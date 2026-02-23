外判員工請3天病假竟被辭退　網怒：快檢舉　非自願勿簽這書

一名網友在Dcard發文，表示自己2025年6月進入一家規模不大的外商大廠外包公司上班，卻在12月因請病假三天就被資遣。他指出，工作期間僅有一次踢到訊號線，但並未影響產線運作，且檢討報告照程序完成。原本老闆通知他隔月再上班，卻突然改口要求直接離職，並在電話中要求簽署離職單，他也無異議當天簽下。



該網友表示，他在公司工作不到一年，僅拿到半個月薪水與十天資遣費，未獲得半年應有的特休與年終獎金，因此對勞動權益十分疑惑，並詢問是否有申訴管道，以及過年前應如何尋找臨時工作。

其他網友們留言普遍認為，該公司行為已違法：

「你公司已經違法了，能不能勝任不是公司說了算」

「如果你不願就這樣離開公司，可以去台灣勞工局申訴，勝率應該是100%」

「滿3個月至未滿1年，需要10天預告，未給足預告期要補足薪資」

「請病假公司要給半薪，你那間什麼都沒給，還以這種理由在年前把你趕走，也太慘」

「先去勞工局檢舉，至少要請他們把錢吐出來」



另一部分網友則指出勞工請辭與遭辭退的差異：

「解僱必須符合法定事由，且為最後性手段，不是公司想叫誰走就走，所以你公司這算是非法解僱」

「應該要開立的是非自願離職，不是離職證明書，兩個差很多」

「只要你沒簽自願離職，公司也沒走完整的PIP流程，你基本上法律面穩贏，可以打確認僱傭關係之訴」



也有人感嘆：

「只能說真的得罪老闆了」

「職場就是這樣，規定是死的，你要了解的是你踩到了他們什麼點，他們會如此對你」

「奴性不夠提早趕人止損嗎？爛公司」

「外包就是免洗，出勤要很高，請病假也會被review，除非是大病」



