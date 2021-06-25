憤怒當前情緒身不由己地爆發？5大心法駕馭心情成熟人士都這樣做

撰文： 塔羅筆記 最後更新日期： 2021-06-25 07:35

生氣是一種情緒狀態，它的強度會有所變化，從輕微的憤怒到強烈的激動暴怒…

保持情緒成熟的5個心法（點解下圖看清！）

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根據心理學博士 Charles Spielberger 的研究，生氣就像其他的情緒，往往伴隨着生理上的改變，當你生氣的時候，你的心跳和血壓都會升高，而你的能量荷爾蒙、腎上腺素與正腎上腺素的量也會增加。而臨床心理師 Lisa Firestone 也告訴我們：一個情緒成熟、不被情感操控、桎梏思想的人，才能真正自由追求理想的生活 。

那你可能會想問，該如何當個情緒成熟的自由人呢？根據外國媒體網站「medium」與「psychologytoday」的資料，可以從以下幾點進行檢視：

心法一：你能理解自己的情緒狀態

對我們而言，最本能與自然的表達生氣就是展現自己的攻擊性。生氣事實上是一種我們對威脅自然適應性的反應；生氣也會觸發我們比較攻擊的感受與行為，讓我們可以去對抗與防衛自己，當我們面對到威脅攻擊時。一定程度的生氣也是我們生存下來的必備條件。

但要控制情緒，你必須知道自己正處在何種感受之中。 臨床心理師 Lisa Firestone 指出：所謂的理解，並不只是為每種情緒命名，還要懂得每種情緒的「觸發來源」，甚麼行為讓你憤怒？甚麼話語令你沮喪？

心法二：你不會害怕「情緒化」

臨床心理師 Lisa Firestone 認為，成熟的人能夠坦然接受情緒，更不會試圖避免消極、灰心、抑鬱等負面感受。成熟的你，不會打擊或壓抑它們，你知道它們是你內心的窗口，會向你傾訴許多不易察覺的真相 。可以不要再壓抑，讓這些情緒暫時發生在你身上，以便下次能更好地管理自己。你無法完全擺脫或是逃離那些讓你生氣的人事物，而你可以做的就是控制自己的反應。

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心法三：你不會讓情緒駕馭你的行為

心理治療師 William Berry 認為：「情緒如何驅策我們的思想與行為，遠遠超過我們的想像。 情緒為所有行為找到藉口，並掩蓋真正的動機 。」

舉例來說，工作效率低迷的原因可能不是工作量本身，而是你對「失敗」的懼怕造就了拖延症。情感諮商師 Virginia Williamson 也指出：有時人們對親密伴侶產生更多負面情緒而一味指責對方，但事實上，他們只是在生活中某一個領域過得不順遂，借題發揮罷了。真正情緒成熟的人不會讓情緒控制自己。他們明白，不可以立即對感受做出反應，而是要留出空間和時間來沉澱，用理性做出最有益的行動與選擇。

心法四：你不會嘗試引起別人的情緒反應

心理治療師 William Berry 是這樣認為的：「掌握情緒，意味着不讓情緒成為自己的發言人 。」在某些時候，人們會以戲劇性的情緒反應來引起注目。他們無法正確傳達自己的想法，只能用暴怒、痛哭等手段引發別人的恐懼、同情，試圖讓對方理解自己。這種讓別人負荷自己情緒，甚至接近於「情緒勒索」的舉動，是很幼稚的喔！

心法五：你可以對自己的內心狀態負責

臨床心理師 Lisa Firestone 是這麼想的：別人也許會挑起你的負面情緒，但除了自己，沒有誰能對你的情感負責。 不需要期望或等待別人做些甚麼，你就會自發性採取行動來讓自己感覺更好 。

簡單的使用放鬆技巧，例如深呼吸、想像放鬆的畫面，可以幫助你從生氣的心情中冷靜下來。有很多的書與影片都會教你放鬆技巧，當你學會技巧後，你可以在任何情境下使用看看。如果你正在面對自己的伴侶，雙方都充滿火氣時，這就是你們兩位學會使用放鬆技巧的好時機喔。使用幽默感化解憤怒，或是改變環境，也可以幫助你消解生氣的感受喔。

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