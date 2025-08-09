墨西哥國寶級畫家芙烈達卡蘿中國首展 手稿及油畫原作深圳亮相

墨西哥國寶級畫家弗里達·卡羅（Frida Kahlo，又譯芙烈達·卡蘿）原作中國首展落地深圳。



「弗里達:偉大的隱藏者」現已開展

標誌的連心眉、色彩濃烈的民族服飾、永遠堅韌而温和的神情……構成了我們印象中的弗里達 · 卡羅。這位墨西哥國寶級藝術家的原作首次在中國亮相，於7月12日至9月15日期間在海上世界文化藝術中心展出。

藉此機會，是時候該走進藝術史上最耀眼的女性之一——弗里達·卡羅的世界了。

（1）墨西哥國寶藝術家：弗里達·卡羅——20世紀最重要畫家之一

弗里達 · 卡羅是墨西哥現代藝術的標誌人物，也是20世紀最重要的畫家之一。她曾在18歲時遭遇嚴重車禍，經歷了大大小小32場手術。身體的破碎和痛苦變成了藝術符號，讓她在創作中迸發出了無限的生命力。

即便生命即將走向終結，她也堅持將濃郁熱烈的色彩畫入遺作中，留下讓人忍不住一同振臂高呼的「viva la vida（生命萬歲）」。

（2）本次展出250餘件作品，涵蓋原作油畫、影像、個人物品

展覽由弗里達生命的開篇與終章相系，首次在中國公開呈現弗里達·卡羅部分油畫原作、素描手稿、私人珍藏的衣物與珠寶、還有好友鏡頭下的經典瞬間。

展覽不再聚焦自畫像，而是通過追溯其童年的成長軌跡開始，多維度認識不一樣的弗里達·卡羅。

（3）家族策展，別樣視角——看一看光環之外的弗里達

弗里達 · 卡羅的侄外孫女克里斯蒂娜 · 卡羅擔任了本次展覽的學術顧問，從家人的視角出發，帶領大家見識弗里達 · 卡羅的更多面貌。

弗里達：偉大的隱藏者

展覽日期：

2025.07.12-09.15

工作日｜10:00-19:00

周末及節假日｜10:00-21:00

展覽地點：海上世界文化藝術中心L1主展廳

交通：地鐵2/12號線海上世界站A出口

票價：

單人票｜人民幣128元

雙人票｜人民幣208元

優待票｜人民幣64元



弗里達·卡羅原作首次亮相中國

這是弗里達的原作首次來到中國與大家見面，雖然沒有最為標誌的自畫像，但也能一睹弗里達在生命尾聲時創作的經典油畫《椰子》和《靜物與西瓜》。

另外還有她的部分早期創作、素描手稿，以及在日記本內、雜誌上隨手創作的內容，展示了弗里達不同時期的創作特點。

（1）椰子

這幅畫展示了弗里達式的黑色幽默，畫裏有一顆看似在流淚的椰子。

在西班牙語中，「椰子的眼淚」與「鱷魚的眼淚」諧音，弗里達通過這一語雙關，調侃着自己的無奈與悲傷。

（2）靜物與西瓜

這是弗里達在生命盡頭創作的畫作之一，身體日漸衰弱的她，在這幅畫中使用的筆觸也變得厚重起來，不如從前細膩。

但弗里達依然透過鮮活熱烈的色彩，表達着她對生命的熱愛。

（3） 墨西哥小騎士

這是弗里達早期的作品，這幅作品融合了墨西哥的民間藝術和原住民手工製作的元素。

細膩的筆觸描畫了騎馬玩偶的編制紋路，也是弗里達首次在畫作中精妙地呈現光影與反射，值得細細一看。

（4）弗里達手跡

弗里達手跡（ShenzhenLOOK提供）

在這次展覽中，還可以看到一本被弗里達畫上插畫的雜誌，弗里達的日常閲讀也成了她即興創作的環節。

（5）弗里達的日記頁

現場還展出了弗里達在日記本中留下的一些內容，她常通過動物、器官、骨骼等符號抒發內心世界的複雜感情，畫面色彩濃烈且充滿張力，在這部分作品中可見一斑。

9大展廳走入弗里達·卡羅的世界

本次展覽共分為9個展廳，從弗里達的生命紀事作為起點，一路瀏覽這位藝術家的影像、創作、生活意趣，看弗里達是如何構築起屬於自己的強大精神世界，走過這不凡的一生。

（1）生命紀事廳——走過弗里達的一生

走入這一展廳，映入眼簾的是阿茲特克帝國大神廟模型，這也是她精神世界的底色，龐大、堅固，又帶着點點荒蕪。弗里達的一生在此緩緩鋪展開來，牆上陳列着一張張照片，講述了弗里達的家族、叛逆的少女時代、經歷的變故、曲折的婚姻生活……

（2）服飾與文物廳——弗里達的「精神寶庫」

弗里達日常也會將墨西哥傳統民族服飾「特瓦納」穿在身上，這些色彩斑斕、繁複華麗的服飾於弗里達而言，不僅是為了掩蓋身體上的缺陷，也是幫助她重建自我的「鎧甲」。

還有各式各樣的前哥倫比亞文物，也是她創作中的重要靈感來源，這些構成了弗里達珍貴的「精神寶庫」。

（3）攝影廳——被鏡頭記錄的弗里達

攝影廳中展示的照片，皆出自弗里達的友人利奧 · 馬蒂斯和情人尼古拉斯 · 穆雷之手，定格了不同場景下的弗里達，也讓我們看見了在畫室之外，鬆弛的、生動的、真實的弗里達。

（4）珠寶廳——弗里達的生活意趣

走到最後一個展廳，可以看到極具弗里達個人特色的珠寶，一串將前哥倫布時期的古玉與當代墨西哥設計師作品混搭在一起的古玉項鍊。另外還展出了Studio MATL同時期的珠寶藏品，多鑲嵌着色彩豔麗的綠松石、紅珊瑚、紫水晶等。

樣式誇張、叮噹作響的飾品，是她的身份象徵，也是弗里達自我的外顯。

（5）更多展廳

影像廳｜弗里達的卧室｜弗里達的餐廳｜弗里達的庭院

+ 1

致敬弗里達·卡羅，聯合7位藝術家特別呈現

本次展覽除了與弗里達有關的一切，還展出了7位中國女性藝術家的作品。她們以弗里達都藝術創作、精神世界和生活空間作為靈感來源進行創作，不失為一場與弗里達的跨時空對話。

+ 2

作品分散在各個展廳中，等着大家的發現。

