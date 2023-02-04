理財｜疫情下資產縮水股票又蝕？4個步驟　為未來重建穩健財力

疫情、失業、投資失利等意外事件，可能讓原本的生活因為缺錢而產生不好的情況，此時若有好的財務體質，可降低意外的衝擊。



個人財務短期間出現生活資金嚴重缺乏、資產價值大幅縮水等情況，多是因為意外事故的發生，例如投資市場大幅重挫、生重病、失業等，疫情造成全球主要股市大跌等，就讓許多人的財務出現大問題。

雖然意外無法避免，但若擁有一個健全的財務體質，就能大幅降低個人生活受到的影響，現在就藉由以下4步驟，一步步來改善或健全個人的財務狀況。

逐小逐小的養成健康的理財習慣，他日再遇到大風浪時也不致焦頭爛額！（按圖了解）

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步驟1：計算資產和債務 檢視資金水位

盤點個人所有的資產和債務，包括有甚麼、在做甚麼工作等，這是了解自己「今天的位置」，類似開始減肥計劃之前，要先量體重。

做法是，檢視每月收入有哪些？個人的銀行帳戶裏有甚麼？例如活儲、定存、外幣等，以及為甚麼要在該銀行存而不是在另一家銀行？其中有哪些是支付每月開支，哪些又是充當緊急預備金，會不會有太多閒錢存在銀行，沒有發揮更大的效益？

其次，長期投資部位有多少錢？其中退休與教育基金帳戶各是多少？投資的股票、債券等又各佔多少比例？至於房地產，若是自住，是否要列入資產中看個人意願，畢竟正在住，不會變現，就如同一塊蛋糕不可能吃掉又賣掉賺錢，況且市價多少與實際賣出後的價格可能有落差，若暫不列入可讓淨資產更真實反映現況。

總結資產後，接下來必須對債務進行核算，包括信用卡債務、助學貸款、房屋貸款、汽車貸款等，每筆債務都要清清楚楚。

最後，將資產扣除債務，就可以了解個人現階段擁有多少淨資產價值。至於淨資產價值是不是符合個人年齡的水準，有一些評估方法，例如參考各年齡階段的平均水平，35歲以下的淨資產約至少為年薪的5～7成、40歲約至少為年薪的2倍、50歲約至少為年薪的4倍、60歲以上約為6倍。

了解目前個人擁有的淨資產價值、退休基金與教育基金等資產淨值水位，若已經超前很多，請繼續保持這樣的好成績，但若持平或嚴重不足，接下來請採行步驟2。

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步驟2：建立SMART目標 明確設定執行方案

建立SMART目標前，要先問自己想要到哪裏。SMART代表：

．特定（Specific）

．可測量（Measurable）

．可實現（Achievable）

．相關的（Relevant）

．需要多少時間（Time-bound）



寫下每個目標，無論大小。同時想一想誰對自己最重要？最喜歡甚麼活動？退休前希望擁有甚麼樣的生活品質？希望甚麼時候退休以及退休生活要怎麼過？這些問題可以協助聚焦找出資金用途、改善財務狀況。

然後，將這些答案放入SMART框架中。務實地設定執行方案，例如每月應該存多少錢、應該投資年化報酬率多少的商品，若是無法達到目標金額，是該降低目標還是拉長準備時間？

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步驟3：擬定預算 控制現金流量

有預算的目標就是計劃，沒有預算的目標只是一個夢想。擬定預算可以衡量並控制現金流量，清楚每個月將有多少額外的錢可以用來實現目標、還清債務需要多長時間，以及每月須存下多少錢來支付學費、存退休金等。

這一步需要一些時間，因為消費、投資理財都需要時間來調整與養成，再轉變成為一種習慣，就好像靠慢跑或節食來減重5公斤不容易，但可以做到，同樣地，養成新的預算習慣也不簡單，堅持是關鍵。

步驟4：定期檢視 確保執行成效

將步驟1～3連結起來，開始執行並定期檢視，若出現狀況則即時調整，確保設定的目標都能同步前進，符合預期。

再次強調，每個步驟都必須考慮個人情況，才能確保執行順利，也才有助於改善財務狀況。

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【本文獲「明日科學」授權轉載。】