40歲沒專長是否只能被淘汰？網民給出實際建議：這幾個工種很缺人
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
一名網友近日在PTT以「40歲沒工作沒專長沒錢是不是沒救了」為題發文，坦言面對求職市場感到相當無力。
他表示，這個年紀要重新找工作並不容易，許多職缺都要求專業技能，翻遍求職網卻看不出「什麼都不會的人」還能做什麼。
原PO感嘆，若是20多歲，或許還有老闆願意從頭培養，但到了40歲，似乎連被看一眼的機會都沒有，擔心最後只能從事保全等工作，人生就此定型，語氣中充滿對未來的焦慮與無助。
貼文曝光後引起不少討論，
「還活著就不錯啦」
「你終究要當保全的」
「小七、保全、物流、外送。沒有工作是你自願的啦」
「有手有腳工作有什麼難找」
「工作不難找，難找的是輕鬆工作」
「這年紀找工作就是先求有再求好」
也有不少人點出實際可行的出路，
「夜市擺攤啊」
「客運也很缺人，去考大客車駕照」
「司機起碼6萬台幣（約1.5萬港元）起，很多領8萬以上台幣（約2萬港元）的」
「冷凍空調也很好賺啊」
「夜班保全啊，每天追劇豈不樂哉」
「保全還有5萬台幣（約1.2萬港元），不錯了啦」
「去當輪班設備」
「不會去跑uber嗎」
另外也有網友鼓勵持續進修或轉換跑道，認為年齡並非絕對限制，
「上個課考個證照吧」
「考國營啦，認真念一定考得上」
「考大客車大貨車，運將餓不死啦，缺人缺到爆」
「公職專收這種」
「真的不要一身病就還ok」
「社會沒有放棄任何人，只有自己放棄自己」
「還好啦，只要肯學，一堆老闆等著你應徵」
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】