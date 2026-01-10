打工仔投資攻略　靠這7招優化資產配置　不短炒也能靠複利滾大錢

大家都知道長期投資的平均報酬通常高於短期投資，但很多人做不到，現在就靠7個提醒，來平穩地執行長期投資，拉高勝率。



投資的時間越長，退休前能積累的資金就越多，這不僅是因為隨著時間的推移，將有更多的資金存入，也是因為複利效益是股市中最強的財富累積力。只是，市場的大漲大跌卻往往是長期投資的殺手鐧。例如科技泡沫、金融海嘯危機、2020年新冠病毒疫情等，出現至少20%～30%的跌幅，讓投資人恐慌，想要逃離市場；同樣地，市場因量化寬鬆、財政刺激政策等大漲時，20%～30%以上的漲幅，又讓投資人想要獲利出場。這些都考驗長期投資者的信心與決心，若想要降低心情的躁動，安穩地長期投資，這7個提醒將有助於投資人執行並提高勝率。

（1）不沉迷短期投資策略

股市上有很多雜音，投資人每天從媒體、投資機構、理財顧問等都會看到、聽到一些建議，例如現在是買進或賣出某檔股票、ETF、基金的時候。或許有些投資人是短期交易者，也有獲利，但這些投資人多具有一定的專業，或者善於應用量化交易系統，不是一般投資人可以做到的。做為一個採用長期投資策略的投資人，建議不要關注可能會讓你偏離財務目標，並在短期遭受重大損失的雜音。

（2）聰明選擇長期投資工具

個股、ETF還是基金，主要有成長型、價值型、指數型3種類型，當投資人就個人財務、理財目標與風險承受力綜合評估後，選定其中一種投資工具，那麼該投資工具就是整個投資過程中的主軸。例如20幾歲的年輕人，考慮投資期間長、風險承受力高、想要追求較高資本增長，以及沒有時間研究等因素，挑選以追求資本增長為主的科技型基金或ETF，並將其列為投資組合核心，持有時間應至少持續20年。又例如上有高堂下有孩子的夾心族，考慮個人風險承擔有限，可以全球股票型基金為核心配置，有餘力再將其他標的列為衛星。

（3）堅持長期投資策略

一旦有了確定且可行的投資策略與工具，剩下的就是堅持下去。畢竟股市是一個情緒化的地方，恐懼和貪婪無所不在，投資人常常因情緒激動而有偏離行為，但這樣的行為大多數會導致虧損。例如因為害怕虧損可能讓投資人太早退出，錯過反彈；而貪婪讓投資人想要追逐更高獲利，卻可能買在相對高點，所賺不僅有限，還可能因此賠錢。

或許投資人覺得很難不受市場情緒影響而去違反長期投資策略，此時，投資人可以在感到不知所措或想做出衝動性決定時，立即強迫自己停止關注市場，將注意力轉移至其他事情，這將有助於投資人在下一個交易時段回來時，能更專注於目標。

此外，在長期投資過程中，市場的漲跌、企業的獲利、經濟景氣變動等都將讓投資的標的價值發生變化，而偏離所設定的投資策略，因此需要定期（每季、每半年或每年）重新再平衡投資組合，保持與當初設定的投資策略一致。

要重新平衡投資組合，請如同第一次研究這些資產一樣，查看資產的評估指標，增長指標以及資產的績效，若投資標的表現符合預期，例如長中短期績效維持在同類型平均之上，或與所追蹤的指數表現一致等，就可以持續持有；反之，就須賣出，並改以同類型中表現相對好的標的來取代。

（4）建立多元化的投資組合

不論是個股、ETF、基金都可以實行多元化的投資組合。多元化的方式依個人情況而異，但若投資人真的不知該如何將投資組合多元化，可以參考「5%法則」，即將單一標的的持有比重限制為投資組合的5%。這個5%是一個上限，而不是最低投資金額。當然投資人也可以考慮個人情況，將該比例微調。

（5）避免低報酬率的投資

長期投資的好處之一是將高風險淡化，有助於追求更高的報酬率，卻不一定要承擔更高的風險。因此，一個以長期投資為目標的投資人，不需要為了避開較高風險而選擇較低投資報酬率的標的。再者，從長期投資角度來看，將過多的資金配置在低風險的資產，尤其是年輕人，除了投資收益可能被通貨膨脹吃掉外，也將無法享有較高的時間複利效果。

（6）滾動式調整資產分配

多元化的長期投資組合將包括多種資產類別，一些是高投資報酬率的股票、ETF、指數型基金和共同基金；一些是低風險的公債，投資等級公司債等。其中，收益較低的公債與投資等級公司債的功用是，當市場重挫時，能大幅減輕整體投資組合的重大損失。做法之一是依據年齡來配置低風險資產。例如，25歲時，投資組合中的25%由低風險、低報酬的債券資產組成，剩下的75%配置在報酬率更高的投資。隨著年齡的增長和距離退休時間的縮小，逐步調整資產分配。長期投資不是擺著不動，而是投資人一連串不斷調整投資組合和承受風險的過程。

（7）利用科技輔助做投資

隨著科技不斷創新，一般投資人可以較低費用甚至免費的工具，達成較有效的投資結果，例如設定定期定額扣款、停利通知或自動贖回、即時提供整體投資組合報酬率與波動度等。藉由科技的協助，不僅讓投資流程變得更簡單、便利，對於投資績效的追蹤也更即時與完整，這些都讓投資人更容易有紀律地執行投資策略。

長期投資是一個明智的決定，能為長期的財務穩定和創造財富的潛力奠定基礎，而有這7個提醒的協助，將大幅提高長期投資策略的成功機率。

