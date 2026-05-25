多圖│｢香港室內設計之父｣高文安深圳3400呎之家：木永遠不會過時

木質私宅，來自香港資深高級設計師，高文安的家，深圳，華僑城，KK HOME。



高文安（Kenneth Ko），香港資深高級設計師，被譽為「香港室內設計之父」。82歲的高先生現在長居深圳，我們通過專訪，記錄了高先生在深圳的家——KK HOME。

木質KK HOME

高先生深圳的家位於華僑城片區，320平方米（約3444呎）的空間裏，放置了近百件舊物收藏品。每到一個國家和地區，他總會去逛逛當地的二手市場，認為有些老物件是需要緣分來偶遇，遇到了，就帶回家吧。

「木」元素是家裏的主格調，天花、地板、衣櫃、房門等都是原始的木色。（ShenzhenLOOK授權使用）

「香港室內設計之父」高文安在深圳的3444呎木元素之家：

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「木」元素是家裏的主格調，天花、地板、衣櫃、房門等都是原始的木色。高先生認為，木是大自然的材料，永遠不會過時，木頭更有温暖，感覺會更親切。

家裏的主體結構並沒有改變，而是通過軟裝和大量的舊物件來點綴。每一件物件都有自己的故事，從何而來，為什麼一眼相中，高先生總能娓娓道來。

房間的老物件

走廊的頂部懸掛着一面復古歐式鏡子，鏡子產自威尼斯，是旅行的時候在佛羅倫斯的二手市場收來的。近看鏡子會發現鏡框的邊邊角角已經破損嚴重，通過細鐵絲儘量修復，修復的師傅就是當時佛羅倫斯二手市場的老闆，一塊塊破損的鏡框，一條條鐵絲，讓這面鏡子有了「破損美」。

產自印尼的原木衣櫃，粗獷的線條，坑窪不平的原木紋路，一共12座。除了主卧和次卧放置衣物之外，有4座放於過道變成鞋櫃。木櫃的邊角無規則，沒有追求完美的打磨，摸起來能感覺到木頭原始的觸感。房間的門檔產自土耳其，其實在土耳其它是熨斗，自身的重量紮實，所以用作門檔使用。

次卧的牀頭掛着一幅「司馬遷回鄉」的油畫，作者是油畫家俞曉夫，是上海大學美術學院客座教授。畫作歷經4年完成，由高文安命名。飄窗上的「四大金剛」和浴室的「中國十二花神玻璃」。

佛羅倫斯的舊鏡子（ShenzhenLOOK授權使用）

KK HOME的客廳

客廳的陽台面朝西，高先生認為這個角度能看到夕陽的景色，可以拉近室內和室外的距離。電視牆上的老式木屏風，天花板的木質裝置，也是在各地旅行時收集的。中藥鋪的百子櫃用作了雜物儲物，放在了入戶。牆壁的油畫是澳洲畫家Noel Tunks的作品，這件作品是高先生最喜歡的作品之一，1989年從澳洲購買之後，一直精心收藏著。

餐廳的玻璃餐桌，由倫敦工藝大師耗時半年純手工製造，運用了白玻璃、青玻璃、白色大理石、黑色大理石和枕木，打造成「梯田」的形態。

這件未開領口的絲綢是高先生在香港拍得的，在家裏用於健身房和餐廳的格擋。

格擋與健身房（ShenzhenLOOK授權使用）

高先生50歲開始健身，53歲出了自己的寫真集，成為了專業級健身男士。牆上的壁畫則是他當時的健身教練。高先生有自己的設計公司，牆上的這幅壁畫是前幾年過生日時員工為他繪畫的，高先生認為這是獨一無二的作品，也是一份心意的表達，所以是他最喜歡的物件。

陽台是高先生最喜歡呆的地方，甚至交流工作也選在這。他認為，自己的家中並不存在什麼固定風格，一切自己喜歡就好。