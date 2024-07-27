《死侍與狼人》一套承先啟後、善用集體回憶的作品｜何故專欄

《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine），MCU回勇之作，好癲、好爽、好多血，充滿娛樂性，熟悉20世紀霍士年代《變種特攻》和《神奇4俠》的觀眾會有額外驚喜！



《死侍與狼人》電影海報

《死侍與狼人》是《死侍》電影的第三集，也是死侍加入MCU的首作，官方甚至以「Marvel Jesus」作為宣傳，確實令人期待。誠然，死侍即使未能一人救全家，但總算可以挽回MCU第四階段在票房和口碑的失分，但更重要是喜歡看超級英雄電影的觀眾對MCU的信心。

《死侍與狼人》劇照

《死侍與狼人》劇照

《死侍與狼人》講述「死侍」韋德・威爾森（賴恩雷諾士 飾）希望加入「復仇者聯盟」後被拒絕，從此一蹶不振，竟然改行成為汽車銷售員，過著窮困潦倒的生活，但「時間變異管理局」（Time Variance Authority，TVA）突然找上門，告知他的時空因為狼人（曉治積曼 飾）的死而將會消失，他為此嘗試撥亂反正，卻引發出更大的多重宇宙危機⋯⋯

《死侍與狼人》劇照

《死侍與狼人》劇照

《死侍與狼人》是《復仇者聯盟：終局之戰》後最值得入場觀看的MCU電影！編劇很聰明以倒敘法說故事，一開場已先聲奪人，這一幕死侍以特別方式跟狼人合作大戰TVA，殺得興奮，睇得過癮，結合片頭的主創介紹，設計很有心思，以血腥暴力成功牽動觀眾的情緒，IMAX版的效果令人更眼前一亮，不禁大叫一聲「我哋就係要呢啲」！

《死侍與狼人》劇照

《死侍與狼人》劇照

《死侍與狼人》貫徹死侍的抵死風格，這是一套非常惡搞的「自嘲」作品。由重新製作的Marvel Logo出現時，已經準備笑餐飽，結果大家都沒有失望，除了大量粗口和俚語，以及跟美國流行文化有關的各種笑料（中文字幕翻譯應記一功），本片不斷諷刺20世紀霍士被迪士尼收購，但實情卻是迪士尼需要20世紀霍士的資源來拯救MCU，又或者說是延續MCU，說出了很多觀眾的心聲。

電影發行為配合死侍的惡搞形象，特別推出了一系列向華語電影「致敬」的海報圖

電影發行為配合死侍的惡搞形象，特別推出了一系列向華語電影「致敬」的海報圖

《死侍與狼人》是一套承先啟後、善用集體回憶的作品，除了向鐵甲奇俠、美國隊長、以及復仇者聯盟致敬，客串陣容亦非常鼎盛！快樂霍根（Happy Hogan，強納森·法夫洛 飾）再次出場，固然很有親切感，想不到《死侍2》的配角彼得（Peter Wisdom，羅比・德萊尼 飾）竟然在今集變得舉足輕重，更想不到多部舊作的演員也再次飾演他們當年的重要角色，其中一位英雄更令全場觀眾捧腹大笑！雖然在劇集《汪達幻視》（WandaVision）已用過這一招，但本片玩得更盡情、更沒底線！經典角色加上不同時空的大量「死侍」和「狼人」（其中一個變體令人「嘩！」了一聲），連同片尾名單的霍士年代舊作的片段，為了不要錯過細節，《死侍與狼人》最少需要睇兩次。

電影發行為配合死侍的惡搞形象，特別推出了一系列向華語電影「致敬」的海報圖

電影發行為配合死侍的惡搞形象，特別推出了一系列向華語電影「致敬」的海報圖

《死侍與狼人》不再以「政治正確」掛帥，以一個有趣的英雄故事為觀眾帶來娛樂，正好呼聲本片的主題，這正是電影從業員對這個時代的「貢獻」。

P.S. 《死侍與狼人》在香港的宣傳值得一讚！除了有好多crossover，還有在海港城海運觀點的8米長死侍巨像，電影發行為配合死侍的惡搞形象，特別推出了一系列向華語電影「致敬」的海報圖，包括有《狂妄派》、《未老》、《那些年，我們一起J的狼人》、《搓技》和《正義人狼》，海報以當年戲院的手繪風格，真的很有心思！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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