清華畢業神作2分鐘融合56民族美少女　感動千萬網民：這就是華夏

撰文： 日本設計小站 最後更新日期： 2021-07-08 08:00

每一年，各大藝術院系的畢設作品都會成為日站君關注的對象，今年也不例外。前一陣子，清華大學美術學院的一個畢設作品《萬華鏡》刷爆了網絡！這幅作品在微博視頻號上發布，目前已經有著超過1100萬的播放量，評論近1萬！在B站上也是達到了200多萬的播放量！

如果你打開彈幕，就會發現滿屏都是各民族的打卡現場！短短2分49秒，節奏緊湊的同時融合了56個民族，一個不缺，看的一眾網友熱血沸騰，直呼「渾身起雞皮疙瘩」、「淚目」、「這就是華夏的底蘊」！

《萬華鏡》的作者「微博@趕稿人」在簡介中寫道，「適逢百年黨慶，祝願祖國民族團結，繁榮昌盛」，這份禮物不僅貼切、寓意好，更是極其用心！

究竟有多麼驚艷，今天就跟日站君一起來看看吧！（點圖放大細看）▼▼▼

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也許很多人在平時單看各民族時，沒有那麼強的概念，但是放在一起產生的效果足夠讓人震撼，「看，我找到了我的民族」、「你看，這就是中國，是華夏」，隨之而來的就是強烈的認同感、湧上心頭的家國情懷。

所以，民族文化想要打動人真的不難，「用心」就可以。不需要刻意煽情，無所謂華麗酷炫的技巧，質樸的畫面一樣可以產生共鳴！

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