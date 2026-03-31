Z世代重平衡多於薪金　揭「假裝懂AI」真相　管理層留才必懂4法則

公司新入職一批年輕同事，但怎麼在溝通上，總是有點對不上頻率？近幾年，Z世代（1990年代末～2010年代初出生）的新鮮人陸續進入職場成為工作者，不同世代的思想、語言總有不同，要想雙方溝通順暢，還得先了解他們在想什麼、對工作的期待。



首先，來看看Z世代嚮往的職業。根據美國三星（Samsung）近期的調查發現，位居排行榜前位的，大多是以創新和創意為中心的類型，不難看出這和他們追求自主、自由且不受限的特性相符。

期待發揮影響力，薪水之外更重生活平衡和職涯發展

在三星的調查中，拿下前3名的職業：

1. 企業家或自行創業（50%）

2. 媒體、藝術相關領域（44％）

3. STEM（科學、技術、工程及數學的英文首字母縮寫）和設計相關的工作（皆為30％）



三星指出，對於Z世代而言，「工作和生活平衡」是職場中最為重要的事情，其次是職涯發展與工作穩定性。再來，他們覺得取得成功的關鍵，將是學習意願和創造力。從上述的工作排行結果，也呼應《CNBC》報導提到的：超過一半的Z世代，都期許能成為「有影響力」的人，因此媒體、娛樂相關的行業備受青睞。這也能理解，在對職涯的未來展望上，為什麼他們希望能創造自己的品牌，更甚成為企業的規模。

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比起過去的觀念，薪酬高低不再是Z世代衡量工作的天平上，分量最重的砝碼。美國人力資源協會整理求職平台Fetti的數據，列出該世代求職者嚮往的前5大職位，依序為：銷售和客戶管理、行銷與廣告、策略和營運、人力資源和招聘以及產品相關。這些職位的共通點，就是相較於軟體工程師、律師等，皆非薪水最好的工作。

背後的意義是，Z世代選擇工作時，會考量更多條件，像是公司文化、工作彈性，以及能否有益於自身的職涯發展。《富比士》（Forbes）指出，像是企業招募人員之所以受到歡迎，可能就因為他們在最前線，作為形塑企業文化的一員，符合希望發揮影響力的期望。

Z世代沒有你想像中了解AI，不宜過度預設期待

三星的報告當中，還有一個值得留意的結果：即使幾乎是數位原住民的Z世代，也不意味著他們就更有把握應付人工智慧對職涯的挑戰。面對這項席捲各行業的新技術，只有21%受調者認為，AI將創造更多就業機會，有40%則同意會摧毀不少傳統職位。

BBC Worklife就指出，其實Z世代當中，有接近一半的人擔心還不夠了解AI，甚至承認自己假裝了解，因此加諸在他們身上的「期待」，經常會成為壓力。相對於其他世代而言，更精確的描述是：Z世代較能接受AI，像是願意採用人工智慧生成的財務建議比例，是嬰兒潮世代的2倍多。也就是說，比起全然信賴、依託AI帶來的機會，更傾向認為這只是一項可以運用的新工具。

從上述調查，可以歸納出Z世代的共通點，甚至成為企業思考徵才、留才時的重要參考。然而，即使被劃分在Z世代，每位求職者的需求仍有差異，招募人員應謹記美國人力資源協會的提醒：永遠都不該對特定族群，抱持過度預設的立場和假設。

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