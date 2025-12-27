為何升職的不是我？8個壞習慣上司最痛恨　不懂感恩永遠沒得升

以身作則是領導者的基本條件，下屬無時無刻都在觀察主管處事待人的方法、從中學習。當領導者有一些不自知的壞習慣，不僅會降低領導品質，更可能破壞團隊和諧、甚至成了員工的壞榜樣。



《福布斯》（Forbes）雜誌網站邀請15名業界資深顧問，分享領導者常見的幾個壞習慣，以及如何避免。

若你可升職 千萬要戒掉以下8個壞習慣！（按圖了解）↓↓↓↓↓↓

+ 28

1. 沒留時間給團隊

管理階層的確是頗忙碌，當上主管後一定會被賦予更多任務，會議愈來愈多，但千萬別忙過頭，沒留時間跟團隊好好互動，切記別讓「都是公司害的」成為藉口，每周還是要騰出時間跟團隊開會、了解員工工作狀況，讓部屬有時間跟你討論事情。

2. 沒照顧好自己

當主管工作量雖大，還是得為壓力找個出口、顧好自己的身心健康，照顧好自己才有餘力處理員工的狀況，以免整個團隊群龍無首。建議養成運動習慣或找到固定嗜好，保有平衡的私人時間，才能鍛鍊出更強壯的身心面對工作。

相關文章：衰老細｜過半人因討厭上司辭職 控制慾強、沒遠見8件事最乞人憎

+ 22

3. 人到心沒到

你是否常在跟員工開會時用筆電做自己的事，或在與員工面談時查看手機訊息？如果有這樣的情形，不只會讓部屬覺得你都沒在專心聆聽，甚至你也會忘記員工跟你講過的話，成為一個搞不清狀況的主管。比較好的做法是，一旦要與人互動，就把時間留給對方，好好參與會議、做筆記。

4. 不曾對員工表達感謝

稽核考核給高分，並不是一種感謝，對員工的感謝是要表達出來的。平日工作的小事或每月、每季、每年年終，都一定要找時機感謝員工的付出，畢竟團隊努力、有好成績，才能凸顯主管的價值。

5. 遲到

主管如果耍大牌，工作或會議上常遲到，容易讓人感到不受尊重，似乎員工的時間比較不重要。

6. 不敢接受反饋

主管不一定就比員工厲害，不管是管理上或工作上，一定有某些部分做得不夠好，如果不敢聽反饋，不僅會讓員工質疑主管的能力，主管也不會進步。帶領團隊，必須建立一套反饋系統，定期跟員工聊聊，或透過線上方式，讓員工針對主管專業能力、溝通、團隊管理等面向反饋真實意見。

7. 資訊不透明

通常主管會比員工更了解公司近況、階段性目標等，這些資訊如果沒布達給員工，員工會像無頭蒼蠅瞎忙，產出不符目標的成品。主管必須記得在第一時間布達最新資訊，以免彼此間資訊有落差，如果遇到敏感話題，但員工也已察覺異狀時，不如誠實以對，畢竟員工也有了解公司事務的權益。

8. 把自己視為「辦公室裏最聰明的人」

許多工作者會因為技術或能力特別突出，而被提拔為管理職，然而一旦升上主管，成為「辦公室裏最聰明的人」就不再是成功的必要條件，好的領導力反而在於提高參與度、合作和成長，多跟員工互動、虛心學習，才有利職涯發展。

除了避免壞習慣，身為領導者最該注意的就是：好好發展領導技能，不是每個人天生都超適合領導，多數時候要從錯誤中學習、觀察別人怎麼做得更好，不斷檢討領導方針，才能成為一個帶領團隊向前邁進的核心人物。

相關文章：辭職｜人工再高也別留戀！沒成長、氣氛差 8個跡象代表該要轉工

+ 21

【本文獲「經理人」授權轉載。】