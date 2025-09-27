45歲零存款也滾出200萬退休金！她分享3招：退休族別買高股息ETF

面對高通膨時代與人類平均壽命的延長，如何準備足夠的退休金成為全民焦慮。然而，一位在49歲被「非自願性」離職的台灣理財作家嫺人卻證明，即使起步晚、甚至零存款，透過紀律的投資與正確的策略，仍有機會累積千萬台幣退休金，安心享受退休生活。她在下班經濟學節目中分享，自己退休七年後，退休金不減反增32%，期間還能去歐洲三次。



意外的提早退休路：從金融業主管到財務焦慮

​嫺人過去在金融業擔任外商主管，從未想過自己會提早退休。她表示，49歲那年因公司合併，面臨「DNA不合」的檢討與部門輪調暗示，最終與同事一同離開。這次非預期的離職，讓她一度陷入財務焦慮，尤其習慣自主管理金錢的她，面對經濟來源的轉變，開始認真盤點退休金的管路。

回顧早期理財習慣，嫺人坦言，即使身在金融圈，她也只是遵循基本操作：定期定額投資基金，並設定20%停利、5-10%停損。然而，這樣的模式卻讓她發現現金流極不穩定，績效也常因追逐明星基金而在高點進場，導致報酬率不佳。她笑稱，這讓她一度「不相信金融圈」的投資建議。

擺脫盲投迷思：4%法則成為退休金管理核心

為了更系統地管理退休金，嫺人深入研究並採納了美國盛行的「4%法則」。

1. 核心概念

假設退休金有1000萬元（編按：台幣，下同，台幣1000萬元約港幣260萬元），每年可提領初始資產的4%（即40萬元）作為生活費。

2. 抗通膨調整

每年提領金額可依據通貨膨脹率調高，確保生活品質不因物價上漲而下降，如同「自己幫自己加薪」。

3. 底層投資

4%法則的運作基礎是將剩餘資金長期投入指數投資，建議配置股票與債券，例如股五債五（各50%）的組合，歷史平均報酬率約可達5-7%。

嫺人以1000萬元退休金為例：第一年提領40萬元，剩下960萬元投資股五債五，每年約產生48萬元的報酬（5%）。扣除花費，年底資產仍有1008萬元。她強調，即便經過30年，在理想狀況下（例如60歲退到90歲），退休金仍能有數百萬元盈餘，提供穩健的現金流。

實戰資產配置：股六債四與指數化投資的選擇

儘管4%法則最早建議股五債五，但嫺人根據自身風險承受度與市場狀況，調整為「股六債四」（股票60%、債券40%）的更積極配置。她從初期焦慮不敢全押股票，到逐步調整比重，展現了投資心態的成熟。

1. 股票部位

她選擇指數化投資，購買追蹤大盤的ETF（如台股0050、006208），並考量全球配置，投資全球股票ETF。她發現，相較於過去積極管理個股或定存股（如鴻海、國泰金），指數化投資雖無須耗費大量時間顧盤，長期報酬率反而超越自行選股。

2. 債券部位

她初期投資台灣長期公債和公司債ETF，但鑑於市場波動與升息不確定性，後期轉向配置美國中短期政府公債（7-10年期）和綜合債券（存續期間約6-7年），以降低利率風險。

打破高股息ETF迷思：追求成長而非表象收益

​嫺人明確表示，她不贊成退休族將資金投入高股息ETF。

1. 長期報酬率落後大盤

她觀察發現，高股息ETF的長期報酬率普遍落後大盤指數，不符合4%法則對資產成長的需求。

2. 現金流非真穩定

高股息ETF的配息仍受股市波動影響，並非真正穩定的現金流。她認為，穩定的現金流應主要來自債券部位。

3. 資金運用效率低

高股息ETF可能配發10%以上股息，但依4%法則，投資人只能花4%。若將多餘股息再投入，反而不如直接投資追蹤大盤的成長型股票ETF，因為其長期成長性更好。

4. 分散性不足

高股息ETF往往集中在台灣少數高配息產業或個股，分散性不如全球指數型ETF，不符合4%法則的多元配置精神。

5. 崩盤仍受影響

高股息ETF在市場下跌時，價格仍會受到衝擊，甚至可能導致虧損，並非絕對抗跌。

退休焦慮的解方：資金紀律與再平衡

面對退休金管理可能遇到的股災波動，嫺人分享了她的應對之道：

1. 預留緊急預備金

投資組合中應保留緊急預備金和債券部位，以因應股市不佳時的現金需求，避免被迫賣股。

2. 定期再平衡

每年定期檢視資產配置比例（例如股六債四），當股票部位因上漲而超出比例時，賣出多餘部分，將部分資金保留作為現金流，或再平衡至債券部位，這樣能自然產生生活所需現金，無需擔心賣股。

3. 長期持有與耐心

即使市場波動，只要長期堅持指數化投資和資產配置，退休資產理論上會隨著時間成長。她自身經歷多次股災，因配置得當，資產水位仍能維持並持續增長。

45歲零存款也能千萬退休金？實戰試算與儲蓄心法

對於擔心退休金的年輕世代或起步較晚的族群，嫺人提供了千萬退休金的累積路徑：

目標：

假設20年後（65歲）需要累積到1400萬元（約港幣360萬元，已考慮通膨後的實質購買力）。

儲蓄門檻：

若月薪平均5-6萬元（約港幣1萬3千元至1萬6千元），需每月儲蓄2萬7千元（約港幣7千元，儲蓄率約45%）。

投資策略：

保守型（僅定存）：20年後約700多萬元（約港幣180萬元），無法達標，但儲蓄習慣仍重要。

穩健型（股五債五，年化報酬率5%）：20年後約1100多萬元（約港幣290萬元），仍稍有落差。

積極型（股六債四，年化報酬率6-7%）：20年後可累積到1400萬元（約港幣360萬元）。嫺人建議，上班族因有穩定收入可承受較高風險，故股六債四是安全且能達標的配置。

退休金的累積與管理並非遙不可及，即使曾因投資虧損而卻步，或缺乏系統性概念，只要願意從現在開始，建立紀律的投資習慣、選擇正確的指數型標的、做好全球股債配置，並堅持長期執行，避免被短期波動嚇倒，就能為自己打造一個更理想的退休生活。這不僅關乎金錢，更關乎心態的穩定與對未來的掌握。

