剛入職就想離職？網議10大新人焦慮哪項最難熬　沒人帶只算小兒科

熬不過新人期只能等離職嗎～儘管工作多年，在面臨轉職、到了新的工作環境後仍有一段適應期仍須度過，在這段期間若咬牙撐下去說不定之後一路順風，但也有人無法熬過挫折感，每天失眠焦慮，更因此再次選擇換工作。



《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友熱議「十大新人期焦慮原因」來看看面臨轉職、新環境的你，是否也遇到一樣的狀況！

10個新人入職焦慮 你也經歷過嗎？（按圖了解）

+ 28

NO.1 下班時間沒人動也不敢動

準時下班是理所當然的事，但對部分公司來說似乎不是常態，尤其菜鳥要是比老鳥都早離開，只能說壓力巨大！

有網友分享自己在新公司發現到了下班時間同事們都不為所動，準時離開的他更因此被主管關切，引起許多網友心有戚戚焉表示：「剛到公司都不敢準時走」、「沒人動真的也不敢動」，但也有網友認為「這種公司不如不要待」。

NO.2 應酬吃飯不敢拒絕

為了早點融入新環境，縱使不擅長交際應酬，若公司、部門有聚會還是會硬著頭皮出席，只希望留給同事、長官們一點好印象，不妨換個角度想，透過聚會聽前輩們聊聊公司環境、文化，對自己未來待的環境有個心理準備。

NO.3 剛到職就加班

「加班」對每個勞方來說肯定是惡夢，尤其對剛到職的新人而言，一來就加班簡直是「不妙」的徵兆，網路上常常有「新人加班問題」、「有人剛報到就加班嗎」等討論。

不過有網友認為，如果加班有給加班費就沒什麼問題，但對於有些加班只能換補修的公司而言，許多人更追求準時下班。

相關文章：轉工｜同事陸續辭職此地不宜久留？ 留意公司12個狀況才做決

+ 25

NO.4 適應期工作少閒到發慌

剛進入新工作，還不知道自己的每日工作及時間如何分配，常常有不知道要做什麼的狀況發生，尤其當帶新人的老鳥自己手上也有很多事情要處理，更有可能因此忽略。

有網友就在網路上分享自己剛到職常常閒到發慌，對此網友就建議可以讓主管知道自己被交代的事已經完成了，主動詢問有無工作可執行。

NO.5 放棄過往經歷重0開始

在同一個職場久了，不管是工作模式還是身邊的人事物也漸漸習慣，通常這個舒適圈會讓人覺得繼續下去也無妨，但有些人選擇挑戰自已，脫離既有的專業領域與工作環境重0開始。

雖然重新開始是挑戰，但也伴隨著焦慮跟不安，擔心自己過往的經驗派不上用場，也擔心自己無法在新職場生存下去。

NO.6 沒認出長官被當作沒禮貌

進入新環境除了要重新上手工作之外，記住長官的名字和臉也是課題之一！有網友就分享自己時常在辦公室遇到長官，但礙於記不起名字及長相都沒有打招呼，讓他擔心「會不會被認為是沒禮貌的人？」

網友建議不用叫名字也可以點頭打個招呼，讓人印象比較好，也有過來人分享自己因為沒有打招呼被老鳥說沒禮貌「不管認不認識還是打個招呼比較好」。

NO.7 常問問題卻被翻白眼

「有問題就問同事或主管！」進入新職場後主管、前輩常常會這樣叮嚀新人，就怕不問不知道問題出在哪，但有新人照做後卻被「翻白眼」回應，大受打擊。

網友分享自己曾遇過提出問題，卻被對方以「這很難嗎？」、「不會自己想嗎」等輕浮回應，再加上一個瞧不起人的白眼，導致剛到新環境的他不敢再多問。

NO.8 怕別人覺得自己能力很差

面試時會強調自己最好的一面，但到職後又擔心不熟悉、不上手的狀態下，同事們會覺得自己能力不好，更焦慮當初面試的主管們會不會覺得自己是在「膨風」！

許多網友分享自己在新人期間時常會冒出「只有我做不好」、「其他人會不會覺得我很笨」等念頭，不僅變得不想上班更因此對自己失去自信。

NO.9 老鳥甩態難相處

進入新職場最怕跟同事處不來，話不投機倒還好，遇到不好相處的前輩，可以說是為工作心情蒙上一層灰。

網友分享自己遇過在背後嚼舌根、不願意負責、事情一來就丟給新人的老鳥同事，許多人更自曝是因為不友善的老鳥同事決定離開工作。

相關文章：同事話未說完你已急着打斷？ 犯上10大溝通錯誤 別怪人家黑你面

+ 28

NO.10 教育訓練沒人帶

公司規模大小也影響新人進公司後能否受到完善的教育訓練，有網友抱怨面試時得到主管承諾「不會可以問他」，但進公司後才發現沒有人帶、沒有教育訓練機制，也不知道公司的作業流程與SOP。

許多網友認為公司對新人教育訓練是義務「不然誰知道公司什麼制度怎麼配合」、「除非公司可以承擔新人做錯」，建議還是尋求直屬主管幫助，有問題就發問。

你一定經曆過的「新人期十大轉職焦慮」（DailyView網路溫度計授權使用）

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年04月04日至2022年04月03日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『新人期焦慮原因』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



延伸閱讀：

50嵐員工髒鞋泡鐵鍋！網友傻眼轟「超噁」業者回應了

江宏傑爆氣！《全明星》紅隊為鉛球槓裁判 網友怒灌爆節目粉專

TikTok嗨歌配「神秘標籤」竟成販毒暗號 囂張藥頭遭警盯上

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】