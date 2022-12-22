廿四節氣 ｜竹爐湯沸火初紅　「圍爐煮茶」話冬至

冬至是中國最重要的節氣之一。南宋孟元老《東京夢華錄．卷十．冬至》記載：「十一月冬至。京師最重此節，雖至貧者，一年之間，積累假借，至此日更易新衣，備辦飲酒，享祀先祖。官放關撲，慶賀往來，一如年節。」

最近，內地社交平台的年輕人中掀起一股「圍爐煮茶」的潮流：三五好友，圍爐小坐，烤上番薯、花生、板栗、年糕、柿子等應季食物，看爐火緩緩將茶湯煮沸，彼此閒話家常。冬至來臨，「圍爐煮茶」熱度更盛，但背後其實有着深厚的歷史淵源。



冬至是「廿四節氣 」中第二十二個節氣，太陽黃經達270°，於每年公曆12月21至23日交節。冬至是太陽直射點南行的極致，冬至當日太陽光直射南迴歸線，太陽光對北半球最為傾斜，太陽高度角最小，是北半球各地白晝最短、黑夜最長的一天。

江蘇南京，冬季雪景。（視覺中國）

冬至也是太陽直射點北返的轉折點，這天過後它將走「回頭路」，太陽直射點開始從南迴歸線（23°26′S）向北移動，北半球白晝將會逐日增長。

冬至這天，太陽雖低、白晝雖短，但是在氣象上，冬至的溫度並不是最低。實際上，由於地表尚有「積熱」，冬至之前通常不會很冷，真正的嚴寒在冬至之後。

中國古代將冬至分為三候：「一候蚯蚓結，二候麋角解，三候水泉動。」意思是土中的蚯蚓仍然蜷縮着身體，麋感陰氣漸退而解角，山中的泉水可以流動並且溫熱。

冬至也是一個吉日。《漢書》中寫：「冬至陽氣起，君道長，故賀。」意思是過了冬至日，太陽回升，是一個太陽直射點往返循環的開始，應該慶賀。

圍爐煮茶。（上海共生堂）

而最近，內地年輕人中掀起了一股「圍爐煮茶」的潮流：三五好友，圍爐小坐，烤上番薯、花生、板栗、年糕、柿子等應季食物，看爐火緩緩將茶湯煮沸，彼此閒話家常。不少「網紅店」推出幾十至幾百元（人民幣，下同）不等的套餐，消費者搶購火熱。

「圍爐煮茶」也成為繼露營、飛盤等活動後又一既具有社交屬性、又蘊含獨特文化風格而深受年輕人喜愛追捧的一種愛好潮流。

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其實，「圍爐煮茶」的傳統由來已久。早在唐代，陸羽就在《茶經》裏圍繞「圍爐夜話」從煮茶的燃料、用水做了細致而微的記述，白居易、陸遊、蘇軾等文人雅士也曾以詩詞抒發煮茶的閑情逸致。

自古以來，「圍爐煮茶」既是好友相聚的社交方式，也是時人遣興抒懷的寄托。 三五好友圍爐而坐，在泉水沸騰中隨意暢談，在茶葉舒展中撫慰人生，有的是「晚來天欲雪，能飲一杯無」的融融暖意，和「寒夜客來茶當酒，竹爐湯沸火初紅」的閒情雅致。

而在中國古代的書畫中，亦有不少圍爐煮茶的佳作。近日，《澎湃新聞·古代藝術》特梳理故宮博物院與台北故宮博物院藏畫中的「圍爐煮茶」以饗讀者，並賀冬至。

宋代劉松年的《攆茶圖》中，茶筅、青瓷茶盞、朱漆茶托、玳瑁茶末盒等一樣不落，桌前風爐，爐火正熾，上置提梁鍑燒煮沸水：

明唐寅《品茶圖》軸，主人坐於案前讀書，一僮蹲於屋角，煽火煮泉：

丁雲鵬《玉川煮茶圖》軸是其晚年創作的工筆精細畫作，畫中唐代名士盧仝目不轉睛地注視火上的茶爐，全神貫注的神情被刻劃得細緻入微：

（故宮博物院 藏）

從這些珍貴的歷史畫作中，讀者可以一窺古人「圍爐煮茶」的情狀。除了「煮茶」，冬至節氣的飲食也十分講究，不同的地方有不同的習俗與傳統。

香港有「冬至大過年」的說法。這一天全家人都要聚在一起吃團圓飯，俗稱「做冬」，聚餐的規格絕不遜於年夜飯，菜式也特別豐富。不同地區和家庭都有自己的慶祝方式，譬如圍村人會吃盆菜、也有家庭會選擇吃火鍋慶祝等等。

港人做節，雞是不可或缺。除了港人經常吃的白切雞、鹽焗雞、豉油雞之外，芝麻沙薑雞、川味口水雞、去骨海南雞等也是餐桌上的招牌菜。而「做冬」後吃湯圓也是一些家庭的傳統習俗，冬至飯後吃湯圓，「圓」意味着「團圓」、「圓滿」，象征團圓幸福。

冬至湯圓。（大紀元）

北方地區有冬至宰羊，吃餃子、吃餛飩的習俗，所謂「冬至餃子夏至面」。而南方地區在這一天則有吃冬至米糰、冬至湯圓、冬至長線面的習慣。

除了北方的餃子和南方的湯圓外，山東滕州人會喝羊肉湯，味道鮮美；浙江台州人吃擂圓，取圓圓潤潤、團圓之意；姑蘇地區人家在冬至夜喝冬釀酒，香氣宜人；寧夏銀川人要喝粉湯、吃羊肉粉湯餃子。銀川人還給羊肉粉湯起了個特別的名字「頭腦」。

而大多數廣東人都有「加菜」吃冬至肉的風俗。其中，燒臘就是廣東人冬至餐桌上必不可少的傳統食品。全家人在祭祖之餘，準備一些臘肉臘腸吃一頓，祈求來年能鴻運當頭。

冬至也是閩南人十分重視的一個節日，不僅要祭天祭祖，而且家家戶戶都要進補，食用姜母鴨、四物鴨等溫性食物。因為冬至過後天氣進入最冷時期，中醫認為姜有溫補功效，而鴨子滋陰補氣，所以閩南民間至今有冬至進補的習俗。

食物和茶水圍繞爐火散發熱氣。（法雲安縵）

竹爐湯沸火初紅，「圍爐煮茶」話冬至。無論歷史還是今日，無論「圍爐」還是「飲食」，變化的是時間和季節，不變的是人們對習俗的遵循、對傳統的守護。