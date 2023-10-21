職場妝容｜韓妞「早8妝」重點示範　5分鐘4步驟輕鬆找回眼耳口鼻

你也是早八人嗎？最近小紅書興起一個流行用語，早八人、早八妝，意指早上八點就要起床準備出門的打工人~~因為早起所以化妝就要快狠準！



以下就來分享韓妞傳授的快速化妝「早八妝」技巧，超級簡單！需要趕上班上學的小姐姐很可以學起來！

韓妞5分鐘早8妝4大技巧示範（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

1. 妝前養膚

韓妞恩真分享，最近韓國興起的早八妝，就是在5分鐘內快速上妝，然而想要擁有漂亮的妝感，最基本的就是要養好膚質！所以第一步最重要的，就是妝前護膚！素顏皮膚也要像上妝一樣光滑透亮！化妝前她會用滋潤的化妝水濕敷，再上保濕乳霜，這樣養出的水嫩皮膚，上粉底幾乎0技巧就很光澤透亮！

2. 輪廓修飾

擁有水潤漂亮的肌膚，第二步使用修容筆來加強五官和輪廓的立體度，重點上在鼻子兩側、嘴唇下方，並從太陽穴→顴骨→下巴沿著輪廓線畫出3字型，用粉撲快速拍開，臉蛋就能擁有自然的陰影，讓五官更集中立體！

同場加映：職場妝容｜OL無害仙氣妝容5大化妝技巧 底妝透薄眉毛細淡最討喜

+ 33

3. 自然延長眉尾

早八妝的妝容重點就在乾淨自然，有點類似韓妞白開水妝的精神，所以眉毛也不宜過度描繪(也沒時間)，使用眉筆淡淡地延長眉尾，保留眉毛的原生感即可！不需要精細地勾勒出輪廓，也不宜下手太重。

同場加映：職場OL穿搭指南｜盤點5大上班族必備單品 寬版西裝褸專業不顯老

+ 14

4. 唇頰血色感

最後重點來了，創造好氣色、臉蛋的血色感就靠唇露！選擇顏色清透的唇露，簡單直覺地染上嘴唇即可，甚至可以拿來當腮紅、遮黑眼圈！韓妞傳授的技巧是直接在眼睛下方塗上少量唇露，黑眼圈遮瑕+當腮紅兩用！以粉撲拍開自然暈染即完成！整個妝容完成不到5分鐘，匆忙出門的早八人快學起來吧！

延伸閱讀：

寶雅、屈臣氏熱賣第一惹我蜜粉變超酷！2023開架最好用蜜粉、粉餅推薦

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】