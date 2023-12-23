冬至大如年！ 廣東湯圓餃子外賣量齊增　年輕人更愛打邊爐

俗話說，冬至大如年。北方地區吃餃子，南方人喜歡吃湯圓，年輕人則更愛打邊爐。記者12月22日從外賣平台獲悉，臨近冬至，全國各地餃子、湯圓訂單銷量呈暴漲趨勢。今年，廣東人既吃餃子也吃湯圓。美團外賣資料顯示，廣州、深圳等地湯圓外賣量增長超50%，廣東餃子的餐品銷量環比增長近兩成。



廣州湯圓外賣量環比增長約五成

「年底了加班多，怕你忙忘了今天是冬至，給你點了一盒餃子當過節了，天冷注意保暖。」儘管冬至無法像過年一樣真正放假團聚，但這一天人們也會格外惦記家人和朋友。餓了麼資料顯示，冬至當天上午，給外地親友下單餃子的訂單量環比增長120%。其中，廣州冬至前夕餃子外賣環比增長約兩成，湯圓外賣環比增長約五成。

從數據看，黑芝麻餡湯圓最受「老廣」歡迎，湯圓加紅豆沙、綠豆沙等傳統組合，銷量增幅最明顯。

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無獨有偶，來自美團小象超市的資料也顯示，12月以來，該平台餃子訂單量環比上月增長33%，湯圓訂單量環比增長108%，其中，最受消費者歡迎的湯圓口味仍然是黑芝麻、大黃米、花生等。湯圓熱銷的同時，也帶動了酒釀、糖桂花等商品銷量。

「最近兩天，除了速凍餃子外，餃子皮訂單增長最快。比起包湯圓，畢竟包餃子更容易些。」美團小象超市網站負責人崔霖介紹，該網站上線了多款新鮮餃子皮、鮮肉餡，如南瓜菠菜餃子皮等，增加了大家在家包餃子的樂趣，深受消費者喜愛。此外，案板、漏勺等包餃子工具的銷量也大幅增長。

冬至年輕人更愛打邊爐

在包餃子煮湯圓的同時，面對驟降的氣溫，打邊爐成了年輕人寒冬必備的儀式感，進而帶旺火鍋食材消費。美團小象超市資料顯示，12月以來，包括火鍋底料、蘸料、鮮切牛羊肉以及火鍋菜等在內的火鍋食材銷量大漲，環比上月增長47%。在鍋物食材中，除了冬瓜切片、娃娃菜、金針菇、川粉、鴨血等經典火鍋食材，免洗免切、性價比高的淨菜，也成為年輕人的「懶人打邊爐」必備，葉菜拼盤、根莖大滿貫、豆製品拼盤銷量大漲。

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冬至到來，霜降後露天種植的「霜打菜」，因比普通蔬菜多一層清甜的口感，備受消費者青睞。資料顯示，12月以來，「霜打菜」銷量環比上月翻了一倍多，最受歡迎的「霜打菜」有帶泥胡蘿蔔、菠菜、白蘿蔔、大白菜、小娃娃菜等。

本文獲《羊城晚報》授權刊載。

