩享福，秉持著：

「少花即保障」

「不花錢是美德」



的想法，在生活上幾乎不外食、不買新衣，旅行也僅一年一次。此外，覺得「夫妻相伴」就足夠的倆人，也沒有出席朋友聚會和社交活動，正志時常待在家看電視，久子則偶爾去趟圖書館。

錯失「第二人生」很後悔

如此的退休生活過了將近 10 年，久子後悔地說道：

應該趁更年輕一些時，努力創造美好回憶。現在雖然存款都在，不過卻已經沒有體力享受，想花錢卻跟不上……

報導指出，許多人退休前或是剛退休時，都會擔心未來生活開銷、醫療與長照費用，導致晚年過度節省。

理財專家指出，真正好的財務規劃並非「少花就好」，而是清楚知道如何花、何時花、為何花。畢竟退休人生只有一次，若錯過寶貴的第二人生，即便存有豐厚財產，也時常會感到空虛和遺憾。

延伸閱讀：儲蓄保險｜風險低抵買？思考投資3大要素 就知不能靠它規劃退休

+ 9

延伸閱讀：

三寶媽洗澡「充電滑手機」觸電亡 夫轟：iPhone稱防水卻無警語

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】