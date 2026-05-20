成長｜10種狀況上司必須注意避倒退　只看結果/倚老賣老/光說不做

身為一名領導者，你覺得自己開始停滯不前、無法進步了嗎？



現在資訊如此發達，透過書籍、YouTube影片、網路文章等，都能汲取新知，充實自己的領導力。不過，如果你沒發覺阻擋你成長的問題根本，進步幅度便有限。

領袖教育集團Learnloft執行長約翰．伊德斯（John Eades）在《Inc》網站上列舉了10個領導者必須注意的狀況，避免自己深陷撞牆期。

領導者要注意的10個情況

1. 不停吸收，卻未執行

閱讀和聆聽固然是學習之道，但如果你不把所學立刻付諸實現，就失去了意義，就像打高爾夫，你練習了上百次推桿，竟從不上球場。學到領導技巧就要想辦法趕快應用，應證是否適合你的團隊。

2. 你將領導視為職銜，而非職涯

努力了幾年終於升上經理，你勢必很開心，事實上，換了個頭銜不代表你已經是個合格的經理人，領導是行動、不是形式，你必須將領導團隊這項任務列入畢生職涯，視其為旅途而非中繼站，才能不斷精進自己。

3. 你其實沒自己想的那麼厲害

許多人升上管理階層後，容易變得自傲，通常他們自評的結果都會比員工評比主管的成績還高，看不清自己的缺點。無論你的能力是否真的很好，都要保有「自覺」，尤其從團隊反饋中學習精進自己。

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4. 光說不練

一場精采的演說，永遠比不上你真的做給大家看來得激勵人心。員工是會觀察主管行徑的，你必須以身作則，不時給予團隊目標，帶領大家前進，久而久之才能以理服人。

5. 你以為領袖是與生俱來的

國外有研究指出，世界上只有24%的領袖與生俱來便有領導者基因，剩下76%的人都是相當努力才有機會當上領袖的，你可能也不例外，所以努力才是根本之道。

6. 忘記好好培養人際關係

身為領導者，可能怕跟員工互動很尷尬，因此總躲在電腦前處理公事，以通訊軟體交辦事項。優秀的領導者是能維繫好與被領導者間的關係，畢竟人際是領導最重要的一環。

7. 總是只想著結果

商場的確非常重視結果，拿不出績效的東西，就沒意義，甚至會害相關團隊解散。但真正的經理人是會關注團隊作業的過程，成員如何達到目標、哪些方法成效最好？如果經理人能整理一套邏輯，就能幫助團隊事倍功半。

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8. 你總是不斷給建議

即便你在工作領域已是老手，也別總開口閉口給人建議，倚老賣老，這會使員工失去信心，逐漸感到不耐煩、與你疏遠。最好的方法是循循善誘，時時提問員工有沒有遇見困難，引導員工思考解決方式，而且不是總想幫大家搞定一切。

9. 對自己太嚴格了

領導是相當艱難的任務，無論你多優秀，多少還是會犯錯。所以，下次真的失敗時，別對自己太嚴苛，以免打擊自己的信心。

10. 你聚焦在錯誤的事情上

成為領導者，必須要有清晰的視野，只要聚焦以下3件事，你就不會走錯方向了：

（1）團隊關係必須建立在互信之上

（2）設下清楚的原則和視野，才能替團隊打好基礎

（3）隨時訂定明確目標，並分配好相關負責人



如果你發現自己犯了以上錯誤，不要緊，從此刻開始改變，相信你能繼續成為一名優秀領導者！

【本文獲「經理人」授權轉載。】