年輕人拒絕過勞！比起高薪更重視生活平衡　靠1方法反擊職場不公

編按：「給我高薪，一切好談」才怪！面對職場不公，身為網路世代的年輕白領，不再像上個世代選擇默默忍受，在年輕世代眼中，工作的價值並非只有賺錢，從員工福利到老闆的言行，全都是重要的考量因素。



受到不合理的待遇時，網路世代不會默不作聲

KPMG 總經理失言影片遭員工外流，引咎辭職收場

舉例來說，英國 KPMG 總經理麥可（Bill Michael）先前在一場內部視頻會議時，聽到員工傾訴有關疫情和封城如何影響生活時，他回應「我跟很多人談過，大部分的人都覺得疫情已經沒甚麼了，我覺得，如果你不是患者的話，就不該扮演受害者的角色，我希望在座各位都沒有生病或不適，如果沒有的話，那就控制好自己的生活，不要坐在那邊抱怨。」

這番話引起一些員工不滿，並將視頻會議的影片公開，隨後引發輿論，躍上媒體版面。KPMG 則指出，將會對這些言論進行獨立調查，幾天後，麥可就主動向公司請辭，他表示，「很抱歉我的發言傷害到一些同事，也對隨之而來的風波感到抱歉……因此我決定離開這間公司。」

高盛員工自爆「過勞」，在社群媒體引發討論

另一個例子則發生在華爾街頂級分析公司高盛（Goldman Sachs）。高盛近期遭員工踢爆，看似優渥的薪資條件其實是用血汗換來的！13 名工作一年的初級分析師私下用社群媒體調查，結果顯示，他們平均每周要工作 95 小時，一天只睡約 5 小時。

此外，比較就職前後的心理與健康變化，在滿分 10 分的狀況下，這群人上班之前平均心理健康達 8.8 分，一年後被「摧殘」到只剩 2.8 分，身體健康也從 9 分掉到 2.3 分。探究其中壓力來源，83% 的人認為公司有「過度監視」的狀況，17% 的人覺得常常被責罵甚至吼叫，更認為若是沒改善的話，可能會辭職。

這項結果同樣在社群媒體引起討論，高盛執行長索羅門（David Solomon）出面回應，會認真看待投訴，但認為這是遠端工作盛行，導致基層員工覺得自己隨時在待命，已承諾會增加新人，並調配人力資源。不過，他仍覺得這代表高盛業績很好，且未來幾個月還可能更忙。

相關文章：見工｜女生不慣化妝 憂素顏不利面試 網民建議不化妝也應做一事

+ 9

年輕白領比以往更重視職場環境和生活平衡

從上述兩個例子可以看到，即便待在 KPMG 或高盛這樣的大企業，薪水非常優渥，但年輕白領階級已不在如以往「惦惦吃苦」，反而更重視職場環境和生活平衡。

以高盛這樣提供專業服務的公司來說，提供客戶服務是第一優先，但這背後是有一群員工負擔客戶看不見的繁瑣工作，犧牲家庭或社交生活換來的，而現在，客戶也會越來越重視合作企業的多樣性和公司文化，讓員工超時、過勞工作，反而可能損害自身形象。

《金融時報》分析，對現在的年輕勞工來說，幾乎不可能一輩子只做某份工作，也導致有的企業也出現基層人員不足的狀況。年輕人們並不一定只會受到高薪吸引，也希望得到適當的回饋和應有的福利、照顧，當受到不公平、不合理的待遇時，網路原生世代的人們也並不害怕透過社群媒體發聲。

給企業的省思：如何提供更彈性、平衡的工作環境？

因此，企業應該想的是，能否讓工作方式變得更加靈活，讓基層員工不會感覺自己被消耗殆盡。 例如能否兩人一起分擔一項任務？或是以專案的方式提供獎金，讓員工能夠專心處理重要的事？

更有彈性的安排方式可以緩解職業倦怠，現在，年輕白領們正在用自己的方式改寫老派的職場規則，企業需要勞資雙方之間的要求達到平衡，否則就很有可能被「邊緣化」──就像 KPMG 總經理麥可最後被迫下台一樣。

相關文章：是年輕人不濟還是老細思想停滯？上司要求放工都回訊息只代表他…

+ 16

相關文章：【上位攻略】「可不聰明，不可不小心！」 8大職場金句受用一生

+ 11

【本文獲「經理人」授權轉載。】