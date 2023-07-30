削65座山頭！四邊懸崖跑道超窄　中國「最危險」機場在哪？

中國有一個小機場很受航空迷關注，原因是它建於山頂上，跑道極窄，且四邊都有懸崖，飛機起降看來非常驚險，有網民更將之形容為「中國最危險機場」。



這個機場在甚麼地方？它真是「最危險」的機場嗎？

難覓平地 專家：削65座山頭

河池在廣西北部山區，經濟未算發達，但境內有眾多喀斯特地形貎美景。圖為河池金城江區市容。（網上圖片）

網民所說的「中國最危險機場」，是位於廣西北部河池市的「河池金城江機場」（簡稱河池機場） 。河池這城市對很多人都是陌生的，但卻會聽過「長壽之鄉」巴馬，其實巴馬縣就是在河池境內。

踏入21世紀之際，當局決定在河池建設一個支線機場，但當地多山，要找合適地點不容易，河池方面先後向民航當局推薦了22個選址，但全部遭否決，最後民航局的專家提出，既然難找平地，何不削山填谷，將機場建在山上？

河池機場建於山頂，從航拍圖像可見其航站樓對開的空間也甚為狹小。（網上圖片）

按照這個思路，當局選定了離市區約40公里的金城江區河池鎮與南丹縣車河鎮交界處，為河池機場的建設地點。

據悉，這片地方原本有高高低低、大大小小65座山頭，還有長短深淺不一的23道溝壑。

為整理出「平地」，當局要把這些山峰的頂部削去，最高的一座山被削去足足70米，相當於約22層樓高度；又把佔總面積約三分之二的溝壑填平，平均填土深度35米，最深處更達126米，相當於約40層樓高度。

寬度45米 世界最窄跑道之一？

因地形所限，河池機場跑道只有45米寬。（網上圖片）

由於建設難度大，河池機場從2008年12月開工建設，至2013年底才建成試飛。而建成後的跑道就在群山之顛，遠看像是一艘停泊在山上的「航空母艦」，且四邊都是高300米的懸崖。

更甚者，這「航空母艦」的跑道長度僅2,200米，寬度更只有45米，被外媒形容為世界上最窄的跑道之一，飛機降落時將似是萬分驚險，讓初到的旅客驚訝和震撼。

河池機場屬4C級別機場。圖為當地官員參觀機場控制塔。（網上圖片）

河池機場的照片在網上傳開後，各地航空迷就議論紛紛，有中國航空迷將它稱為中國「最危險機場」，一些外國網站也將之列入「世界十大危險機場」之一。

當然，「最危險」只是網民和航空迷的說法，沒有官方「認證」；當局把飛行環境複雜，保障條件不足，飛機升降需要採取特別應對措施的機場，列為「特殊機場」，河池機場並不在名單之列。

機長：群山對心理造成影響

河池機場有連接廣州、海口、重慶等地航線。（網上圖片）

在河池機場通航之初，有客機機長接受傳媒訪問時曾表示：「（河池）機場建在山上，受地形的影響，會有氣流干擾飛機降落。另外，在天氣晴朗的時候，飛機降落時會看到周圍的山，也會對飛行員的心理造成影響。不過，這些不利因素並不影響飛行的安全。」

他稱，航空公司已經對所有飛行員做了培訓，而且每次飛行時都會給飛行員提供安全提示，教飛行員如何安全起飛和落地。

河池機場航站樓不大，只有4,000多平方米。（視覺中國/當代中國授權）

據悉，河池機場現屬4C級機場，2019年的旅客有兩萬人左右，開通的航線有廣東廣州、海南海口、重慶等地。

另外，如果「嚇人」的河池機場不是「最危險」機場，中國有那些機場較為「危險」呢？

網民還提出西藏林芝機場、四川的九寨黃龍機場和攀枝花保安營機場等，這都在官方列出「特殊機場」名單上。其中攀枝花保安營機場，和河池機場一樣，都是建在山頂上。

四川的攀枝花機場，與河池機場一樣是削山而建，該機場位列官方「特殊機場」名單上。（網上圖片）

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